Първи кадри на Луната, заснети от индийския космически апарат "Чандраян-3“ (ВИДЕО)

Индийската организация за космически изследвания (ISRO) публикува първите кадри на Луната, заснети от борда на автоматичната лунна станция "Чандраян-3", в социалната мрежа Екс (известна преди като Туитър), съобщи ТАСС.

Видеозапис с продължителност 45 секунди показва част от индийския космически апарат и покритата с кратери повърхност на Луната. Той е заснет на 5 август, когато "Чандраян-3" влезе в лунна орбита, уточняват от ISRO.

Лунният апарат "Чандраян-3" бе изстрелян на 14 юли тази година. Очаква се той да се прилуни на естествения спътник на земята на 23-24 август. Ако това се случи, Индия ще стане четвъртата страна след САЩ, СССР и Китай, чийто космически апарат каца на повърхността на Луната.

"Чандраян-3" е третият апарат за изследване на Луната, изстрелян от Индия- Първият приключи мисията си в лунна орбита през 2009 г. Втората индийска лунна мисия "Чандраян-2" бе изстреляна през 2019 г., но не успя да кацне на Луната и продължава работата си в орбитата ѝ.

