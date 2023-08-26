Новини
Кой има имен ден днес, 26 август 2025 г. Честито!

26 Август, 2023 05:00, обновена 26 Август, 2025 06:16

Кой има имен ден днес, 26 август 2025 г. Честито!

Почитаме паметта на св. мчци Адриан и Наталия

Кой има имен ден днес, 26 август 2025 г. Честито! - 1
Тихомир Шумов

На 26 август почитаме паметта на св. мчци Адриан и Наталия.

Имен ден празнуват: Адриан, Адриана, Адриян, Адрияна, Наталия, Наташа и производните им имена.

Император Максимиян издал заповед да бъдат заловени всички християни и да бъдат съдени. Голяма част от тях се скрили в планините около Никомедия.

Един ден войниците открили в непристъпна пещера 23 непокорни християни и ги отвели при императора. Християните били хвърлени в тъмница и подложени на мъчения.

Адриан и Наталия от Никомедия – Адриан, знатен и богат човек, бил свидетел на изтезанията и непостижимото за него, като езичник, търпение на християните. Под влияние на поразилото го впечатление той взел да ги разпитва каква награда очакват от своя Бог за това чудно тяхно търпение. И в разговора с едва дишащите от телесна изнемога мъченици Божията благодат се докоснала до добрата душа на Адриан.

Трогнат от тяхната непоколебимост, той сам поискал да бъде съден, като християнин. Разгневеният Максимиян заповядал да го оковат във вериги и да го хвърлят в тъмницата. Довели и Наталия, неговата съпруга, която докрай била при него и го ободрявала чрез вярата в Бог и в блажения задгробен живот и имала утехата да го види непоколебим в мъченически подвиг и радостно сред мъчения да предава душата си Богу.


