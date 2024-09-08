Новини
Кой има имен ден днес, 8 септември 2025 г. Честито!

8 Септември, 2024 05:30, обновена 8 Септември, 2025 06:16

Кой има имен ден днес, 8 септември 2025 г. Честито!

Честваме Рождество Богородично

Кой има имен ден днес, 8 септември 2025 г. Честито! - 1
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Рождество Богородично честваме на 8 септември.

На днешният празник имен ден празнуват Мария, Борис, Богдан, Богомил, Богомила, Богомир и други.

Празник имат Мариите, които са още деца или не са минали под венчило – смята се, че е под влияние на гръцката традиция. На Малка Богородица не се върши домакинска работа.

Макар и наречен от народа ни „Малка Богородица” – вероятно заради това, че на него се почита раждането на едно свято момиченце, предназначено да стане Божия майка - това все пак е един от големите празници в годишния кръг. Християните обичат и дълбоко почитат този празничен ден.
По народна традиция на него отбелязват своя имен ден момичетата, които носят името Мария.

На този ден храмов празник имат редица манастири в страната: Рилският, Троянският, Роженският, Врачешкият и др.
Третият празник в чест на Божията майка е този на нейното рождество.

8 септември се празнува предимно от жените, за да са живи и здрави, да раждат леко и да им помага Богородица в беда или тежка работа.
В нейно име се месят голяма пита, Богородичен хляб, който се разчупва и раздава на всички в семейството.

Едно парче се оставя за добитъка и се стрива в храната му, друго парче се нарича на къщата, за да я пази Богородица. В някои краища пазят това парче чак до четвъртия ден на Божията майка, когато е празникът Събор на Пресвета Богородица (26 декември).

Този християнски празник е и един от най-предпочитаните за кръщенета и сватби.

В повечето райони между Голяма и Малка Богородица жените не тъкат, не шият (а някъде и не месят), за да са здрави децата им.
Между двете Богородици се пресаждат и размножават повечето пролетни, многогодишни цветя и храсти — божури, перуники, люляк. Празникът Малка Богородица се ознаменува и с общоселски събори, хора, песни; обикновено покрай черкви, манастири и оброчни места, свързани с Божията майка. Някъде в нейна чест колят и курбан - овен.

Обредността, свързана с Богородица винаги притежава известни езически елементи, поради функционалната връзка на християнската светица с древните божества на плодородието и богините-майки. Рожденият ден на Богородица съвпада с раждането на новия аграрен сезон.

Ритуалните практики се определят от идеята за този прелом: те целят осигуряване на плодородие, плодовитост и здраве чрез житната и животинска жертва. Така в народния календар под патронажа на Божията майка започва новият селскостопански цикъл.


  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Добро Утро, Тихомире! И, Честит Празник!

    12 2 Отговор
    Поклон пред Пресветата Богородичка!

    07:09 08.09.2023

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 нико

    1 0 Отговор
    добро утро днес е 9-ти септември събудете се вече и махнете тази статия от сайта си ! как си личи че спът мисирките - ами няма нито една зтатия за наркомански… дерзайте че посолството ще ви се скара !!!

    Коментиран от #5, #6, #7

    08:50 09.09.2023

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Ха ха

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "нико":

    И, още повече е гот, 😁 ,Богородичка, да бди над нас!🗺️🔥⛅💃🌎

    20:04 09.09.2023

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Прокопи

    2 1 Отговор
    Днес партизаните са се подготвяли за утрешното посрещане на свободата,каквото и да означава това.Но на 10 окт.1989г.,пак я посрещнаха,но като капиталисти.Превратностите на историята.Следващо посрещане какво ще ни донесе-не знам.

    Коментиран от #10

    09:42 08.09.2024

  • 10 Констатираща

    2 0 Отговор

    До коментар #9 от "Прокопи":

    Колелото на историята се върти и изглежда, сега сме в подобно положение, когато е дошло време за радикални промени и освобождение от нещо, което ни държи в порочен кръг и заради което бавно и сигурно потъваме, но ще видим от къде и какво ще се .

    13:53 08.09.2024

  • 11 българин 777

    2 0 Отговор
    9-10 все тая комунисти - капиталисти всички крадът а народа блее

    06:57 09.09.2024