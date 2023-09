Съпругата на Брус Уилис: Не знаем дали той е наясно със състоянието си (ВИДЕО)

Ема Хеминг Уилис, съпругата на Брус Уилис, заяви, че е "трудно да се разбере" дали той е напълно наясно със състоянието си - фронтотемпорална деменция, предаде Пи Ей мидиа/ДПА, цитирана от БТА,

Дъщеря му Румър Уилис съобщи профила си в Инстаграм по-рано тази година, че 68-годишният актьор, известен с ролите си в "Умирай трудно" и "Шесто чувство", е диагностициран с това заболяване.

В предаването "Тудей" на Ен Би Си Ема Хемиг Уилис говори за състоянието на мъжа си. "Това, което научавам, е, че деменцията е тежко състояние. Тя е тежка за диагностицирания човек, но също така и за семейството. Не е по-различно нито за Брус, нито за мен, нито за нашите момичета... Когато се казва, че това е семейна болест, наистина е така".

