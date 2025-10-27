Къванч Татлъту навършва 42 г. днес

Най-популярният турски актьор Къванч Татлъту празнува 42-ия си рожден ден днес.
Къванч Татлъту нашумя преди 15 години с ролята си в култовия сериал "Перла", който стана много популярен и у нас. Актьорът се превърна в любима звезда на милиони фенове по света с ролите в "Забраненият плод", "Ирония на съдбата", "Езел", "Двама завинаги", "С Русия в сърцето", "Север юг" и много други. Сега той се снима дори и в редица чуждестранни продукции.
Къванч Татлъту, освен актьор, е и модел, баскетболист, посланик на добра воля на УНИЦЕФ и носител на много престижни награди. Къванч печели конкурси за „Най-добър модел на Турция“ и за „Най-добър модел в света“. Награждаван е три пъти със „Златна пеперуда“ за най-добър актьор.
Къванч Татлъту се ожени за дизайнерката Башак Дизер през 2016 г. във френската столица Париж. Двамата станаха родители на момченце през 2022 година. Синът им бе кръстен Курт Ефе, което в превод означава "Храбър вълк".
1 Аман бре.....
11:59 01.11.2023
2 Пръц
Коментиран от #8
12:01 01.11.2023
3 Механик
12:08 01.11.2023
4 хмм
12:18 01.11.2023
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Пуканка
До коментар #2 от "Пръц":"С Русия в сърцето ", ама друг път. Филмът се казва " Курт Сеит и Шура".
15:31 05.11.2023
9 влък
08:58 27.10.2024
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Гост666
Коментиран от #18
12:58 27.10.2024
16 ЧРД
13:12 27.10.2024
17 Апа
17:39 27.10.2024
18 Може и да не знаеш,
До коментар #15 от "Гост666":но има някаква световна награда за модел, забравих коя година беше. Па момчето си е красиво, колкото и да не харесвам руси мъже, на тоя един дефект не мога да му намеря. И най-важното - не е от ония, дето не помнят колко приятелки, бракове и разводи са имали.
18:23 27.10.2024
19 хмм
22:27 27.10.2024
20 Свършиха ли
Коментиран от #25
07:55 28.10.2024
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Красавец
09:15 27.10.2025
23 Я виж!
09:18 27.10.2025
24 А малко по долу
09:19 27.10.2025
25 Теб ли да рекламират
До коментар #20 от "Свършиха ли":Бе кюмюр🤣🤣🤣
09:36 27.10.2025