Къванч Татлъту навършва 42 г. днес

27 Октомври, 2025 08:56

Актьорът нашумя преди 15-ина години с ролята си в култовия сериал "Перла", който стана много популярен и у нас

Къванч Татлъту навършва 42 г. днес - 1
Снимка: Интернет
Събина Андреева

Най-популярният турски актьор Къванч Татлъту празнува 42-ия си рожден ден днес.

Къванч Татлъту нашумя преди 15 години с ролята си в култовия сериал "Перла", който стана много популярен и у нас. Актьорът се превърна в любима звезда на милиони фенове по света с ролите в "Забраненият плод", "Ирония на съдбата", "Езел", "Двама завинаги", "С Русия в сърцето", "Север юг" и много други. Сега той се снима дори и в редица чуждестранни продукции.

Къванч Татлъту, освен актьор, е и модел, баскетболист, посланик на добра воля на УНИЦЕФ и носител на много престижни награди. Къванч печели конкурси за „Най-добър модел на Турция“ и за „Най-добър модел в света“. Награждаван е три пъти със „Златна пеперуда“ за най-добър актьор.


Къванч Татлъту се ожени за дизайнерката Башак Дизер през 2016 г. във френската столица Париж. Двамата станаха родители на момченце през 2022 година. Синът им бе кръстен Курт Ефе, което в превод означава "Храбър вълк".



  • 1 Аман бре.....

    15 34 Отговор
    Вече е станал Милфка!

    11:59 01.11.2023

  • 2 Пръц

    30 15 Отговор
    ЧРД ,Къванч."С Русия в сърцето"

    Коментиран от #8

    12:01 01.11.2023

  • 3 Механик

    35 24 Отговор
    Много ми беше важно да знам как Кълвач Тътълъ е празнувал. Мерси!

    12:08 01.11.2023

  • 4 хмм

    41 6 Отговор
    Сигурно е много досадно да те приклещи тълпа с почитателки и ти да трябва да се усмихваш за снимка със всяка.

    12:18 01.11.2023

  • 8 Пуканка

    25 7 Отговор

    До коментар #2 от "Пръц":

    "С Русия в сърцето ", ама друг път. Филмът се казва " Курт Сеит и Шура".

    15:31 05.11.2023

  • 9 влък

    46 5 Отговор
    Да е жив и здрав човекът.

    08:58 27.10.2024

  • 15 Гост666

    14 17 Отговор
    И това е важно да го знаем някакъв си станал на толкова години , важно е за феновете на турски сериали и музика + чалга .

    Коментиран от #18

    12:58 27.10.2024

  • 16 ЧРД

    51 5 Отговор
    Най - прекрасният и талантлив артист! Красота, харизма и признание в цял свят! Здраве и още много хубави роли!

    13:12 27.10.2024

  • 17 Апа

    3 5 Отговор
    е шарен ,писан нема що!!!

    17:39 27.10.2024

  • 18 Може и да не знаеш,

    28 2 Отговор

    До коментар #15 от "Гост666":

    но има някаква световна награда за модел, забравих коя година беше. Па момчето си е красиво, колкото и да не харесвам руси мъже, на тоя един дефект не мога да му намеря. И най-важното - не е от ония, дето не помнят колко приятелки, бракове и разводи са имали.

    18:23 27.10.2024

  • 19 хмм

    4 9 Отговор
    Отдавна не е интересен.

    22:27 27.10.2024

  • 20 Свършиха ли

    4 5 Отговор
    Нашите печки че рекламирате чужди

    Коментиран от #25

    07:55 28.10.2024

  • 22 Красавец

    0 2 Отговор
    На всички българки им падат гащите до коленете като го видят, че и на половината българи

    09:15 27.10.2025

  • 23 Я виж!

    1 1 Отговор
    Наборче! Да е жив и здрав! Но аз съм по красив,привлекателен и младолик! И със сигурност съм хетеросексуален!

    09:18 27.10.2025

  • 24 А малко по долу

    2 0 Отговор
    Статия за Китодар.... Просто за сравнение😄😄

    09:19 27.10.2025

  • 25 Теб ли да рекламират

    2 0 Отговор

    До коментар #20 от "Свършиха ли":

    Бе кюмюр🤣🤣🤣

    09:36 27.10.2025