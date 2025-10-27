Къванч Татлъту навършва 42 г. днес

Най-популярният турски актьор Къванч Татлъту празнува 42-ия си рожден ден днес.

Къванч Татлъту нашумя преди 15 години с ролята си в култовия сериал "Перла", който стана много популярен и у нас. Актьорът се превърна в любима звезда на милиони фенове по света с ролите в "Забраненият плод", "Ирония на съдбата", "Езел", "Двама завинаги", "С Русия в сърцето", "Север юг" и много други. Сега той се снима дори и в редица чуждестранни продукции.

Къванч Татлъту, освен актьор, е и модел, баскетболист, посланик на добра воля на УНИЦЕФ и носител на много престижни награди. Къванч печели конкурси за „Най-добър модел на Турция“ и за „Най-добър модел в света“. Награждаван е три пъти със „Златна пеперуда“ за най-добър актьор.

Къванч Татлъту се ожени за дизайнерката Башак Дизер през 2016 г. във френската столица Париж. Двамата станаха родители на момченце през 2022 година. Синът им бе кръстен Курт Ефе, което в превод означава "Храбър вълк".