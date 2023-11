Шапка на Наполеон се продава на търг за над 800 000 евро (ВИДЕО)

Емблематична шапка на Наполеон Бонапарт отива на търг във Франция в средата на месеца. Черната двурога шапка със синя, бяла и червена кокарда, поставена лично от френския император, е с първоначална цена от 850 000 евро.

A hat worn by Napoleon Bonaparte is set to be auctioned in Paris and could fetch more than $850,000 pic.twitter.com/d9RcFEXvh7