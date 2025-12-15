Новини
България »
ПП-ДБ сезира прокуратурата за хотел на Пеевски в Дубай

15 Декември, 2025 18:39 2 017 56

  • пеевски-
  • делян пеевски-
  • хотел-
  • дубай-
  • корупция

Сигналоподателите напомнят, че Делян Пеевски е санкциониран от Министерството на финансите на САЩ по глобалния закон „Магнитски“ като „олигарх

Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Със сигнал до Върховната прокуратура представители на “Продължаваме Промяната - Демократична България” сезират държавното обвинение за евентуално извършени престъпления от общ характер от лидера на ДПС “Ново начало” Делян Пеевски. Те са свързани с придобиването и фактическото притежаване от него или чрез подставени лица на луксозен хотел в Дубай, Обединени арабски емирства, за който в медийни публикации и видеоматериали се твърди, че е собственост на народния представител. Хотелът не присъства в публичните декларации на Пеевски по Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ), което буди сериозни съмнения, че е придобит с доходи с престъпен произход и представлява пране на пари.

Повод за сигнала е материал на сайта Gospodari.com, в който е вграден видеозапис от Дубай и се посочва, че според авторите става дума за хотел, собственост на санкционирания за корупция във Великобритания и САЩ депутат Делян Пеевски. Самата редакция изрично отбелязва, че към момента не може да потвърди със сигурност дали това действително е негов хотел, но фактът на разпространеното твърдение и наличието на конкретно заснет обект в определен квартал на Дубай представляват информация за възможно престъпление, разпространена чрез медия, и следователно - самостоятелен законен повод според Наказателно-процесуалния кодекс за проверка от прокуратурата.

Авторите на сигнала посочват, че публикацията и видеото се появяват на фона на публично известни данни за трайното пребиваване и активна икономическа дейност на Делян Пеевски в Дубай, включително данни за полети с частен самолет до и от Дубай, широко отразени в медиите, както и за наличие на значителни активи в ОАЕ, свързани с него, негови близки и контролирани от него структури.

В сигнала се посочва, че журналистическите разследвания с участието на BIRD.BG и OCCRP вече са разкрили съществен обем имуществени и корпоративни връзки между Делян Пеевски, негови близки роднини и партньори и активи в Дубай. В тях се припомня, че майката на Делян Пеевски - Ирена Кръстева, е била идентифицирана като собственик на луксозна вила в престижния квартал Emirate Hills в Дубай, придобита след 2016 г. Публикувани са и данни за регистрираната в ОАЕ фирма TGI Middle East FZE, която според журналистически публикации, е контролирана от кръга около Пеевски, като активите ѝ към 2017 г. включват недвижими имоти за приблизително стотици милиони щатски долари, без Делян Пеевски да е декларирал публично подобно имуществено участие, а крайната собственост остава скрита поради регистрацията в свободна зона без публичен търговски регистър. Разкривано е и, че самият Делян Пеевски е притежавал разрешение за постоянно пребиваване в Дубай, което поставя въпроси относно центъра на жизнените му интереси и източника на средства за финансиране на този жизнен стандарт.

Сигналоподателите напомнят, че Делян Пеевски е санкциониран от Министерството на финансите на САЩ по глобалния закон „Магнитски“ като „олигарх, който редовно е участвал в корупция, използвайки търговия с влияние и подкупи, за да се предпази от обществен контрол и да упражнява контрол над ключови институции и сектори в българското общество“. Паралелно с това Обединеното кралство го включва в своя списък по Global Anti-Corruption Sanctions Regulations 2021, като в официалното изложение на основанията се посочва, че има „разумни основания да се подозира“, че Пеевски е отговорен за или е участвал в сериозна корупция. Тези официални действия на две демократични държави представляват тежък международен сигнал, че съществува обосновано съмнение за значителни по размер незаконни доходи, свързани с Делян Пеевски и неговата мрежа от свързани лица и дружества. А при наличие на такава международно призната корупционна рисковост, появата на нови данни за евентуална собственост върху луксозен хотел в Дубай, недекларирана в България, обосновава сериозно подозрение, че се касае за укриване и „изпиране“ на доходи с престъпен произход чрез влагането им в недвижими имоти.

От ПП-ДБ смятат, че потенциално са налице данни за следните престъпления от общ характер: пране на пари; деклариране на неверни сведения или неподадена декларация; неплащане на данъци за недекларирани доходи и имущество в особено големи размери; корупция и търговия с влияние, ако се установи, че средствата за придобиване и поддържане на подобни активи произхождат от предоставяне или получаване на подкупи или от злоупотреба със служебно положение и влияние, така както е описано и в санкционните актове на САЩ и Обединеното кралство.

Авторите на сигнала изрично подчертават, че журналистическите публикации и разследвания са самостоятелен законен повод според НПК за задействане на проверка от прокуратурата и настояват за пълна и задълбочена такава, включваща и искане за правна помощ от ОАЕ. Позовават се и на практиката на Европейския съд за правата на човека за необходимостта от ефективно и всестранно разследване на сериозни и аргументирани съмнения за организирана престъпност и корупция.


България
Поставете оценка:
Оценка 4.2 от 23 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 джаба хатянина

    12 6 Отговор
    от догодина взема 25% от хляба на бдж пътнически превози....... може би най мазните 25% ?

    Коментиран от #29

    18:42 15.12.2025

  • 2 Дориана

    27 5 Отговор
    Финансовия срив на Пеевски му е заложен и той е неизбежен.

    Коментиран от #39

    18:43 15.12.2025

  • 3 честен ционист

    8 18 Отговор
    Ако запази цените и разписданията - халал да са му на Момчето. ПП-тата ще ги нарежат на скрап влакчетата, барабар с релсите.

    18:46 15.12.2025

  • 4 Шумкарски

    28 2 Отговор
    внук , какъв да е ? Морал ? Човешки ценности ? Или християнски ? Не ! Само грабене , грабене и пак грабене ! На ДПС - то кадрите !

    18:46 15.12.2025

  • 5 гост

    18 2 Отговор
    А портрета негов от стената гледа натУжен, че му свършват времената .........

    18:46 15.12.2025

  • 6 Седящия бик

    16 1 Отговор
    Великия вожд Дебелия Шопар, е най-честния по тази земя. Ой пази команчите по катуните, и е Магнит за парите. Великия Магнити да му даде дълъг живот, а всички негови врагове да гният в Ада. А на бабаитите в Дубай дето го ритаха, да са живи и здрави.

    Коментиран от #11

    18:46 15.12.2025

  • 7 Капитан Крийч

    13 16 Отговор
    Никога повече фашистите от ппдб във властта!

    Коментиран от #51

    18:47 15.12.2025

  • 8 ХЪ ХЪ ЪЪ

    18 5 Отговор
    Нищо няма да направи прокуратурата защото тя е негова, ШИШИ и ТУЛУПА владеят цялата държава.

    18:47 15.12.2025

  • 9 шопари къде се скрихте

    22 3 Отговор
    с банкянският циганин ?

    Коментиран от #18

    18:47 15.12.2025

  • 10 Свинар

    23 3 Отговор
    Прасето трябва да го съдят в Тенеси или в някой друг щат, където има свъргно наказание

    18:48 15.12.2025

  • 11 Капитан Крийч

    17 8 Отговор

    До коментар #6 от "Седящия бик":

    Ппдб трябва да вдигнат паметник на Пеевски. Цялата им предизборна кампания се гради върху неговата личност. А след изборите им подхвърля кокалчета и му седят в скута. А може би той ги финансира?

    18:49 15.12.2025

  • 12 .......

    12 10 Отговор
    А на дамаджаната Рашков 20-те имота? Как и откъде? Ако не може да докаже произхода се налага конфискация!

    18:49 15.12.2025

  • 13 гост

    9 6 Отговор
    Не може с лошо!Това е хотел за хората!

    Коментиран от #45

    18:51 15.12.2025

  • 14 ококор

    11 3 Отговор
    xaяшитo нямa дa гo пипaнe чe мeceц мapт пп-дб и гepб-cдc cмe пaк в cглoбкa 2.0

    18:51 15.12.2025

  • 15 Дубайската

    10 0 Отговор
    прокуратура ли?

    18:53 15.12.2025

  • 16 Боко праните гащи

    10 2 Отговор
    Що неговите подставени лица си не го утрепат и така всичко ще си остане на тях

    18:54 15.12.2025

  • 17 Шизо

    9 1 Отговор
    Нали прокуратурата беше негова?

    18:54 15.12.2025

  • 18 Преди

    10 2 Отговор

    До коментар #9 от "шопари къде се скрихте":

    няколко години с Божидар Димитров щяха да продават "свещена вода" от някакъв кладенец в Плиска в Лафка , в малки бутилчици . След лабораторни изследвания , водата се оказа пълна с фекалии и бизнеса не стана . Но Божидар Димитров вече беше полял кратуната на другаря си с едно канче от "свещената вода".

    18:54 15.12.2025

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 1488

    17 3 Отговор
    мога да се сетя за още един 60клук с хотел
    и водопад даже има
    остави половин бг без вода лятото за да го напълни

    18:55 15.12.2025

  • 21 ВСИЧКОТО БАНДИТИ

    14 2 Отговор
    Хотелиери. Явно Росен СЛАМЕНИЯ е видял от свинчо.

    18:58 15.12.2025

  • 22 Компроматор

    11 0 Отговор
    Трябваше да го извадят,малко преди изборите!Да няма време,да реагира!

    Коментиран от #25

    18:59 15.12.2025

  • 23 Данко Харсъзина

    7 3 Отговор
    На свое име Шишко има само един стар Опел.

    18:59 15.12.2025

  • 24 Хасково

    11 1 Отговор
    Без неговите дерибеи по градове той е кръгла нула

    Коментиран от #38

    19:00 15.12.2025

  • 25 честен ционист

    2 9 Отговор

    До коментар #22 от "Компроматор":

    Те го вадят сега "компромата", за да разсее тези долни инсинуации.

    19:01 15.12.2025

  • 26 В ППДБ

    6 10 Отговор
    виждам ,само злоба и завист!А,и безсилие!

    19:01 15.12.2025

  • 27 Мнение

    10 2 Отговор
    Мръшляк. Бърз съд и доживотен затвор за свинята. Абсолютен боклук.

    19:02 15.12.2025

  • 28 Трябва да се

    9 2 Отговор
    Разследва цялата мрежа от структурите на ДПС нн защото и те са в играта

    19:03 15.12.2025

  • 29 мамками

    3 1 Отговор

    До коментар #1 от "джаба хатянина":

    блъскаше жакпота всеки тираж и то години.....

    19:04 15.12.2025

  • 30 Този индивид

    8 3 Отговор
    И селянина от Банкя и техни приближени , ако им се конфискуват всички откраднати пари от бюджета през всичките години БЪЛГАРИЯ НЯМА ДА ИМА ВЪНШЕН ДЪЛГ И ЩЕ ИМА ПАРИ ЗА ВИСОКИ ЗАПЛАТИ И ПЕНСИИ !!!!

    Коментиран от #37

    19:04 15.12.2025

  • 31 Две прасета се

    3 2 Отговор
    скарали пред поповата врата.Поп излязал и им казал,,Жиш мижиш ти мижиш"Бягайте да се криете ...

    19:05 15.12.2025

  • 32 Тошко

    5 2 Отговор
    Всички негови депутати и обл.председатели на партията са с нелегално придобито имущество и той с това ги държи на каишка

    19:05 15.12.2025

  • 33 Тия ваши опорки

    3 1 Отговор
    Макар и верни за нищо не стават. ТАКА ГОВОРИХТЕ И ЗА ТУУУЛУПА АМА ПОСЛЕ ВСИЧКО ПОКРИХТЕ И ЗА КЪЩИ КАСИЧКИ ПРОКУРОРИ МАГИСТРАЛИ ПОТОЦИ С ИЗГУБЕНИ КАРТИ МИТНИЦИ ИИИИИ. НО ДО ТАМ. ВИЕ САМО СЕ ПЪЧИТЕ И ПОСЛЕ СЕ СГЛОБЯВАТЕ ЗА ДА КРАДЕТЕ СЪС ТЯХ. НЕ СТАВАТЕ. НО АКО ИМА ИЗБОР МАКАР И ГАДЕН ОТ ТЯХ И ВАС ЩЕ ИЗБЕРА ВАС. ДАНО ИМА И ДРУГ.

    19:05 15.12.2025

  • 34 Магнитски

    4 1 Отговор
    сезираха ли?

    19:06 15.12.2025

  • 35 хи хи

    2 2 Отговор
    Важното е да влезе в затвора, До живот! Хотелите да си му стоят.

    19:06 15.12.2025

  • 36 Габрово

    5 0 Отговор
    Всички са от един дол дренки, крадеца вика дръжте крадеца и затова всички вън от парламента

    19:07 15.12.2025

  • 37 АКО АКО ТОВА СТАНЕ

    2 1 Отговор

    До коментар #30 от "Този индивид":

    НИЕ ЩЕ СТАНЕМ ШВЕЙЦАРИЯ НА БАЛКАНИТЕ. НО С УГОВОРКАТА ВСЬО.

    19:08 15.12.2025

  • 38 Боко

    3 1 Отговор

    До коментар #24 от "Хасково":

    също ! С кметовете му си е в престъпна група - и при избори , и далаверите за милиарди с обществените поръчки и мрежата от пипала !

    19:08 15.12.2025

  • 39 Гошо

    3 1 Отговор

    До коментар #2 от "Дориана":

    Като Божков, ще стане по нисък от тревата прасчо

    Коментиран от #42

    19:08 15.12.2025

  • 40 Мнение

    6 1 Отговор
    Пеевски е санкциониран и следен от властите на ОАЕ. Може да пребивава там, защото има имунитет на българския дипломатически паспорт, но Пеевски не притежава даже карта на градския транспорт в Дубай, Катар, Оман или Саудитска Арабия. Лично Бойко Борисов наклепа Пеевски. В Турция Пеевски също не притежава нищо. В момента по сигнали от Борисов в Турция се следят новоначалниците като фундаменталисти и преди изборите в България Ердоган ще ги заключи по молба на Методиев Борисов.

    19:09 15.12.2025

  • 41 Хи хи

    2 4 Отговор
    Какво щяха да правят ПП-ДБ ако го нямаше Пеевски ? Тия такава реклама му правят , че Пеевски и да искаше , нямаше да може да го постигне . Лошото е , че тези не се усещат .Вече не са интересни , жалки са , особено кресльото Мирчев. Но аз друго си мисля , ако всичко това е вярно , защо никой от дерибейте на Доган и самият Доган не скочи срещу Пеевски ? Не го нападна по никакъв начин и си траят , чак пък да са толкова страхливи . не ми се вярва , ако са прави .

    19:13 15.12.2025

  • 42 Дориана

    2 1 Отговор

    До коментар #39 от "Гошо":

    Да, точно така ! И при Божков провала му беше заложен и неизбежен. Резултата беше, че му закриха всички лавки с търкащите билетчета .

    19:15 15.12.2025

  • 43 Ивелин Михайлов

    2 1 Отговор
    Ама за хаяши си трайкате 😉

    19:15 15.12.2025

  • 44 Невярващ

    1 1 Отговор
    Не може да бъди бре.
    Хотелът не е на ,Феномена".
    Хотелът е на ,,хората" бре...нещо ,като ,,Магазините за хората"...нищо ,че е в Дубай,а не в...Куклен...

    19:15 15.12.2025

  • 45 И в този хотел за хората

    0 2 Отговор

    До коментар #13 от "гост":

    Ще има магазини за хората.

    19:18 15.12.2025

  • 46 Няма по-противно

    2 1 Отговор
    Злобно и т ъ п о същество от този шопар.

    19:20 15.12.2025

  • 47 Най-влиятелния

    0 0 Отговор
    човек в България,само с едно хотелче???

    19:23 15.12.2025

  • 48 КОЙ Е ХОТЕЛА

    1 1 Отговор
    Да си запазя за Нова година.

    19:25 15.12.2025

  • 49 Наблюдател

    2 3 Отговор
    Само ПП-ДБ се борят с мафията.
    Всички останали са позьори и въздухари, само приказват.

    Коментиран от #55

    19:25 15.12.2025

  • 50 Ново начало

    3 0 Отговор
    минимум 20%!ППДБ,стърже дъното!Джензитата не гласуват!

    19:27 15.12.2025

  • 51 Коректор

    1 1 Отговор

    До коментар #7 от "Капитан Крийч":

    На следващите избори ПП-ДБ ще имат 121+ гласа.

    Коментиран от #56

    19:27 15.12.2025

  • 52 ОБЕКТИВЕН

    0 1 Отговор
    "ПП-ДБ сезира прокуратурата за хотел на Пеевски в Дубай" -- И това как отменя достлука на ПП-ДБ с Пеевски по време мазните турски кафета??? Или най-добре да забравим, че бяха комбина???

    19:28 15.12.2025

  • 53 Радев

    0 1 Отговор
    бил прав за шарлатаните!

    19:28 15.12.2025

  • 54 Ауууу

    0 0 Отговор
    Не развявайте на Шишо богатствата, че ще развее етническата карта🤣

    19:29 15.12.2025

  • 55 Промяна

    0 0 Отговор

    До коментар #49 от "Наблюдател":

    Ти знаеш ли какво е МА ФИ Я

    19:29 15.12.2025

  • 56 Гласове да

    0 0 Отговор

    До коментар #51 от "Коректор":

    не депутати !?

    19:29 15.12.2025

