ПП-ДБ сезира прокуратурата за хотел на Пеевски в Дубай

Със сигнал до Върховната прокуратура представители на “Продължаваме Промяната - Демократична България” сезират държавното обвинение за евентуално извършени престъпления от общ характер от лидера на ДПС “Ново начало” Делян Пеевски. Те са свързани с придобиването и фактическото притежаване от него или чрез подставени лица на луксозен хотел в Дубай, Обединени арабски емирства, за който в медийни публикации и видеоматериали се твърди, че е собственост на народния представител. Хотелът не присъства в публичните декларации на Пеевски по Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ), което буди сериозни съмнения, че е придобит с доходи с престъпен произход и представлява пране на пари.
Повод за сигнала е материал на сайта Gospodari.com, в който е вграден видеозапис от Дубай и се посочва, че според авторите става дума за хотел, собственост на санкционирания за корупция във Великобритания и САЩ депутат Делян Пеевски. Самата редакция изрично отбелязва, че към момента не може да потвърди със сигурност дали това действително е негов хотел, но фактът на разпространеното твърдение и наличието на конкретно заснет обект в определен квартал на Дубай представляват информация за възможно престъпление, разпространена чрез медия, и следователно - самостоятелен законен повод според Наказателно-процесуалния кодекс за проверка от прокуратурата.
Авторите на сигнала посочват, че публикацията и видеото се появяват на фона на публично известни данни за трайното пребиваване и активна икономическа дейност на Делян Пеевски в Дубай, включително данни за полети с частен самолет до и от Дубай, широко отразени в медиите, както и за наличие на значителни активи в ОАЕ, свързани с него, негови близки и контролирани от него структури.
В сигнала се посочва, че журналистическите разследвания с участието на BIRD.BG и OCCRP вече са разкрили съществен обем имуществени и корпоративни връзки между Делян Пеевски, негови близки роднини и партньори и активи в Дубай. В тях се припомня, че майката на Делян Пеевски - Ирена Кръстева, е била идентифицирана като собственик на луксозна вила в престижния квартал Emirate Hills в Дубай, придобита след 2016 г. Публикувани са и данни за регистрираната в ОАЕ фирма TGI Middle East FZE, която според журналистически публикации, е контролирана от кръга около Пеевски, като активите ѝ към 2017 г. включват недвижими имоти за приблизително стотици милиони щатски долари, без Делян Пеевски да е декларирал публично подобно имуществено участие, а крайната собственост остава скрита поради регистрацията в свободна зона без публичен търговски регистър. Разкривано е и, че самият Делян Пеевски е притежавал разрешение за постоянно пребиваване в Дубай, което поставя въпроси относно центъра на жизнените му интереси и източника на средства за финансиране на този жизнен стандарт.
Сигналоподателите напомнят, че Делян Пеевски е санкциониран от Министерството на финансите на САЩ по глобалния закон „Магнитски“ като „олигарх, който редовно е участвал в корупция, използвайки търговия с влияние и подкупи, за да се предпази от обществен контрол и да упражнява контрол над ключови институции и сектори в българското общество“. Паралелно с това Обединеното кралство го включва в своя списък по Global Anti-Corruption Sanctions Regulations 2021, като в официалното изложение на основанията се посочва, че има „разумни основания да се подозира“, че Пеевски е отговорен за или е участвал в сериозна корупция. Тези официални действия на две демократични държави представляват тежък международен сигнал, че съществува обосновано съмнение за значителни по размер незаконни доходи, свързани с Делян Пеевски и неговата мрежа от свързани лица и дружества. А при наличие на такава международно призната корупционна рисковост, появата на нови данни за евентуална собственост върху луксозен хотел в Дубай, недекларирана в България, обосновава сериозно подозрение, че се касае за укриване и „изпиране“ на доходи с престъпен произход чрез влагането им в недвижими имоти.
От ПП-ДБ смятат, че потенциално са налице данни за следните престъпления от общ характер: пране на пари; деклариране на неверни сведения или неподадена декларация; неплащане на данъци за недекларирани доходи и имущество в особено големи размери; корупция и търговия с влияние, ако се установи, че средствата за придобиване и поддържане на подобни активи произхождат от предоставяне или получаване на подкупи или от злоупотреба със служебно положение и влияние, така както е описано и в санкционните актове на САЩ и Обединеното кралство.
Авторите на сигнала изрично подчертават, че журналистическите публикации и разследвания са самостоятелен законен повод според НПК за задействане на проверка от прокуратурата и настояват за пълна и задълбочена такава, включваща и искане за правна помощ от ОАЕ. Позовават се и на практиката на Европейския съд за правата на човека за необходимостта от ефективно и всестранно разследване на сериозни и аргументирани съмнения за организирана престъпност и корупция.
1 джаба хатянина
Коментиран от #29
18:42 15.12.2025
2 Дориана
Коментиран от #39
18:43 15.12.2025
3 честен ционист
18:46 15.12.2025
4 Шумкарски
18:46 15.12.2025
5 гост
18:46 15.12.2025
6 Седящия бик
Коментиран от #11
18:46 15.12.2025
7 Капитан Крийч
Коментиран от #51
18:47 15.12.2025
8 ХЪ ХЪ ЪЪ
18:47 15.12.2025
9 шопари къде се скрихте
Коментиран от #18
18:47 15.12.2025
10 Свинар
18:48 15.12.2025
11 Капитан Крийч
До коментар #6 от "Седящия бик":Ппдб трябва да вдигнат паметник на Пеевски. Цялата им предизборна кампания се гради върху неговата личност. А след изборите им подхвърля кокалчета и му седят в скута. А може би той ги финансира?
18:49 15.12.2025
12 .......
18:49 15.12.2025
13 гост
Коментиран от #45
18:51 15.12.2025
14 ококор
18:51 15.12.2025
15 Дубайската
18:53 15.12.2025
16 Боко праните гащи
18:54 15.12.2025
17 Шизо
18:54 15.12.2025
18 Преди
До коментар #9 от "шопари къде се скрихте":няколко години с Божидар Димитров щяха да продават "свещена вода" от някакъв кладенец в Плиска в Лафка , в малки бутилчици . След лабораторни изследвания , водата се оказа пълна с фекалии и бизнеса не стана . Но Божидар Димитров вече беше полял кратуната на другаря си с едно канче от "свещената вода".
18:54 15.12.2025
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 1488
и водопад даже има
остави половин бг без вода лятото за да го напълни
18:55 15.12.2025
21 ВСИЧКОТО БАНДИТИ
18:58 15.12.2025
22 Компроматор
Коментиран от #25
18:59 15.12.2025
23 Данко Харсъзина
18:59 15.12.2025
24 Хасково
Коментиран от #38
19:00 15.12.2025
25 честен ционист
До коментар #22 от "Компроматор":Те го вадят сега "компромата", за да разсее тези долни инсинуации.
19:01 15.12.2025
26 В ППДБ
19:01 15.12.2025
27 Мнение
19:02 15.12.2025
28 Трябва да се
19:03 15.12.2025
29 мамками
До коментар #1 от "джаба хатянина":блъскаше жакпота всеки тираж и то години.....
19:04 15.12.2025
30 Този индивид
Коментиран от #37
19:04 15.12.2025
31 Две прасета се
19:05 15.12.2025
32 Тошко
19:05 15.12.2025
33 Тия ваши опорки
19:05 15.12.2025
34 Магнитски
19:06 15.12.2025
35 хи хи
19:06 15.12.2025
36 Габрово
19:07 15.12.2025
37 АКО АКО ТОВА СТАНЕ
До коментар #30 от "Този индивид":НИЕ ЩЕ СТАНЕМ ШВЕЙЦАРИЯ НА БАЛКАНИТЕ. НО С УГОВОРКАТА ВСЬО.
19:08 15.12.2025
38 Боко
До коментар #24 от "Хасково":също ! С кметовете му си е в престъпна група - и при избори , и далаверите за милиарди с обществените поръчки и мрежата от пипала !
19:08 15.12.2025
39 Гошо
До коментар #2 от "Дориана":Като Божков, ще стане по нисък от тревата прасчо
Коментиран от #42
19:08 15.12.2025
40 Мнение
19:09 15.12.2025
41 Хи хи
19:13 15.12.2025
42 Дориана
До коментар #39 от "Гошо":Да, точно така ! И при Божков провала му беше заложен и неизбежен. Резултата беше, че му закриха всички лавки с търкащите билетчета .
19:15 15.12.2025
43 Ивелин Михайлов
19:15 15.12.2025
44 Невярващ
Хотелът не е на ,Феномена".
Хотелът е на ,,хората" бре...нещо ,като ,,Магазините за хората"...нищо ,че е в Дубай,а не в...Куклен...
19:15 15.12.2025
45 И в този хотел за хората
До коментар #13 от "гост":Ще има магазини за хората.
19:18 15.12.2025
46 Няма по-противно
19:20 15.12.2025
47 Най-влиятелния
19:23 15.12.2025
48 КОЙ Е ХОТЕЛА
19:25 15.12.2025
49 Наблюдател
Всички останали са позьори и въздухари, само приказват.
Коментиран от #55
19:25 15.12.2025
50 Ново начало
19:27 15.12.2025
51 Коректор
До коментар #7 от "Капитан Крийч":На следващите избори ПП-ДБ ще имат 121+ гласа.
Коментиран от #56
19:27 15.12.2025
52 ОБЕКТИВЕН
19:28 15.12.2025
53 Радев
19:28 15.12.2025
54 Ауууу
19:29 15.12.2025
55 Промяна
До коментар #49 от "Наблюдател":Ти знаеш ли какво е МА ФИ Я
19:29 15.12.2025
56 Гласове да
До коментар #51 от "Коректор":не депутати !?
19:29 15.12.2025