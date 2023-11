Изкуствен интелект картографира айсберги 10 000 пъти по-бързо от хората

Изследователи от университета на Лийдс, Великобритания, разработиха невронна мрежа, която може лесно и точно да разпознае и очертае движението на големи антарктически айсберги от сателитни снимки, като се справя със задачата за 0,01 секунди, съобщи пресслужбата на Европейската космическа агенция (ЕКА), цитирана от БТА.

Новаторският подход в изследването е в ярък контраст с трудния и отнемащ много време ръчен метод, използван от изследователите досега.

Ръководител на проучването, публикувано в специализираното издание The Cryosphere, е Ане Бракман-Флогман. Тя е провела изследването по време на докторантурата си в университета на Лийдс. Сега тя работи в Арктическия институт на Норвегия в Тромсьо и подчертава значението на големите айсберги в антарктическата околна среда.

