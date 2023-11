Килиан Мърфи си почивал у дома и ядял сирене по време на стачките в Холивуд (ВИДЕО)

На дискусия след прожекция на кино-хита "Опенхаймер“ в Лос Анджелис, актьорът Килиан Мърфи сподели какво е правил по време на стачките на актьорската гилдия в Холивуд. "Просто си бях у дома... ядях сирене“, обясни лаконично той. Протестните действия бяха обявени по време на премиерата на филма в Лондон, припомня Фокус.



Емили Блънт, която също присъстваше на прожекцията и последвалия я панел, попита кога е спрял да яде сирене, на което Мърфи отговори: "Вчера“, т.е. десет дни след официалното приключване на стачката.





Фенове побързаха да се пошегуват със ситуацията, използвайки снимки от "Опенхаймер". "Когато доставката на сирене се забави" и "Той май сериозно излезе от мазето си, за да говори как яде сирене" са част от забавните коментари в интернет спрямо Мърфи, който от години пази личния си живот далеч от камерите и не обсъжда с широката общественост ежедневието си. Актьорът също така няма профили в социалните мрежи.

actual footage of Cillian Murphy in his house: https://t.co/bX8ccYdOPm pic.twitter.com/5XV9uwFpUp