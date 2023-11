Кание Уест и жена му си почиват един от друг

Кание Уест и Бианка Ченсори са си дали почивка един от друг. Слуховете за раздялата между двамата подхраниха онлайн таблоидите "Daily Mail", "The Sun" и "Highsnobiety", които се позоваха на техни източници.

"Daily Mail" съобщи, че за Кание не е трудно това да се постигне, предвид факта, че е от хората, които лесно си менят мнението. Рапърът, който смени името си на Йе, "взриви" интернет през януари, когато се разбра, че тайно се е оженил за бившата служителка на марката му "YEEZY" - Бианка Ченсори, пише dir.bg.

Според източници на изданията 46-годишният рапър и 28-годишната му жена от известно време са в конфликт заради немалко несходства в характерите. Много таблоиди излязоха с твърдения, че двамата са поддържали противоречиви и несигурни отношения. Близък до двойката, пожелал анонимност, разкри пред "Daily Mail", че на Бианка са ѝ били наложени правила от Йе, които включвали "да не говори, да носи само подбрани от него тоалети, да го слуша и също така я е убедил, че са кралски особи."

NEW - Kanye West “Ye”, wife Bianca Censori reportedly taking a break from him after her friends’ intervention regarding their relationship.



Follow @zoomerdissident for more. pic.twitter.com/SAYUymnfZv