Откраднаха инсталация на Банкси в Лондон (ВИДЕО)

Британската полиция разследва кражба на инсталация на Банкси в квартала Пекъм в Лондон, за която е съобщено от градския съвет "с надежда да бъде върната", съобщи ДПА.

Инсталацията е знак "Стоп", върху който са нарисувани три военни дрона. Нейна снимка е е публикувана в социалните мрежи на Банкси вчера следобед. Около час след това двама души демонтират и отнасят знака.

Banksy artwork stolen less than an hour after unveiling in south London https://t.co/mgJ81Fd3e4

Полицията е чакала да получи официално уведомление за кражбата, за да започне разследване.

Пътният знак вече е заменен с нов, но градските власти искат произведението да бъде върнато на мястото, за да може всички желаещи да го гледат.

Свидетели на кражбата са заснели как е протекла.

New Banksy artwork in London is stolen less than one hour after it was unveiled. (Video: The Guardian) pic.twitter.com/Kc6UxJRMsC