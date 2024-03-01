Лондон е европейската столица, пазеща най-много злато

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Риби (20.02 - 20.03) Честита Баба Марта! Пожелание сякаш отварящо вратите на пролетта. Изпълнете този ден с усмивки, наречете си с надежда и любов идните дни. Време да усилите живота в себе си.

Водолей (21.01 - 19.02) Всички са се залисали в първомартенски поздравления, само вие сякаш работите. И как иначе, нали сте знак на различното и необичайното. Поне имате добри шансове да спечелите. Може да не са точно пари, но определено ще завоювате сърцата на хората.

Козирог (23.12 - 20.01) В ден като днешния как може човек да усети празника, ако е сам? Зарадвайте другите, създайте усмивки и това ще накара сърцето ви да пее, ще ви окрили и вдъхнови. А това е едно наистина добро предначало за пролетта.

Стрелец (23.11 - 22.12) 1 март е толкова символичен, а вие толкова истории можете да разкажете за него, дори да можете да си ги съчините, ако е нужно. Ще сте достатъчно смели и безразсъдни, за да направите невероятни неща и да покажете добрите си чувства към околните.

Скорпион (24.10 - 22.11) Малко мистичен, малко различен започва март. Сякаш празникът събужда най-красивото, най-чистото и светлото у всеки един. Вдъхвайте сила и живот, наричайте другите. Днес бъдете вълшебници.

Везни (24.09 - 23.10) Дайте си сметка кое наистина е от значение в момента и си го наречете точно днес, на 1-ви март. Вдъхнете му от силата на този ден, изпълнете го с живот. Радостен полъх се носи из въздуха, животът се събужда за цъфтеж. Вземете си от тази сила.

Дева (24.08 - 23.09) Честит Март! Ден забързан и активен, с приповдигнато настроение и радостни вълнения. Събуждането на природата неминуемо носи усещане за лекота. Животът отново побеждава. Търсете надеждата и се опитайте да сте по-малко критични.

Лъв (24.07 - 23.08) Чудесен ден, първомартенски. Хубав момент да почетете традицията. Разпитайте по-възрастните за стари обичаи или просто за техните спомени как се е празнувал този ден. Време да промените нагласите си за предстоящите дни към по-оптимистични.

Рак (22.06 - 23.07) Баба Марта пристига с голямата кошница с радост и усмивки за всички. Наречете си един ден, който да изпълните с вдъхновение и сила за цялата пролет и лято, и есен, че дори и зима. Силен ден, който ще ви покаже подкрепата и любовта на хората около вас, ще изпълни сърцето ви.

Близнаци (22.05 - 21.06) Баба Марта и на вас ще върже мартенички за здраве и берекет. Споделяйте и вие радостта и доброто настроение. В този ден сякаш светът грейва, поне в България. А за вас е време за подреждане, почистване и подготовка за пролетта. Не се офлянквайте, работа ви чака.

Телец (21.04 - 21.05) Нов месец, нови радости да ви донесе, бели и червени да сте, усмихнати и вдъхновени! Днес се вслушвайте в околните. Не е задължително да правите компромиси, но все пак е добре да чуете и другите какво имат да кажат. Просто бъдете приемащи, не осъждайте, не знаете другия през какво е преминал.