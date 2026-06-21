Френски град „забрани“ умирането

Необичайна и на пръв поглед абсурдна заповед привлече вниманието във Франция, след като местните власти в Льо Лаванду символично „забраниха“ умирането. Причината обаче не е шега, а сериозен проблем - липсата на свободни места в местното гробище, съобщава БГНЕС.

Според общинската администрация всички парцели и концесии в гробището са изчерпани, а градът не разполага с нито един свободен гроб за нови погребения. Допълнително усложнение създава фактът, че проект за ново крайбрежно гробище е бил блокиран от съда заради екологични ограничения.

Бившият кмет на града Жил Бернарди обяснява, че заповедта никога не е била предназначена да регулира смъртта, а е представлявала символичен протест срещу институционалната безизходица. По думите му общината е задължена по закон да осигурява погребения, но на практика няма къде да бъдат извършвани.

Проблемът става особено видим след смъртта на бездомен мъж, за когото местните власти не успяват веднага да осигурят място за погребение. Така градът се оказва между законовите си задължения, недостига на земя и съдебните ограничения за разширяване на гробищния парк.

Случаят не е изолиран. Недостигът на места за погребение е дългогодишен проблем в много френски градове, особено в Париж. Сред основните причини са доживотните права върху множество гробове, рядкото освобождаване на стари парцели и ограниченият терен за разширяване на гробищата. В отговор на проблема все повече френски общини преминават към срочни концесии за 10, 30 или 50 години, след изтичането на които местата могат да бъдат използвани повторно. Париж вече прилага и програми за издирване на изоставени гробове, които след законова процедура могат да бъдат върнати в употреба.