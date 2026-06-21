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Френски град „забрани“ умирането

Френски град „забрани“ умирането

21 Юни, 2026 11:21 1 058 9

  • франция-
  • град-
  • забрана-
  • умиране-
  • гроища-
  • препълнени

Причината е препълването на местните гробища

Френски град „забрани“ умирането - 1
Снимка: Shutterstock
Антония Симеонова Антония Симеонова Автор във Fakti.bg

Необичайна и на пръв поглед абсурдна заповед привлече вниманието във Франция, след като местните власти в Льо Лаванду символично „забраниха“ умирането. Причината обаче не е шега, а сериозен проблем - липсата на свободни места в местното гробище, съобщава БГНЕС.

Според общинската администрация всички парцели и концесии в гробището са изчерпани, а градът не разполага с нито един свободен гроб за нови погребения. Допълнително усложнение създава фактът, че проект за ново крайбрежно гробище е бил блокиран от съда заради екологични ограничения.

Бившият кмет на града Жил Бернарди обяснява, че заповедта никога не е била предназначена да регулира смъртта, а е представлявала символичен протест срещу институционалната безизходица. По думите му общината е задължена по закон да осигурява погребения, но на практика няма къде да бъдат извършвани.

Проблемът става особено видим след смъртта на бездомен мъж, за когото местните власти не успяват веднага да осигурят място за погребение. Така градът се оказва между законовите си задължения, недостига на земя и съдебните ограничения за разширяване на гробищния парк.

Случаят не е изолиран. Недостигът на места за погребение е дългогодишен проблем в много френски градове, особено в Париж. Сред основните причини са доживотните права върху множество гробове, рядкото освобождаване на стари парцели и ограниченият терен за разширяване на гробищата. В отговор на проблема все повече френски общини преминават към срочни концесии за 10, 30 или 50 години, след изтичането на които местата могат да бъдат използвани повторно. Париж вече прилага и програми за издирване на изоставени гробове, които след законова процедура могат да бъдат върнати в употреба.


Франция
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Лорда

    8 0 Отговор
    И наказанието за нарушението ще е смъртна присъда...

    11:29 21.06.2026

  • 2 Бонжур

    3 2 Отговор
    да потърсят отговорност на онези които разболяват хората. Сзо например не работи по предназначение, но пари прибира.

    11:39 21.06.2026

  • 3 БгТурист

    2 0 Отговор
    И генерал Вазов е издал такава заповед, спазена от почти всички войници и офицери.

    11:44 21.06.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Разобличител на измамници

    2 0 Отговор
    Мечтата на макс измамника е хората да си продадат имотите и да купят злато! Лъжа лиииии ????? 🤣🤣🤣🤣🤣

    11:54 21.06.2026

  • 6 Гост666

    1 0 Отговор
    ААА какво е как така. То не става по собствено желание .

    12:20 21.06.2026

  • 7 Мъдреца

    1 0 Отговор
    Тогава кремация и готово. И всеки си прибира урната в къщи.

    Коментиран от #9

    12:21 21.06.2026

  • 8 Елизабет Цветанова хепи

    2 0 Отговор
    Герб ме хвана в Хепи избамка ме и избега с 200 🐐🥳🤣

    12:27 21.06.2026

  • 9 Соваж бейби

    0 1 Отговор

    До коментар #7 от "Мъдреца":

    Малки им са парцелите за гробище ,добре че свекъра имаха купен запазен парцел та го сложихме в нормалното гробище.Гледам сега новите разширяват има като пощенски кутии клетки за урни ,и много малки плочи за тези които са заровени няма бордюр и са на гъсто вероятно и те са в урна не знам .Нищо общо като другото гробище около катедралата има в гробището свещеника е там за такива церемонии всичко е там на финал.

    12:30 21.06.2026