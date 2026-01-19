Новини
Делян Добрев сравни Асен Василев със Сталин

19 Януари, 2026 15:47 1 667 31

Безкомпромисно се саморазправи с цялата конкуренция с партиен билет, пише още народният представител

Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

"Браво, Асене! Перфектен Сталинист! Сбогом на Лена, Киро и Лорер!"

Това написа депутатът от ГЕРБ Делян Добрев в социалните мрежи.

"Безкомпромисно се саморазправи с цялата конкуренция с партиен билет", пише още народният представител.


  • 1 хехе

    28 1 Отговор
    гърбавите вместо да черпят, че ония се апят седнали да ронят сълзи

    15:50 19.01.2026

  • 2 Калъчев

    54 4 Отговор
    Тоя на снимката веднага да бъде арестуван за предателство и стъпки да нанесе огромни щети на държавата, т.е. страната, която тия от ГРОБ превърнаха в колония. Щети по намерението за сделка с уестингхАоса за 50 милиарда долара, 10-еторно по-скъпа цена от това което можеше да стане в Белене.

    15:50 19.01.2026

  • 3 Цвете

    46 3 Отговор
    ОЧАКВАНО ОТ ТЕБ ПОДОБНО ИЗКАЗВАНЕ .ДОСТА НИСКО СИ ПАДНАЛ.КАК МОЖЕ ДА СРЪВНЯВАШ СТАЛИН С ВАСИЛЕВ? ТИ ЧЕЛ ЛИ СИ БИОГРАФИЯТА НА САТРАПА ВИСАРИОНОВИЧ ? ИЗОБЩО, УЧИЛ ЛИ СИ ИСТОРИЯ? МРЪСНО ПОДХОЖДАШ И МИСЛИ, ПРЕДИ ДА РЪСИШ ГЛУПОСТИ.

    Коментиран от #16

    15:51 19.01.2026

  • 4 Лопата Орешник

    23 17 Отговор
    Никога не може това ококорено, розово нещо да бъде сравнявано с Йосиф Висарионович!! Човека е поел Русия с рало и плуг и ги е извел до ядрената сила, която сломи фашизма!!

    15:51 19.01.2026

  • 5 Цвете

    23 3 Отговор
    ОЧАКВАНО ОТ ТЕБ ПОДОБНО ИЗКАЗВАНЕ .ДОСТА НИСКО СИ ПАДНАЛ.КАК МОЖЕ ДА СРЪВНЯВАШ СТАЛИН С ВАСИЛЕВ? ТИ ЧЕЛ ЛИ СИ БИОГРАФИЯТА НА САТРАПА ВИСАРИОНОВИЧ ? ИЗОБЩО, УЧИЛ ЛИ СИ ИСТОРИЯ? МРЪСНО ПОДХОЖДАШ И МИСЛИ, ПРЕДИ ДА РЪСИШ ГЛУПОСТИ.

    15:52 19.01.2026

  • 6 Роки

    41 1 Отговор
    50 милиарда евро окрадени от Бибитко и Шишко. Не се занимавай с Асеня, Дильяне, а за своите обясни!

    15:53 19.01.2026

  • 7 Нещо гнило има тук

    31 0 Отговор
    ....
    Цитирането на "велик ум" като горния е недостижим връх в медийното пространство ....

    15:53 19.01.2026

  • 8 Боруна Лом

    40 1 Отговор
    ТОЗИ ХАСКОВСКИ БРУС ЗАЩО НЕ Е В ЗАТВОРА?

    15:53 19.01.2026

  • 9 Трол

    12 2 Отговор
    Г-н Асен Василев е като Че Гевара.

    15:53 19.01.2026

  • 10 Този слънчоглед

    36 0 Отговор
    забрави как беше извергнат от ГЕРБ. Господин “назначи роднина в общината”
    Ех, къса памет.

    15:53 19.01.2026

  • 11 Какъв беше девизът?

    41 0 Отговор
    Нас-ран, но на екран...

    15:54 19.01.2026

  • 12 Наглост

    35 2 Отговор
    Това е името на Добрев, Сачева, Петкова, Фандъкова, Манов, Пеевски и прочее радетели за добруването на народа ... разбирай техния род. Ако не се излезе да се гласува масово, тези пом.яри ще продължават да вършеят из държавата. Некадърници на власт и остави това ами завършени и.иоти.

    15:55 19.01.2026

  • 13 ООрана държава

    18 0 Отговор
    До редакцията- моля когато ползвате снимка на задните ми части за вашите статии, да ми искате писмено разрешение, благодаря.

    16:01 19.01.2026

  • 14 иван костов

    13 1 Отговор
    Добрев черпи информация за Сталин, от разказите на Бойко Борисов и книгите, които той (Бойко) е прочел!😂😂😂

    16:03 19.01.2026

  • 15 Не се сещам

    14 1 Отговор
    Този ли беше с богатите родители, новомилионери, от когато влезе в политиката?

    16:06 19.01.2026

  • 16 Простено да му е

    15 0 Отговор

    До коментар #3 от "Цвете":

    Делю фактурата пак пиян е говори несвързано

    16:07 19.01.2026

  • 17 Алекс

    14 0 Отговор
    Джукест брадат каун,с циганска жилка...

    16:11 19.01.2026

  • 18 Наивник на средна възраст

    14 0 Отговор
    Кажи как върви семейната престъпна делавера за милиони с Ковачки,мани ги другите....господин "чисто сърце".....разбирач от всичко....света вода ненапита,та седнал другите да обсъжда....

    16:12 19.01.2026

  • 19 Умен

    8 0 Отговор
    Бърньо , бе , като на агнето дядо му !

    16:13 19.01.2026

  • 20 оня с питон.я

    6 8 Отговор
    Това е кощунство, което заслужава най-сурово наказание! Как се осмеляваш да сравняваш Вожда Сталин, най-великият лидер на всички времена с крадеца Коки???!!!!

    16:13 19.01.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Читател

    6 4 Отговор
    КОЩУНСТВО! Всеки, познаващ фактите и събитията от миналия век, знае че Сталин е бил достоен мъж, корифеи на мисълта и делото, а днешните поплювковци са пигмеи. Няма място за сравнение на несравними величини.

    16:18 19.01.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Синя София

    5 0 Отговор
    Партията на милиционерите нещо се вживява в демократична такава

    16:32 19.01.2026

  • 26 Жбръц

    5 0 Отговор
    Абе този да не е рода с един друг добрев- онзи клюнестия ,лява ръка, десен джоб!

    16:36 19.01.2026

  • 27 Гост

    4 0 Отговор
    А делян добреф го сравняваме с един обикновен тарикат, крадец, който е попаднал на точното място в точното време, иначе е тп на гьон. Както всички гербаджия, апропо

    16:50 19.01.2026

  • 28 Българин

    3 2 Отговор
    Сталин е най-уважавания човек на 20ти век, за целият свят. Всички международни допитвания са категорични по въпроса!

    16:51 19.01.2026

  • 29 Тоя

    3 0 Отговор
    много се вживява в АВ, лява резба?

    16:53 19.01.2026

  • 30 Р Г В

    2 0 Отговор
    Г-н Добрев сигурно си спомняте забежките на Филип Димитров бивш Мин.председател минал също под 🌈 с масажиста Буздуганов в х-л на КК " Албена" и заснет от службите , това доведе до свалянето му от поста. В настоящия момент някой от вас да не го раб......с цел отслабване на позициите на ПП за предстоящите избори като му поставя задачи и по тази причина да го сравнявате с Й.В.Ста...

    16:53 19.01.2026

  • 31 Аплодисменти за Добрев

    2 0 Отговор
    Сам напуска политиката, без да чака да го изгонят!

    17:02 19.01.2026

