Президентът Румен Радев ще направи обръщение към българския народ тази вечер в 19 часа

Президентът Румен Радев ще направи обръщение към българския народ тази вечер в 19 часа

19 Януари, 2026 13:53, обновена 19 Януари, 2026 15:12

От „Дондуков“ 2 обаче напоследък индиректно подхранваха почвата за подобно говорене

Президентът Румен Радев ще направи обръщение към българския народ тази вечер в 19 часа - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов

Държавният глава Румен Радев ще направи обръщение към българския народ тази вечер, съобщиха от президентската институция.

Обръщението ще бъде в 19,00 ч.

В медиите и общественото говорене все по-настоятелно се обръща внимание на темата за евентуалната оставка на държавния глава Румен Радев.

Засега не е ясно за какво ще говори държавният глава, но изявлението му идва на фона на спекулации, че ще подаде оставка, за да се включи в предстоящите избори.

Освен това днес е и годишнината от полагането на клетвата на Радев като президент.

Интересно е да се отбележи, че от възстановяването на президентската институция нито един български държавен глава не е напускал поста си чрез оставка.

От „Дондуков“ 2 обаче напоследък индиректно подхранваха почвата за подобно говорене.

В края на миналата седмица президентският секретар по сигурност и отбрана и бивш военен министър Димитър Стоянов публикува в профила си във „Фейсбук“ видео с призиви към Радев да направи партия.

Самият Радев през декември миналата година, отговаряйки на въпрос дали е готов да излезе със собствен политически проект от президентската институция, заяви: "Ще го направя, когато най-малко го очаквате." Той също не веднъж е казвал, че бива призоваван да направи партия.

Нееднократно от "Движение Трети март" пък заявиха, че припознават Радев като свой неформален лидер, макар самият той да се разграничи от тях. Лидерът на движението Тихомир Атанасов дори заяви, че би отстъпил мястото си на „единствения политик, който може да изведе държавата от политическата и икономическата криза“.

От петък насам е сигурно само едно, след като и АПС върнаха неизпълнен мандат за съставяне на правителство – отиваме на предсрочни парламентарни избори.

И докато гадаем за последното, ето какво казва Конституцията, ако Радев подаде оставка:

Чл. 97. (1) Пълномощията на президента и на вицепрезидента се прекратяват предсрочно при:
1. подаване на оставка пред Конституционния съд;
2. трайна невъзможност да изпълняват правомощията си поради тежко заболяване;
3. при условията на чл. 103;
4. смърт.
(2) В случаите на т. 1 и 2 пълномощията на президента и вицепрезидента се прекратяват с установяване от Конституционния съд на посочените в тях обстоятелства.
(3) В случаите на ал. 1 вицепрезидентът встъпва в длъжността президент до края на мандата.
(4) При невъзможност вицепрезидентът да встъпи в длъжност правомощията на президента се изпълняват от председателя на Народното събрание до избирането на президент и вицепрезидент. В този случай в двумесечен срок се произвеждат избори за президент и вицепрезидент.

Какво следва, ако и вицепрезидентът подаде оставка

Както става ясно от текста в Основния закон, в случай, че и вицепрездентът Илияна Йотова подаде оставка, отиваме и на извънредни избори и за държавен глава. Тя обаче не е давала отговори на журналистически въпроси, които да навеждат на мисълта, че се готви да напусне „Дондуков“ 2.

Темата бе коментирана и от конституционалисти. “Дотогава, докато президентът не е подал оставка пред Конституционния съд, това, което може да се коментира, са хипотези. Ако се прекратят пълномощията на президента и вицепрезидента, председателят на Народното събрание изпълнява функциите на държавен глава и парламентът е длъжен да насрочи избори за държавен глава в двумесечен срок“, обясни наскоро бившият председател на НС Наталия Киселова.

„Разговорите в парламентарната група са били за съдействие с президента, тъй като БСП го подкрепя, но вече за нов политически проект е въпрос, който ще се обсъди, след като е факт“, коментира Киселова евентуално на нов политически проект нас президента.

По думите на преподавателя по конституционно право проф. Пламен Киров Конституционният съд трябва да разгледа оставката на Радев, ако има такава и да вземе решение за прекратяване на мандата. Според него КС не може да откаже, ако се убеди, че това е волята на президента. Проф. Киров потвърди, че ако и вицепрезидентът подаде оставка, тогава вече следват предсрочни президентски избори.


  • 1 БокЦиганин и ДидиШошара

    95 20 Отговор
    Коментиран от #102

    14:23 19.01.2026

  • 2 Идеееее

    65 14 Отговор
    Коментиран от #133

    14:24 19.01.2026

  • 3 Ройтерс

    Всички изпитват нервите на пилот-изтребител?! :))
    Коментиран от #52, #69, #73

    14:24 19.01.2026

  • 4 Самохвалко

    58 38 Отговор
    Обадиха ми се да ме питат дали ще вляза в новата партия на Президента. Питам ги защо мен; И ми казаха че се обаждат на всички будали, и не можело да ме пропуснат. Почувствах се поласкан, като стара порноактриса.

    Коментиран от #8, #72

    14:24 19.01.2026

  • 5 Време е

    31 49 Отговор
    за Алтернатива за България !!!!

    14:24 19.01.2026

  • 6 Иво

    52 60 Отговор
    Ще обясни как ще върне милионите евро, плащани всеки ден на Турция за "Боташ", заедно с Копринков и другите членове на пловдивската масонска ложа "Слънце". Йотова и тя ще пише самопризнания за продажба на българско гражданство чрез българските общности в Молдова, Украйна и Северна Македония заедно с аверката ѝ Райна Манджукова.

    Коментиран от #45, #92

    14:25 19.01.2026

  • 7 честен ционист

    Ще вдигне юмручето.

    14:25 19.01.2026

  • 8 Наистина

    23 9 Отговор

    До коментар #4 от "Самохвалко":

    голяма будала си.

    Коментиран от #97

    14:25 19.01.2026

  • 9 РАДЕВ

    45 42 Отговор
    РАДЕВ Е КАРАЛ СЪЩИЯ КУРС ЗА "СПАСИТЕЛИ" СЪС СЛАВИ ТРИФОНОВ !!!

    14:25 19.01.2026

  • 10 Айдеее

    21 44 Отговор
    Лондонсити бърза да назначи шапкаря..
    Трябва им Черно море
    Винаги с НАТО- това е човека..
    Подкрепите ли го- не търсете надеждата

    14:25 19.01.2026

  • 11 Евродебил

    24 37 Отговор
    И този лешпер е един от тях.Смърт на евроатлантизма,свобода на народа!

    14:26 19.01.2026

  • 12 Ще направи обръщение

    14:26 19.01.2026

  • 13 Не може

    11 5 Отговор
    Имам среща в деветнайсет часа.

    14:26 19.01.2026

  • 14 Избирателите

    37 23 Отговор
    Искаме си нашия Орбан, нашия Джорджеску !

    Коментиран от #25

    14:26 19.01.2026

  • 15 Бащата на някаква Саяна

    9 27 Отговор
    14:26 19.01.2026

  • 16 Стоянов

    31 21 Отговор
    10 години констатации, кухи фрази и подобни схеми, като на двамата известни дебеланковци. Само луд човек може да се надява на нещо различно от добре познатото старо.

    Коментиран от #112

    14:27 19.01.2026

  • 17 Mими Кучева🐕‍🦺

    37 32 Отговор
    Мунчо Радев ша ни опраи!💋🥳🤣🤣🤣🖕

    14:27 19.01.2026

  • 18 Кротко си лежи в Бояна

    9 22 Отговор
    Някаква Саяна, а бащата на някаква Саяна всеки ден по всички телевизии с оскубаните вежди

    14:27 19.01.2026

  • 19 Пич

    25 12 Отговор
    Бойко:
    - Уф , скинах менискус...
    Асенчо:
    - Алеле, резултатите от колоноскопията не са убави
    Пеевски:
    - Що ли някой ми се обади да ми каже , че довечера е Коледа?
    Тошко:
    - Турете една стълба, да се качим да видим какво толкова се шашкат тия !

    14:27 19.01.2026

  • 20 Мдаа

    28 4 Отговор
    Като се знае с каква бързина действа конституционния съд, решението ще излезе догодина напролет.

    14:27 19.01.2026

  • 21 Банкята

    17 12 Отговор
    Късам менискус!

    Коментиран от #85

    14:27 19.01.2026

  • 22 Като някаква Саяна порасне

    6 19 Отговор
    Ще стане пътен експерт, а бащата на някаква Саяна всеки ден по всички телевизии с оскубаните вежди

    14:28 19.01.2026

  • 23 ххх

    17 24 Отговор
    Тоз го активизираха да обере гласовете от Възраждане , сакън да не вземат властта и оправят държавата

    14:28 19.01.2026

  • 24 БеГемот

    28 12 Отговор
    Новата партия щяла да се казва ...Да вдигнем самолета...

    Коментиран от #29

    14:28 19.01.2026

  • 25 Айдеее

    19 19 Отговор

    До коментар #14 от "Избирателите":

    Да си го чул да говори за взаимоизгодни връзки с Русия?
    Не!
    Фицо днес ги заяви, Орбан също!
    Този е заклет евроатлантика!

    Коментиран от #28

    14:29 19.01.2026

  • 27 Mими Кучева🐕‍🦺

    18 12 Отговор
    Искаме и Фараон Ивелин Първи!🦍🦧🥳🤣🖕

    Коментиран от #148

    14:30 19.01.2026

  • 28 Всичко

    8 5 Отговор

    До коментар #25 от "Айдеее":

    си идва от само себе си !

    14:31 19.01.2026

  • 29 Не бе,

    4 3 Отговор

    До коментар #24 от "БеГемот":

    тя е на Запряна !

    14:31 19.01.2026

  • 30 Става интересно

    28 9 Отговор
    Чак днес сайта факти потвърди че за служебен премиер е гласен Андрей Гюров а за служебен министър на вътрешните работи Бойко Рашков! Това го написа още преди 10-на дни новия шеф на пиар отдела на предизборният щаб на президента Румен Радев и бъдещ министър председател ,бившият Европейски депутат Николай Бареков. Ще има също така и хиляди доброволци за честни избори във всяка секция. Ще има и мониторинг който редови полицаи участва или разпъва чадър над купувачи на гласове да бъде задържан на място. След изборите ще бъде извършена цялостна ревизия на GRANDE корупционерите Бойко Борисов и Делян Пеевски за години назад. Също така и на пометеното от народа преди месец мафиотско управление. Корупцията е с чудовищни размери и най вече в министерствата под контрола на ИТН - на транспорта и икономиката. Усвоени незаконно са милиарди и не случайно сина на Тошко Йорданов от ИТН - Сибил Тошков Хаджитодоров строи соларен парк за 70 млн.евро. Финала е близо

    14:32 19.01.2026

  • 31 Хасковски каунь

    19 10 Отговор
    Един политически лидер усеща , че го водят към кланица

    Коментиран от #95

    14:32 19.01.2026

  • 32 Е,бравос

    23 28 Отговор
    Радев напълно е изпълнил изискването във втора точка! Не може да изпълнява задълженията си поради тежко психическо заболяване - мания за власт,и товае от 5 г.! Очакваме го най-сетне да зареже шкодата,че подлуди държавата със селските си сценки.

    14:32 19.01.2026

  • 33 Гошо

    10 12 Отговор
    Да подават оставки и двамата и Април избори 2в1!

    14:32 19.01.2026

  • 34 Да де

    23 16 Отговор
    Този ще свърши позорно.
    Не може да откаже на лондонсити, трябва да си плати за поставянето му на президентския пост
    Нека го изберат- така ще се опозори , щото няма как да бъдеш неутрален- ще трябва да заявиш свързаността си с дълбоките
    Хак му е
    И на вас , ако още сте шарани

    14:32 19.01.2026

  • 35 Дааа

    26 30 Отговор
    Дай Боже! Амин! Последният шанс за спасение на България! Това е истинският генерал и патриот Румен Радев!!!

    14:32 19.01.2026

  • 36 Завалията

    13 10 Отговор
    Чрез Радев Деса Псткеса влиза в политиката

    14:33 19.01.2026

  • 37 Снощи тошко йорданов от итн

    12 28 Отговор
    Разби Радев и го унищожи-
    От друга страна като си бил избран за президент и си се заклел да бъдеш президент, едва ли са те избирали и си се заклел за президент, за да използваш президентската институция евентуално като трамплин към политическа кариера в парламента. Защото президентът Радев беше един от хората, които твърдяха, че кабинетът трябва да подаде оставка. И ако приемем, че това го е говорила президентската институция стояща отстрани е едно, но ако говорим, че го е говорил човек, който е искал да предизвика избори, за да може да се яви на тях, става малко... Как да се изразя по-меко? Не много феър плей. Всичко опира до морал.

    Коментиран от #41

    14:33 19.01.2026

  • 38 Перо

    14 4 Отговор
    Сондирането беше направено, чрез партията на Янев и резултата е ясен! Селянката до него ще духа супата!

    14:33 19.01.2026

  • 39 Гошо

    5 2 Отговор
    Да се изтеглят и другите от Народното Събрание!

    14:34 19.01.2026

  • 40 Последния Софиянец

    9 22 Отговор
    НАШЕТО ВРЕМЕ ДОЙДЕ "ВРЕМЕТО Е НАШЕ", пееха едни, но то винаги си е било НАШЕ, от 1944г и за напред.!
    Вечна дружба с братския руски народ !
    Лева се връща !!!

    Коментиран от #48, #134

    14:34 19.01.2026

  • 41 Да гледах

    12 13 Отговор

    До коментар #37 от "Снощи тошко йорданов от итн":

    ИТН преди да отидат завинаги в небитието поне ще свършат едно добро дело. Да разкрият изцяло и унищожат радев-
    Преди 2 месеца председателката на енергийната комисия Павела Митова от ИТН каза че Радев жестоко е ощетил държавата с договора БОТАШ а Тошко Йорданов по БНТ намекна че Радев няма морал и не играе феър-плей и е поискал също оставката на правителството

    Коментиран от #46

    14:35 19.01.2026

  • 42 Мокой

    6 4 Отговор
    Само какви нелепици се пишат, не е за чудене защо сме на тоз хал - бедни, прос... сти, завистливи, чалгаризирани.

    14:38 19.01.2026

  • 43 Николай Бареков бивш евродепутат

    17 7 Отговор
    И шеф на пиар отдела на Радев разби пеевски подигравателно -

    “Чичо Румен” ще сбъдне до часове мечтата на милиони български граждани и пророчествата от цяла година на тлъстия мафиот Делян Славчев Пеевски и ще обяви, че ще излезе на политическата сцена и ще участва на изборите за парламент тази пролет!
    С близо два милиона гласа, които ще получи, Румен Радев буквално ще помете като цунами цялото мафиотско статукво с купения му вот в циганските махали.

    Сега е моментът Мистър Магнитски да сгъва палатката на корупционното ОПГ Новото начало, да товари последният заграбен кеш в частния Фалкон от Истанбул, да отваря шампейна на борда и да бяга позорно в Дубай.
    Нали нямате съмнение, че точно това ще направи?!

    “Чичо Румен” не отвори шампейна октомври, както Дебелото се фукаше из нюзкурниците в Кочината, но сега Дрбелото ще отваря, доброзорно шампейна на борда на частния си самолет за 100 милиона евро.
    После държавата ще намери начин да конфискува самолета и да го върне обратно, а американците ще си прибират Пеевски с качулка на главата и с техен транспорт от ОАЕ към федералния затвор.

    14:38 19.01.2026

  • 44 Хипотеза

    17 7 Отговор
    Бибитко, Прасчо и Летеца играят лошото и доброто ченге. А реално те са мафията. Има ли някой политик осъден на затвор от служебните или редовните кабинети? НЯМА! НЯМА И НЕ ЩЕ ИМА! Едни и същи са тия! Не ги слушайте какво говорят, а как НИЩО за държавата не вършат!

    14:38 19.01.2026

  • 45 Или

    11 13 Отговор

    До коментар #6 от "Иво":

    Пеевски спусна на феновете си опорката- " Боташ ".... Но не им каза, че държавата на Шиши и Боко умишлено не взима годишен корпоративен данък от Лукойл... В размер на около 300 милиона годишно... Последно служебното правителство на президента изиска и получи този данък??????

    14:39 19.01.2026

  • 46 Гледай, гледай

    10 4 Отговор

    До коментар #41 от "Да гледах":

    само да не видиш как Тошко Африкански и Сибилката му отиват в СЦ3.

    Коментиран от #49

    14:39 19.01.2026

  • 47 Истината

    16 14 Отговор
    Щом ще говори, значи тази сутрин е получил инструкции от Изток! Дали от Москва или от Истанбул не се знае, но със сигурност няма да е в интерес на Бългаиря и ще губим още пари...

    Коментиран от #81

    14:41 19.01.2026

  • 49 Това го каза преди малко и барека

    5 6 Отговор

    До коментар #46 от "Гледай, гледай":

    Че лично той се заема след изборите с огромните кражби от ИТН и няма да позволи и да напуснат страната с ограбеното

    14:42 19.01.2026

  • 50 Пламен

    13 13 Отговор
    СМЕНЯМЕ КОАЛИЦИЯТА ,,МАГНИТСКИ" С КОАЛИЦИЯТА ,,БОТАШ" .
    ДОГАН+РАДЕФ .

    Коментиран от #104

    14:43 19.01.2026

  • 52 Герп боклуци

    3 4 Отговор

    До коментар #3 от "Ройтерс":

    Шиши може!

    14:44 19.01.2026

  • 53 ежко БЕЖКО

    8 9 Отговор
    Имам усещането , че Бойко и Делян първи ще се запишат в неговата нова партия / ако направи такава / !!!!!!!

    14:44 19.01.2026

  • 54 Българин .

    13 18 Отговор
    Най добрият и интелигентен президент който България е имала след Тодор Живков!

    Коментиран от #67

    14:44 19.01.2026

  • 55 сидероДРОМОС

    9 7 Отговор
    Борисов - Пеевски и ШАЙКАТА им да започват плюенето , че времето тече !

    14:47 19.01.2026

  • 57 !!!?

    7 7 Отговор
    Член 103 е най-подходящият за кремълският парашутист Радев !!!?

    14:48 19.01.2026

  • 58 СССР

    10 12 Отговор
    А бе кой изобщо е гласувал за този шалвар?

    Коментиран от #76

    14:49 19.01.2026

  • 59 Пламен

    11 7 Отговор
    ПОКОЛЕНИЕТО ,,ЖИВ ЗЯН" СЕ УРЕДИ С ,,АЛА-БАЛА С РЕЗИДЕНТА" .
    ГАЛЯ ОТ ,,ПАСОЛСТВОТО" Е ОЧЕН ДОВОЛНА . ЕЛЕОНОРА -ТОЖЕ .

    14:49 19.01.2026

  • 61 бай Ставри

    8 10 Отговор
    Само обръщението да не е на тема, отказ от няколко български области в полза на Турция, за да ни е гарантирана сигурността и евроатлантическото бъдеще. Като си помисля за "Боташ" и почва да ми изглежда възможно.

    Коментиран от #103

    14:49 19.01.2026

  • 63 Максимус

    11 9 Отговор
    Генерал Радев ще създаде партия с която ще спечели убедително следващите избори. На българите им омръзна да бъдат мачкани от продажни и корумпирани политици, като Борисов. След като вземе власта, всички крадливи политици отиват в затвора.

    Коментиран от #78, #79

    14:50 19.01.2026

  • 64 Последния Софиянец

    1 8 Отговор

    До коментар #48 от "връщаш":

    Ти ще го връщаш, защото аз съм в ръководството на новата партия

    Коментиран от #80, #83, #128

    14:51 19.01.2026

  • 65 Нема нужда другаря

    8 8 Отговор
    Боташ да прави обръщение?! Демек да срича съскайки и плюейки от ТВ. Тоя може да се "обръща" само към учебната ГАЗка Деса Непоетеса.

    Коментиран от #82

    14:51 19.01.2026

  • 66 Знае

    7 4 Отговор
    Продал се на соросоидните наглосакскоюдейски глобалисти Киряк Стефчо щял да отправя обръщение към българите . С парите на ибрикчията на наглосаксоюдеите , Иво Прокопиев и останалите грантаджии щял да управлява България с натресените му антибългарски Кирчококорчовци . На повярвалите в далаверите му балъци , честито !!!

    14:51 19.01.2026

  • 67 Радио Ереван

    4 0 Отговор

    До коментар #54 от "Българин .":

    Махни "имала след" и ще ги сложа + !

    14:51 19.01.2026

  • 68 ШперПЛАТ

    3 8 Отговор
    Дано само Радев да не направи грубата грешка като ИТН и ПП-ДБ да се съюзява с Простака Борисов и Дебелака ШИШИ !
    Видяхте какво ставна с тях. Дамгосани ДОЖИВОТНО като реаниматори и реабилитатори на баш МИЗЕРНИЦИТЕ !

    14:52 19.01.2026

  • 69 БТА

    3 4 Отговор

    До коментар #3 от "Ройтерс":

    Боко може да изяде един тон суджук, шиши може три тона. Ще се справят заедно.

    14:52 19.01.2026

  • 70 ГЕРБНН

    8 6 Отговор
    Бойко трепери, а шиши скимти, тошко се скри под дивана на слави, а флинстоун е в пещерата и дялка дървото

    14:53 19.01.2026

  • 71 Надзирател

    8 10 Отговор
    Тежки дни в затвора чакат Борисов и много други корумпирани и крадливи политици които съсипаха България, след като Радев вземе власта. С теб сме генерале !!!

    14:53 19.01.2026

  • 72 Куцото добиче

    3 2 Отговор

    До коментар #4 от "Самохвалко":

    А бе старите порно актриси яко се раздават !

    14:53 19.01.2026

  • 73 Питам

    8 3 Отговор

    До коментар #3 от "Ройтерс":

    А колко тона суджук изядоха аверите на Иво Прокопиев и докараните на власт от тях Кирчококорчевци ?

    14:53 19.01.2026

  • 74 малко истински факти

    7 9 Отговор
    И на кой му дреме , какво щял да бръщолеви руцкий резидент , той вече си е бита карта от всякъде .

    14:53 19.01.2026

  • 75 Треска тресе Толупите!:))

    5 5 Отговор
    " Альон занфан де ла Патрие...

    14:54 19.01.2026

  • 76 СФРЮ

    2 0 Отговор

    До коментар #58 от "СССР":

    Аз, няколко пъти.

    14:55 19.01.2026

  • 77 Сбогом Каунье

    9 7 Отговор
    Айде чао фатмак :)

    14:55 19.01.2026

  • 78 Пламен

    8 6 Отговор

    До коментар #63 от "Максимус":

    РОТАТИВКИТЕ НА МЪДУРО ПРАВЯТ ЧУДЕСА !
    ,,ГЛАСУВАЙТЕ" братя балъци !

    Коментиран от #88, #93

    14:55 19.01.2026

  • 79 Друг път

    8 5 Отговор

    До коментар #63 от "Максимус":

    Ще спечели убедително, ама друг път. Толкова народ излъга, че ще му го върнат тъпкано.

    14:56 19.01.2026

  • 81 Да де

    2 1 Отговор

    До коментар #47 от "Истината":

    Ама от западните му шефове, които са и против Путин , и срещу Тръмп

    14:56 19.01.2026

  • 82 тиквенсониада

    5 4 Отговор

    До коментар #65 от "Нема нужда другаря":

    Обичаш да слушаш объщенията на другаря Борисов ли ? В стил набивам им го с 200 , на тулупите , щото са прости . А на божков няма да му взема 600 милиона данъци цели 6 години, щото мога да намажа срещу това 10 % !
    Ало , Ваньо .....и знам я Мата Хари.....от ПКп-тка !

    Коментиран от #108

    14:57 19.01.2026

  • 83 оня с коня

    5 1 Отговор

    До коментар #64 от "Последния Софиянец":

    А ще посочиш ли ИМЕНА на останалите Членове на Ръководството на "Новата " ти партия за да ги ПРИПОЗНАЕМ и гласуваме плътно за тая Партия?

    Коментиран от #126

    14:57 19.01.2026

  • 84 хер ФЛИК

    4 1 Отговор
    Да не вземе сега да излезе бат Бойко отгоре и да каже......Ту Тууууууу - Ту Тууууууууу- Ту Тууууууууу ?

    14:58 19.01.2026

  • 85 Помни

    5 7 Отговор

    До коментар #21 от "Банкята":

    Румбата . Уреждам щерката в държавният театър да не играе дърво , а кютюк .

    14:58 19.01.2026

  • 86 Ако подадат и двамата оставка

    6 6 Отговор
    Председателя на НС Рая Назар Назарян става и.д.президент и служебен премиер а на вас ако не ви харесва може да се оплачете на арменския поп.

    Коментиран от #91

    14:58 19.01.2026

  • 87 Светло Бъдеще

    11 8 Отговор
    Радев печели следващите избори и взима еднолично власта.
    Връщаме си лева.
    Напускане ЕС.
    Стопляме си отношенията с Русия.
    Вкарваме в затвора всички политици от прехода.
    Държавата тръгва нагоре.
    Чака ни светло бъдеще.

    Коментиран от #131

    14:58 19.01.2026

  • 88 Град Козлодуй

    3 5 Отговор

    До коментар #78 от "Пламен":

    А хартията на БОКО и Шиши- Правят от нищо-нещо!Гласувайте с хартията на тези дето ОКРАДОХА и УНИЩОЖИХА БЪЛГАРИЯ!

    14:59 19.01.2026

  • 89 "милият" бащичко

    5 5 Отговор
    същият като татко си тошо правешкият свинар! И много по т.п! п.п. А бре какво прави нар.ко.мана Малък Мунчо??

    15:00 19.01.2026

  • 90 Хахаха никакво ефирно време

    4 7 Отговор
    Ще връща парите от Боташ от левия джоб в десния…
    Никакво ефирно време за рузкия ботуш

    15:00 19.01.2026

  • 91 Еххх тия мокри гербави мечти

    7 3 Отговор

    До коментар #86 от "Ако подадат и двамата оставка":

    поне са безплатни

    15:01 19.01.2026

  • 92 Не напротив

    6 6 Отговор

    До коментар #6 от "Иво":

    ще върне милиарди от Дубай, откраднати от Мечо и Шиши.

    15:01 19.01.2026

  • 93 Мхм

    2 4 Отговор

    До коментар #78 от "Пламен":

    Братята ти роми правят много по големи чудеса след изборния ден и то пред камера... Гласувай балък

    15:01 19.01.2026

  • 94 Абе

    4 5 Отговор
    Оставете човека на мира бе...
    Радев ще си изкара мандата и чак тогава ,ако реши може да се включи в политиката.
    Човека си има висока военна пенсия,ще вземе и президентска такава,а и още 10-на месеца Президентска заплата не е за изпускане.

    15:01 19.01.2026

  • 95 Помни

    6 6 Отговор

    До коментар #31 от "Хасковски каунь":

    Продалият се на Черпа , Бобокови , Арабаджиеви ь Стайкови ...зелен Чорап , сам се докара до там !

    15:01 19.01.2026

  • 96 Ако подаде

    5 7 Отговор
    оставка в този момент е най - големият предател на българския народ, който гласува за него. Пирински резидент!

    15:02 19.01.2026

  • 97 констатация

    2 3 Отговор

    До коментар #8 от "Наистина":

    По написаното му явно си личи , че не будала, но ти без съмнение си такъв.

    15:02 19.01.2026

  • 98 С нетърпение чакам.......

    5 3 Отговор
    Зеления чорап

    15:02 19.01.2026

  • 99 Иван

    7 5 Отговор
    Народът не иска да слуша обръщения от този Президент !
    На кой му пука какво ще каже ?

    15:02 19.01.2026

  • 100 Ивелин Михайлов

    6 1 Отговор
    Ще призове военните чувам аз.

    Извънземното Нелсън ми го каза.

    15:02 19.01.2026

  • 101 ОСТАВКА ЗА мунчо -Mr. "Б О Т А Ш"!

    8 7 Отговор
    ОСТАВКА ЗА мунчо -Mr. "Б О Т А Ш"!
    81г. Ч€РВ€НИ Б О К Л У Ц И СТИГАТ! СТИГАТ!

    Коментиран от #105, #116

    15:03 19.01.2026

  • 102 Недей да цвилиш

    7 7 Отговор

    До коментар #1 от "БокЦиганин и ДидиШошара":

    Радко е бита карта

    Коментиран от #151

    15:03 19.01.2026

  • 103 ма ДУРО

    2 5 Отговор

    До коментар #61 от "бай Ставри":

    Терените по край морето пък заместниката му ги хариза на Русия....

    15:04 19.01.2026

  • 104 Бай Данчо

    7 5 Отговор

    До коментар #50 от "Пламен":

    Защо мислиш че Боташ е подписан от президента? Всички държавни поръчки изтребители, газови хъбове, летища и др. минават за одобрение в парламента! Така че депутатите да не се правят на ощипани! Ние сме парламентарна държава!

    15:04 19.01.2026

  • 107 Оракула от Делфи

    7 6 Отговор
    Румен Радев, не може да бъде обеденител на Нацията,
    показа го в Предишния си мандат, както и в този!
    Президента ни , има проблем със дълбока зависимост от Русия,
    и Диктатора Путин, което е меко казано игра на " Руска ролетка"
    която днес , не се "продава лесно" на Европейския пазар
    а България е част от него!!!

    Коментиран от #109

    15:05 19.01.2026

  • 108 Браво папагал

    2 4 Отговор

    До коментар #82 от "тиквенсониада":

    т.п си като Мунчо Шефа ти! Забрави "кюлчетата" или си ги наврял в задния си двор? По..серко с петолъчка на ушанката.

    15:06 19.01.2026

  • 109 Банкянската влъхва

    5 2 Отговор

    До коментар #107 от "Оракула от Делфи":

    Добре че Боко и Шиши могат да ви обединяват в корупция и кражби.

    15:07 19.01.2026

  • 110 Костя Копейкин

    2 5 Отговор
    Заедно с тавариш Радев ще поведем България към Евразийския съюз

    15:07 19.01.2026

  • 111 Последния Софиянец

    1 4 Отговор

    До коментар #80 от "Последния Софиянец":

    Кене фар късай хартиики от вестници и не ми ползвай ник-а

    15:07 19.01.2026

  • 112 Где са

    5 1 Отговор

    До коментар #16 от "Стоянов":

    Где са референдумите, решава ли нещо народа …
    После защо пак тъй

    15:07 19.01.2026

  • 113 Хахахаха

    8 4 Отговор
    Всички тролове на 0ПГ ГP0Б и 0ПГ ДyПиCе се активираха да мажат го.на в истерия.

    Коментиран от #132

    15:09 19.01.2026

  • 114 КПСС-БКП

    6 5 Отговор
    По-комична фигура от тоя няма.

    Коментиран от #121

    15:09 19.01.2026

  • 115 Проф. Киров

    6 4 Отговор
    пак се обърка.
    Избори за нов Президент трябва да насрочи Вицето от 2 да 3 месеца след оставката на Радев.
    Защото мандата се прекратява предсрочно поради оставка, а не поради смърт или невъзможност да го завърши.

    Коментиран от #119

    15:09 19.01.2026

  • 116 Г€Н€РАЛ Д€$И!

    8 6 Отговор

    До коментар #101 от "ОСТАВКА ЗА мунчо -Mr. "Б О Т А Ш"!":

    р"ум€н" ми ОБ€ЩА L€XU$ И КЪЩА В БАР$€ЛОНА!

    ДА ГО Д . Х А Т Е БЕД НИ ТЕ!

    15:10 19.01.2026

  • 117 А Боташ ???

    9 8 Отговор
    Да върне парите крадеца !!!!

    Коментиран от #138

    15:11 19.01.2026

  • 118 дали е така

    3 5 Отговор
    Дали Бойко иска Радев за патерица. Дали ПП-ДБ искат Радев за сглобка. Или просто сегашната мафия се страхува от ПП-ДБ власт сложена от САЩ и която ще ги разбие, и се хващат за сламка като удавник за Радев да попречи на тез американски планове.

    Коментиран от #122

    15:12 19.01.2026

  • 120 МИМОЗА ГРАФИНЯТА

    2 5 Отговор
    В ОЧАКВАНЕ НА ГОДО....

    15:12 19.01.2026

  • 121 ОСТАВКА ЗА мунчо -Mr. "Б О Т А Ш"!

    8 6 Отговор

    До коментар #114 от "КПСС-БКП":

    КП$$-БКП -Ч€РВ€НО М€К€Р€!
    ОСТАВКА ЗА мунчо -Mr. "Б О Т А Ш"!

    15:12 19.01.2026

  • 122 Дали, дали...

    6 0 Отговор

    До коментар #118 от "дали е така":

    Предстои да разберем до максимум 3 месеца.

    15:13 19.01.2026

  • 123 123456

    7 5 Отговор
    Шишкото вдигна кръвно ! Затворете гранниците !

    15:13 19.01.2026

  • 124 Изборния кодекс не е приет

    5 8 Отговор
    Ако приемат гласуването с хартиени бюлетини през сканиращи устройства то това значи че вота може би ще бъде контролиран и манипулиран. Тези хитреци биха могли да му отнемат гласовете и победата. Първо трябва да се разбере как ще се гласува и кой ще брои бюлетините. Едва тогава има смисъл Радев да излиза !

    15:14 19.01.2026

  • 125 българина

    7 6 Отговор
    Референдум за еврото ! Ако трябва референдум и за ЕС !

    Коментиран от #147

    15:14 19.01.2026

  • 126 Последния Софиянец

    5 5 Отговор

    До коментар #83 от "оня с коня":

    На герберисти не отговарям !
    ГНЮ сни сте !

    Коментиран от #143

    15:15 19.01.2026

  • 127 На Радев

    3 6 Отговор
    Дълго му подготвяха" алиби"
    Застъпи се за референдум , когато беше вече невъзможно..
    Проследете събитията
    Винаги обаче държи линията- за евролибералната демокрация
    Никога не е за възобновявана за взаимоизгодно сътрудничество с Русия
    Никога не посети Тръмп
    Никога не даде мандата на Възраждане
    Даде го на турска етническа партия
    Това какво е?
    Не бъдете г, лупаци

    Коментиран от #135

    15:17 19.01.2026

  • 128 Последния Софиянец

    5 2 Отговор

    До коментар #64 от "Последния Софиянец":

    Оня туземец Али Бега ли ще е Председател на "партията" от кебапчии,хотелиери и келнери?! И без това ще бленувате за постъпленията в Гръцките хотели,таверни и ресторанти....на светлинни одини сте след Гърци,Турци и Албанци.....Вие винаи ще сте кебапчии с претоплени манджи,надписващи сметки и мизерни хотели.....РЕВЕТЕ! Но никоа няма да сте на нивото на БАЛКАНСКИТЕ Хотели,Ресторанти и таверни!Остават Во оризките от иZметта на EU + Англетата дощли за евтини менте алкохол и продаващи се жени!СТАНДАРТА на БАЛКАНТУРИСТ-ще стигнете след 200 г. а Ти че се пъчиш,че имаш ресторант на "Витошка"....това е квартална кебапчийница.......и не ми копирай НИКА-защото не си от София-нито Баща ти или Дядо ти е от София! Ти си един п@ рцал!

    15:18 19.01.2026

  • 129 Георги

    0 7 Отговор
    рано е чичо Румене, рано е. Кажи на Козяк, че, който бърза бърка!

    15:20 19.01.2026

  • 130 Андрешковците

    5 3 Отговор
    около чорапа са си поръчали нови костюми само от джобове. По хитрите са минали и през пластичен хирург за уголемяване на гуша.

    15:20 19.01.2026

  • 131 И аз да кажа

    4 4 Отговор

    До коментар #87 от "Светло Бъдеще":

    Гледай Куба и Северна Корея и се радвай предварително. Два милиона българи имаме деца на Запад- изтегляме се при тях и оставаш ти и ромите

    15:21 19.01.2026

  • 132 Интересното

    5 0 Отговор

    До коментар #113 от "Хахахаха":

    Е че само техните постове не се трият

    15:22 19.01.2026

  • 133 Медуня от Боташ

    8 4 Отговор

    До коментар #2 от "Идеееее":

    тоя спасител не трябва да му се позволи да се яви на избори както на онзи боклук чеушеско в румъния..

    Коментиран от #144

    15:22 19.01.2026

  • 134 Връщай се

    6 3 Отговор

    До коментар #40 от "Последния Софиянец":

    ...и ти на работа,че Шефът на ресторанта в ,който работиш те търси да те бие,защото си зарязал цяла камара от тави,тигани и посуда за миене,а и лука и картофите стоят необелени...гиди митингиджия такъв..

    15:23 19.01.2026

  • 135 Лошичко ли ти е, герберче?

    6 6 Отговор

    До коментар #127 от "На Радев":

    По-добре един господар на главата (Тръмп) с Радев, отколкото цяло стадо господари (Натаняху, Стармър, Ердоган, Урсула, Мерц, Путин...) с Тиквата и Прасето!

    15:23 19.01.2026

  • 136 В сряда

    1 4 Отговор
    на Альоша,ще се упреди ,,Нов проект"!

    15:25 19.01.2026

  • 137 Злоупотреба

    2 4 Отговор
    с власт!чл.387 НК.....

    15:27 19.01.2026

  • 138 фАНТОМасс

    4 2 Отговор

    До коментар #117 от "А Боташ ???":

    Дай банкова сметка , за да ги върне. Само да не е братски поделената обща сметка на ТАНДЕМА Бойчо- Шишо ?

    Коментиран от #159

    15:27 19.01.2026

  • 139 чичо Пей

    3 4 Отговор
    Най-накрая чичкото с ватенката се престраши ,много мирише около задните му части ,но ще го покажат по телевизора.

    15:28 19.01.2026

  • 140 Мухаха

    1 5 Отговор
    Помня лятото на 1989 Живков направи някакво малоумно обръщение, което така анонсираха ( нещо се зъбеше на турците и се пънеше: "България няма да падне на колене..." ) Знаем после как го изринаха на Ноемврийския пленум, а и как цъфна България в криза, инфлацията, празните магазини, спирането на тока, как получавахме хуманитарни помощи от мразения Запад. Дано не се повтори, но хора които не осмислят и не помнят историята ,си заслужават мизерията!

    Коментиран от #149

    15:28 19.01.2026

  • 141 Румен Орбан

    1 3 Отговор
    Нашиот проРуски патриот ще излезе на светло?!?!

    15:30 19.01.2026

  • 142 Оставка

    0 3 Отговор
    е предателство към народа!

    15:30 19.01.2026

  • 143 оня с коня

    0 4 Отговор

    До коментар #126 от "Последния Софиянец":

    Неразбирам за какви "Герберасти" говориш,просто изразявам ГОРЕЩА МОЛБА на най-обикновен Бълг. Гражданин да споменеш Имена на ОСТАНАЛИТЕ Членове на Ръководството на Новата ти партия в която не само члениваш,но заяви че си и в Ръководството.Също така най-откровено споменах че тази Информация ще послужи на Нас - редовите Избиратели ДА ВИ ПРИПОЗНАЕМ и да гласуваме за вас от душа е сърце!И така:Ще дадеш ли Имена,или всичко което казваш е ПУНТА МАРА?

    15:30 19.01.2026

  • 144 Боруна Лом

    4 1 Отговор

    До коментар #133 от "Медуня от Боташ":

    Смешник! Коато Чаушеску се явявал на избори-Ти сополкьо си бил сперматозоид за изхвърляне е една торба на Баща ти......без цел и посока......просто която хване.......ТОВА СИ ТИ

    15:30 19.01.2026

  • 145 алхимик

    5 1 Отговор
    Шишкото вече и в Дубай не може да се скрие.Предстои да видите какво представлява без власт и държавни крадени пари .Събитията са навързани с Тръмп , Давос и още много други неща .

    15:31 19.01.2026

  • 146 Чудя се

    3 0 Отговор
    защо не го направи 2020 ?

    15:33 19.01.2026

  • 147 Виж сега,

    0 3 Отговор

    До коментар #125 от "българина":

    Ами не трябва. Добре се справяме и с едното и с другото.Ти можеш да направиш референдум вкъщи,искат ли те или не

    15:34 19.01.2026

  • 148 Фараон Схемалин Първи

    2 3 Отговор

    До коментар #27 от "Mими Кучева🐕‍🦺":

    Искаш, ама сега със сигурност Фараона ще гледа парламента отвън заради радевата партия. Има спекулации къде ще е това "отвън", дискутират се топли и екзотични места. :)))))))))))))))

    15:34 19.01.2026

  • 149 Град Козлодуй

    4 1 Отговор

    До коментар #140 от "Мухаха":

    Абе аланкоолу-кога 1989 е имало спиране на тока?! Може да е имало спиране на тока в М@ дете на Баща ти!

    15:34 19.01.2026

  • 150 Говорит Москва в 19 00

    2 4 Отговор
    Масово изгасяне на телевизорите в 19:00 за защита на националния суверенитет.

    15:35 19.01.2026

  • 151 Трай бе гербав

    3 0 Отговор

    До коментар #102 от "Недей да цвилиш":

    да не скъсаш и ти менискус като шефа си

    15:36 19.01.2026

  • 152 бай Бончо

    3 0 Отговор
    Първи вариант .Смяна на Гл.Прокурор и останалите около него спорни фигури +вътрешния министър и слугинажа му. Втори вариант , изкарване на военните , вадене на схемите и масови арести .Не мисля , че повече от 10 човека значт какво точно ще се случи .Мисля обаче , че всичко е съгласувано на международно ниво

    15:36 19.01.2026

  • 153 Гарантирано от ГЕРБ

    4 0 Отговор
    Само от тази новина, Борисов влезе в клиниката по нервни болести в Банкя!

    15:37 19.01.2026

  • 154 Рилски

    4 1 Отговор
    На първо време и на предстоящите парламентарни избори България трябва да избере пробългарски /не русофобски парламент/, в който да влезнат: ПП "България Може", ПП проект на Президента, и още 2-3 национално отговорни партии, които да имат парламентарно мнозинство, да преразгледа бюджет 2026 със сериозно свиване на разходната част, свързан с автоматизма на заплащането в бюджетната сфера и особено в сектор сигурност, да си върне златото от около 27 тона от Лондон, да изгони "крокодиловата концесия", да започне да натрупва злато и други активи /биткойни, юани, долари и др./ и да създаде реална "котва" за бъдещо привързване на българския лев, след разпадането на еврозоната /замаскиран опит за създаване на 4 ти райх! /, да се заеме с демографският проблем, свиване на административната тежест, електронизация, стратегии за оптимизиране на администрацията, реална децентрализация по оста София -провинция, дълбоки реформи в правораздавателната система!Това е само на първо време!

    15:37 19.01.2026

  • 155 Психиатър

    1 1 Отговор
    Най -накрая ви просветна , че Шишкото има тежки псикически проблеми .Не е добре с главата , ама иска държава да управлява

    15:38 19.01.2026

  • 156 Горски

    2 0 Отговор
    Царят на изборите Цецо Цветанов: ПП-ДБ печели, ГЕРБ пада под 500 хил. гласа, Радев взима около 100 мандата, ако участва. Изключително интересна прогноза за предстоящите предсрочни парламентарни избори направи бившият лидер на ГЕРБ и доказан изборен магьосник – Цветан Цветанов. Според отлюспения от Бойко Борисов физкултурник вотът ще бъде спечелен от ПП-ДБ. „ГЕРБ за първи път ще падне под 500 000 гласа“, заяви Цецо в подкаста на Мартин Карбовски и дори се съгласи да се хване на бас с него. – „ПП-ДБ ще има поне 600 000, а ако се отворят за негласуващите – може и повече.“ Цветанов не пропусна да се похвали, че когато той е водил кампаниите на ГЕРБ, никога партията не е падала под 1 140 000 избиратели, а рекордът му е 1 600 000. „Бойко отдалечи партията от основната идея. ГЕРБ обаче е жив по места със своите организации и кметове“, каза още Цветанов. И добави: „Много от протестиращите срещу кабинета Желязков бяха бивши наши избиратели.“

    15:38 19.01.2026

  • 157 Факти

    1 1 Отговор
    Този би подал оставка само по нареждане от Москва. В България русофилите са 25-30%. Радев ще вземе проценти от БСП, МЕЧ и Величие и ще ги извади от парламета. Накрая ще си разделят тези 25-30% с Възраждане. Забравяте, че Радев спечели изборите през 2021 г. Това беше преди войната и хората не знаеха, че е копейка. Тогава гласовете на ПП отидоха за него. Сега няма да получи нито един глас от тях. Най-вероятно ще измести Възраждане от третото място. Първите две места са за ГЕРБ и ПП. Отново патова ситуация. Радев от президент ще стане обикновен депутат.

    15:38 19.01.2026

  • 158 Нов проект

    0 0 Отговор
    и опозицията в парламента,ако са с обща листа ще спечелят 160 места!Не трябва да се разпилява вота!Много ще са близо до 4% !

    15:38 19.01.2026

  • 159 Какво ще върне от Боташ?

    2 0 Отговор

    До коментар #138 от "фАНТОМасс":

    Турците се смеят на президентския юридически отдел, дето правиха договора. Или не са могли да го разчетат.
    Юристи - ченгета.
    И без да съм привърженик на Бойчо-Шиши, виден е големия гаф на пРезиденто.

    15:39 19.01.2026

  • 160 Венсеремос

    0 0 Отговор
    Нашия Мадуро !

    15:39 19.01.2026

  • 161 РВД-НЛ

    1 0 Отговор
    Шиши си е бил камшиците в Дубай и е оставил мишената на Сретан да се оправя сама!С полет 2343 на КЛМ Шиши е напуснал БГ.

    15:40 19.01.2026

