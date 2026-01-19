Президентът Румен Радев ще направи обръщение към българския народ тази вечер в 19 часа

Държавният глава Румен Радев ще направи обръщение към българския народ тази вечер, съобщиха от президентската институция.
Обръщението ще бъде в 19,00 ч.
В медиите и общественото говорене все по-настоятелно се обръща внимание на темата за евентуалната оставка на държавния глава Румен Радев.
Засега не е ясно за какво ще говори държавният глава, но изявлението му идва на фона на спекулации, че ще подаде оставка, за да се включи в предстоящите избори.
Освен това днес е и годишнината от полагането на клетвата на Радев като президент.
Интересно е да се отбележи, че от възстановяването на президентската институция нито един български държавен глава не е напускал поста си чрез оставка.
От „Дондуков“ 2 обаче напоследък индиректно подхранваха почвата за подобно говорене.
В края на миналата седмица президентският секретар по сигурност и отбрана и бивш военен министър Димитър Стоянов публикува в профила си във „Фейсбук“ видео с призиви към Радев да направи партия.
Самият Радев през декември миналата година, отговаряйки на въпрос дали е готов да излезе със собствен политически проект от президентската институция, заяви: "Ще го направя, когато най-малко го очаквате." Той също не веднъж е казвал, че бива призоваван да направи партия.
Нееднократно от "Движение Трети март" пък заявиха, че припознават Радев като свой неформален лидер, макар самият той да се разграничи от тях. Лидерът на движението Тихомир Атанасов дори заяви, че би отстъпил мястото си на „единствения политик, който може да изведе държавата от политическата и икономическата криза“.
От петък насам е сигурно само едно, след като и АПС върнаха неизпълнен мандат за съставяне на правителство – отиваме на предсрочни парламентарни избори.
И докато гадаем за последното, ето какво казва Конституцията, ако Радев подаде оставка:
Чл. 97. (1) Пълномощията на президента и на вицепрезидента се прекратяват предсрочно при:
1. подаване на оставка пред Конституционния съд;
2. трайна невъзможност да изпълняват правомощията си поради тежко заболяване;
3. при условията на чл. 103;
4. смърт.
(2) В случаите на т. 1 и 2 пълномощията на президента и вицепрезидента се прекратяват с установяване от Конституционния съд на посочените в тях обстоятелства.
(3) В случаите на ал. 1 вицепрезидентът встъпва в длъжността президент до края на мандата.
(4) При невъзможност вицепрезидентът да встъпи в длъжност правомощията на президента се изпълняват от председателя на Народното събрание до избирането на президент и вицепрезидент. В този случай в двумесечен срок се произвеждат избори за президент и вицепрезидент.
Какво следва, ако и вицепрезидентът подаде оставка
Както става ясно от текста в Основния закон, в случай, че и вицепрездентът Илияна Йотова подаде оставка, отиваме и на извънредни избори и за държавен глава. Тя обаче не е давала отговори на журналистически въпроси, които да навеждат на мисълта, че се готви да напусне „Дондуков“ 2.
Темата бе коментирана и от конституционалисти. “Дотогава, докато президентът не е подал оставка пред Конституционния съд, това, което може да се коментира, са хипотези. Ако се прекратят пълномощията на президента и вицепрезидента, председателят на Народното събрание изпълнява функциите на държавен глава и парламентът е длъжен да насрочи избори за държавен глава в двумесечен срок“, обясни наскоро бившият председател на НС Наталия Киселова.
„Разговорите в парламентарната група са били за съдействие с президента, тъй като БСП го подкрепя, но вече за нов политически проект е въпрос, който ще се обсъди, след като е факт“, коментира Киселова евентуално на нов политически проект нас президента.
По думите на преподавателя по конституционно право проф. Пламен Киров Конституционният съд трябва да разгледа оставката на Радев, ако има такава и да вземе решение за прекратяване на мандата. Според него КС не може да откаже, ако се убеди, че това е волята на президента. Проф. Киров потвърди, че ако и вицепрезидентът подаде оставка, тогава вече следват предсрочни президентски избори.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
