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В Индия се появи евтин аналог на Боливуд - нискобюджетната филмова индустрия „Моливуд“

22 Август, 2024 11:32 256 1

В Индия се появи евтин аналог на Боливуд - нискобюджетната филмова индустрия „Моливуд“

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Нискобюджетните филми в Индия започнаха да процъфтяват

В Индия се появи евтин аналог на Боливуд - нискобюджетната филмова индустрия „Моливуд“ - 1
Снимка: Shutterstock
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

В Индия процъфтява нискобюджетна филмова индустрия, наречена от местните медии „Моливуд“. Нейният център е градчето Малегаон, в близост до Мумбай, където се появяват масово индийски филмови таланти, които постигат успехите си далеч от блясъка на Боливуд - при това с нищожни бюджети, предаде АФП.

Сред тях е и Шаикх Насир, независим режисьор, който е пионер в индустрията, предава БТА.

„Киното е, и винаги е било, нашето бягство от ежедневието и житейските ни трудности“, каза той. На 50-годишна възраст Насир скоро ще види своя филм, вдъхновен от собствената му история, на голям международен екран. Но в родния си град режисьорът вече е суперзвезда.

Роден в Малегаон, Насир се прочува с излезлия през 2008 г. филм Malegaon Ka Superman, който разказва историята на супергерой, борещ се срещу тютюнопушенето.

Той е трябвало да прояви изобретателност, за да направи този филм, поради ниския бюджет, с който разполага. Неговият игрален филм проправя пътя на нискобюджетното кино, на което индийските журналисти дават името „Моливуд“.


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  • 1 мдаааа

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    Имитират МОСФИЛЬМ ... НУ , ПОГОДИ ..

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