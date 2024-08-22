В Индия се появи евтин аналог на Боливуд - нискобюджетната филмова индустрия „Моливуд“

В Индия процъфтява нискобюджетна филмова индустрия, наречена от местните медии „Моливуд“. Нейният център е градчето Малегаон, в близост до Мумбай, където се появяват масово индийски филмови таланти, които постигат успехите си далеч от блясъка на Боливуд - при това с нищожни бюджети, предаде АФП.

Сред тях е и Шаикх Насир, независим режисьор, който е пионер в индустрията, предава БТА.

An unappreciated genre from mollywood 🙃❤ pic.twitter.com/Wvqlsvv8W4 — 𝖠𝗃𝗂 𝗅𝗂𝗈𝗇𝗁𝖾𝖺𝗋𝗍𝗓 (@lionheart_aj) August 20, 2024

„Киното е, и винаги е било, нашето бягство от ежедневието и житейските ни трудности“, каза той. На 50-годишна възраст Насир скоро ще види своя филм, вдъхновен от собствената му история, на голям международен екран. Но в родния си град режисьорът вече е суперзвезда.

Роден в Малегаон, Насир се прочува с излезлия през 2008 г. филм Malegaon Ka Superman, който разказва историята на супергерой, борещ се срещу тютюнопушенето.

Той е трябвало да прояви изобретателност, за да направи този филм, поради ниския бюджет, с който разполага. Неговият игрален филм проправя пътя на нискобюджетното кино, на което индийските журналисти дават името „Моливуд“.