Брайън Адамс навършва 66 г. днес

5 Ноември, 2025 07:45 1 829 10

Брайън Адамс навършва 66 г. днес

Канадският изпълнител на Please Forgive Mе е един от най-известните певци в света

Снимка: БГНЕС
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Преди 40 години, на 5 ноември, когато музикантът Брайън Адамс става на 25 години, излиза неговия четвърти студиен албум - Reckless, който се оказва изключително успешен в световен мащаб. Музикалната продукция достига челната позиция в американската класация "Билборд 200". Четири десетилетия по-късно, канадският изпълнител на Please Forgive Mе, навършва 65 години и е един от най-известните певци в света, пише dir.bg.

Брайън Адамс е роден в семейството на британско-канадски имигранти в град Кингстън на 5 ноември 1959 г. Баща му, който е служил в британската и канадската армия става дипломат на външна служба в ООН.

Семейство Адамс живее в Португалия, Австрия, Израел и Япония. Така младият изпълнител пътува постоянно по време на детството си. Когато родителите му се развеждат, той е на 12 години. Адамс не вижда баща си до средата на 90-те години, когато концертно турне го отвежда в Япония и двамата се сдобряват по време на вечеря.

"След като родителите ми се разделиха, майка ми не разполагаше с много средства и в продължение на няколко години беше изключително трудно. Реших да започна да работя и напуснах училище. Отидох в бюро по труда. Бях само на четиринадесет години, а там имаше опашка от хора, които търсеха временна работа. Заемах се с каквoтo се предлагаше в съответния ден и изкарвах по няколко долара", казва Адамс в интервю за онлайн изданието "Лаудър саунд".Адамс проявява музикална дарба още в ранна възраст и сам се научава да свири на китара. Когато напуска гимназията, е готов да се отдаде на музикална кариера. Той вече е изпълнявал ролята на вокал на канадската група "Суини Тод" (Sweeney Todd). Прекарва времето си в работа в звукозаписно студио, участия в турнета и записи на музика за албума If Wishes Were Horses на "Суини Тод".

Малко след излизането на плочата Адамс се запознава с Джим Валанс, канадски музикант, автор на песни и продуцент. Той е впечатлен от способностите на Адамс, но също така вижда необходимостта от допълнително вокално обучение. С негова помощ не след дълго Адамс придобива мощно, ясно изразено звучене, сравнявано с това на Род Стюарт, Пол Роджърс и Стив Мариот. През 1978 г., когато е само на 18 години, Адамс подписва договор за запис с A&M Records, които решават да рискуват с начинаещия рокаджия, за нищожната сума от 1 долар. Докато първите му два албума - Bryan Adams (1980) и You Want It You Got It (1981) - не подпалват света, третият му албум Cuts Like A Knife (1983) става платинен в Америка и тройно платинен в родната му Канада, като се продава в поне 1,5 милиона копия по целия свят.

Албумът му Reckless от 1984 г. прави огромен световен пробив. Това не само е първият албум на канадски изпълнител, продал един милион бройки в Канада, но и прекарва две седмици на първо място в класациите на "Билборд" в САЩ. От музикалната продукция излизат шест хит сингъла.

Освен музикалните върхове, които Адамс покорява, той е и признат фотограф. Прави снимки през по-голямата част от живота си, но в един момент това се превръща в повече от хоби. Снимал е всички - от рок звезди до кралски особи, а дори и себе си за обложките на албумите си. Докато запомнящите се портрети на Адамс са на хора като Пинк, Мик Джагър, Ейми Уайнхаус, "Рамщайн" и на кралица Елизабет Втора, той публикува и книги с портрети на бездомни хора, ранени ветерани от войната в Ирак и Афганистан и американки, облечени в Calvin Klein. Приходите от тези книги той използва за различни благотворителни каузи. В днешно време Адамс казва пред "Лаудър саунд", че е "фотограф, който работи понякога като певец".

Певецът става вегетарианец на 28-годишна възраст, а по-късно приема веганството. Според него, ако човек обича животните, не ги консумира и не се отнася към тях с жестокост. Адамс казва, че получава изобилие от енергия от растителната си диета, като отбелязва, че вече не боледува. Той популяризира начина си на живот сред феновете си чрез позитивни публикации и се присъединява към други известни музиканти, които също са вегани, сред които са Пол Маккартни, Били Айлиш и Стиви Уондър.


Песните на Адамс са включени в повече от 100 филмови и телевизионни саундтрака, а за хита си Everything I Do печели награда "Грами", Награда за видео музика на MTV и Американска музикална награда. През 2013 г. се появява фотографската му колекция Wounded, която той издава заедно с журналистката Каролин Фрогат, а през 2016 г. е публикувана колекция от абстрактни изображения, озаглавена Untitled. Адамс има две отличия - Ордена на Канада и Ордена на Британска Колумбия. От 2011 г. има звезда на Холивудската алея на славата.

Брайън Адамс е идвал няколко пъти в България. Последният е през 2023 година. Тогава той изпява един от най-големите му хитове Have You Ever Really Loved A Woman?, от 1995 година, пред хилядите фенове в "Арена София" в нов вариант като Have You Ever Really Loved A Bulgarian Woman?


