Шакира празнува 49-тия си рожден ден днес

Шакира е родена на 2 февруари 1977 година в Баранкиля, Колумбия.

Едни от най-известните ѝ песни са Chantaje, Perro fiel, Me Enamore и други. Тя е единственото дете на Нидия Рипол (колумбийка) и Уилям Мебарак Шадид (ливанец). Тя има 8 полубратя и полусестри от предишен брак на баща си.

Нейните баба и дядо по бащина линия са емигрирали от Ливан в САЩ, Ню Йорк, където е роден баща ѝ и в резултат има американско гражданство.От майка си тя има испански (каталонски и кастилски) и италиански произход.

На 13 години Шакира се мести да живее в Богота и издава първия си албум, с име „Magic“, който постига слаб успех и то само в родната ѝ страна. Следващият ѝ албум „Danger“ има същата участ и Шакира се захваща с актьорство. Първата ѝ роля е в колумбийски сериал с името „El Oasis“, но се оказва, че и актьорството не ѝ се отдава. По онова време звукозаписната компания Sony Music продуцира първите ѝ 2 албума и поръчва да напише песен, която да бъде включена в музикалната компилация „Rock en Espanol“. Шакира създава парчето „Dónde Estás Corazón“. Така през 1995 г. отново се завръща към музикалната си кариера и издава албум с името „Pies Descalazos“ („Боси крака“), който включва песента „Dónde Estás Corazón“, и допринася най-после за желания успех на изпълнителката.

Шакира започва съвместна работа с Емилио Естефан Младши по следващия си албум, наречен „Where are the thieves“. Продукцията струва 3 млн. долара и постига небивал успех като всички я определят за най-добрата реализация на Шакира. Най-значимите и успешни изпълнения от албума са „Inevitable“ и световния хит „Ojos Asi“. Съчетанието на рок и латино ритми в този албум го правят много популярен по цял свят и така Шакира е поканена в MTV Unplugged, от където е и live вариантът на „Where are the thieves“. Шакира решава да се насочи към англоговорещия пазар и започва да пише албума „Laundry Service“, който все пак съдържа и няколко песни на испански. Някои сметнали, че английският на Шакира не бил на достатъчно високо ниво, за да създава добри текстове на песните си, но въпреки това албумът ѝ отново постига огромен успех. Сингълът „Whenever, Wherever“, включен в албума, го изстрелва до челните места в топ класациите за 2002 година. Полулярността на Шакира бързо нараства, за това допринася и ефектната хореография на сценичните и танци с многобройни чувствени движения и известна доза арабски ритми.

През същата 2002 г. Шакира издава нов сборен албум с най-големите си хитове “Grandes exitos. Shakira: Live & Off the Record, DVD компилация и диск от нейното турне 2002 – 2003 „Tour of the Mongoose“, издаден през март 2004 година.

През 2005 г. Шакира издава 2 албума. Първият е на испански език, носи името „Fijación Oral Vol. 1“ и излиза на пазара през юни 2005 г. Вторият е английският вариант и излиза на пазара през ноември 2005 г. под името „Oral Fixation Vol. 2“.

През юни 2009 г. издава нов сингъл със заглавие She wolf. Той предшества новия ѝ албум със същото име, който излиза на пазара през октомври 2009 г.

Официалният химн „Уака Уака“ (Shakira, Waka waka) на Световното първенство по Футбол през 2010 г. е изпълнен от Шакира и е приет добродушно за разлика от химна БУМ на Световното първенство по футбол през 2002 г., изпълняван от Анастейша.

През октомври 2010 г. излиза новият ѝ албум, озаглавен „Sale el sol“. Той включва предимно песни на испански, с няколко алтернативни версии на английски. Първият сингъл от албума е „Loca“.

Има две деца – Милан и Саша.

Шакира оглавява хуманитарна фондация за помощ на деца. Нейното име е „Pies Descalazos“ (в превод: ‘Боси крака’). Фондацията е построила 6 училища в Колумбия и е помогнала на много деца, изгонени в резултат на партизанската война в нейната родина. През октомври 2003 г. UNICEF обявява Шакира за свой световен посланик на добра воля, което я нарежда между най-младите в историята посланици на UNICEF.