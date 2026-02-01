Селтик се възползва от пропуска на Рейнджърс и изравни точковия баланс в класирането

Вълнуващ двубой от 24-ия кръг на шотландската Висша лига донесе важна победа за Селтик, който надделя с 2:0 над Фолкърк на собствен терен – стадион „Селтик Парк“ в Глазгоу.

Томас Чванчара откри резултата в 39-ата минута след прецизна асистенция от Киърън Тиърни.

След почивката, в 62-ата минута, Бенямин Нигрен удвои преднината на „детелините“ с помощта на пас от Калъм МакГрегър, затвърждавайки успеха на своя тим.

Този успех се оказа ключов, тъй като по-рано през деня Рейнджърс не успя да се разпише и завърши наравно 0:0 срещу Хибърниън. В резултат на това двата гранда – Селтик и Рейнджърс – вече са равни по точки, по 48, заемайки съответно второто и третото място във временното класиране. Водач в шампионата остава изненадващият лидер Хартс с 54 точки.