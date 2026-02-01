Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Селтик се възползва от пропуска на Рейнджърс и изравни точковия баланс в класирането

1 Февруари, 2026 23:06 503 3

  • хартс-
  • висша лига -
  • селтик-
  • фолкърк н-
  • стадион „селтик парк“ -
  • глазгоу

Лидер е Хартс с преднина от 6 точки

Селтик се възползва от пропуска на Рейнджърс и изравни точковия баланс в класирането - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Вълнуващ двубой от 24-ия кръг на шотландската Висша лига донесе важна победа за Селтик, който надделя с 2:0 над Фолкърк на собствен терен – стадион „Селтик Парк“ в Глазгоу.

Томас Чванчара откри резултата в 39-ата минута след прецизна асистенция от Киърън Тиърни.

След почивката, в 62-ата минута, Бенямин Нигрен удвои преднината на „детелините“ с помощта на пас от Калъм МакГрегър, затвърждавайки успеха на своя тим.

Този успех се оказа ключов, тъй като по-рано през деня Рейнджърс не успя да се разпише и завърши наравно 0:0 срещу Хибърниън. В резултат на това двата гранда – Селтик и Рейнджърс – вече са равни по точки, по 48, заемайки съответно второто и третото място във временното класиране. Водач в шампионата остава изненадващият лидер Хартс с 54 точки.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 00014

    0 0 Отговор
    Това спортен сайт ли е? Една трета от статийките са на тема спорт. Безопасна ниша. Няма опасност да настъпите някоя политическа директива. Браво.

    Коментиран от #3

    23:25 01.02.2026

  • 2 Цифровия ,

    0 0 Отговор
    Много си неук . бате Герге .

    23:37 01.02.2026

  • 3 КУРЗАЛЕСКИ

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "00014":

    Само ЦСКА .

    23:39 01.02.2026

