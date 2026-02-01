Виктория Томова отпадна рано от турнира в Клуж-Напока

Българската тенисистка Виктория Томова не успя да преодолее първия кръг на престижния турнир в зала в Клуж-Напока, Румъния, част от категория WTA 250.
В оспорван двубой, продължил близо два часа, първата ни ракета при дамите отстъпи на испанската съперничка Сара Сорибес Тормо с резултат 2:6, 5:7.
За съжаление, този път Томова не успя да повтори миналогодишния си успех, когато достигна до четвъртфиналите на същата надпревара. Въпреки борбения дух и желанието за победа, българката не намери верния ритъм срещу стабилната игра на Сорибес Тормо.
1 Тото 1 и Тото 2
Да не е сменил гражданството си ?
Или е станал по-велик от Родината си ?
23:50 01.02.2026