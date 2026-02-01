Новини
Виктория Томова отпадна рано от турнира в Клуж-Напока

1 Февруари, 2026

В момента тя заема 128-ата позиция в световната ранглиста на WTA

Виктория Томова отпадна рано от турнира в Клуж-Напока - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Българската тенисистка Виктория Томова не успя да преодолее първия кръг на престижния турнир в зала в Клуж-Напока, Румъния, част от категория WTA 250.

В оспорван двубой, продължил близо два часа, първата ни ракета при дамите отстъпи на испанската съперничка Сара Сорибес Тормо с резултат 2:6, 5:7.

За съжаление, този път Томова не успя да повтори миналогодишния си успех, когато достигна до четвъртфиналите на същата надпревара. Въпреки борбения дух и желанието за победа, българката не намери верния ритъм срещу стабилната игра на Сорибес Тормо.


  Тото 1 и Тото 2

    Защо Григор отказа да играе за България в най-важния мач в последните няколко години ?
    Да не е сменил гражданството си ?
    Или е станал по-велик от Родината си ?

    23:50 01.02.2026

