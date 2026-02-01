Новини
Българските сабльори с исторически пробив: Първи отборен медал от Световна купа за младежи

1 Февруари, 2026 22:46

Този успех е истински преломен момент за българската фехтовка

Българските сабльори с исторически пробив: Първи отборен медал от Световна купа за младежи - 1
Снимка: БФ Фехтовка
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Националният отбор на България по сабя за младежи написа златна страница в спортната история, след като завоюва първия си отборен медал от Световна купа по фехтовка.

Съставът, включващ Симеон Далеков, Станимир Пелов, Николай-Томас Георгиев и Радослав Воденов, се окичи с бронз в престижния турнир „Аспарухов меч“, който се проведе в Пловдив. Нашите момчета демонстрираха изключителен боен дух, хладнокръвие и майсторство, преминавайки през тежка конкуренция от световния елит.

Още в първия елиминационен кръг българите категорично надиграха Тайван с резултат 45:32. В следващата фаза те се справиха с Казахстан, побеждавайки с 45:36, а в битката за полуфиналите отстраниха Китай след оспорван двубой – 45:40.

На полуфинала нашите сабльори се изправиха срещу безапелационния лидер в световната ранглиста – Италия. Въпреки усилията, българите отстъпиха с 24:45, но не се предадоха.

В решителния мач за бронза те показаха характер и надделяха над втория в света – САЩ, с драматичното 45:43.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пецата

    0 3 Отговор
    Тея галфони на какво вобще са играли разбираш ли щото нищо не разбрах 🤣

    Коментиран от #3

    23:05 01.02.2026

  • 2 Браво

    0 0 Отговор
    Не се и съмнявам...

    Българите от време оно се славим ,че сме добри ,,сабльори" и с корави ,,мечове"...

    23:23 01.02.2026

  • 3 Охо бохо

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Пецата":

    Като си неграмотен...

    00:03 02.02.2026

