Българските сабльори с исторически пробив: Първи отборен медал от Световна купа за младежи

Националният отбор на България по сабя за младежи написа златна страница в спортната история, след като завоюва първия си отборен медал от Световна купа по фехтовка.

Съставът, включващ Симеон Далеков, Станимир Пелов, Николай-Томас Георгиев и Радослав Воденов, се окичи с бронз в престижния турнир „Аспарухов меч“, който се проведе в Пловдив. Нашите момчета демонстрираха изключителен боен дух, хладнокръвие и майсторство, преминавайки през тежка конкуренция от световния елит.

Още в първия елиминационен кръг българите категорично надиграха Тайван с резултат 45:32. В следващата фаза те се справиха с Казахстан, побеждавайки с 45:36, а в битката за полуфиналите отстраниха Китай след оспорван двубой – 45:40.

На полуфинала нашите сабльори се изправиха срещу безапелационния лидер в световната ранглиста – Италия. Въпреки усилията, българите отстъпиха с 24:45, но не се предадоха.

В решителния мач за бронза те показаха характер и надделяха над втория в света – САЩ, с драматичното 45:43.