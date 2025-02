Съпругата на Ози Озбърн: Той не може да ходи, но е запазил гласа си

Ози Озбърн - фронтменът на британската рок група "Блек Сабат" (Black Sabbath), който страда от болестта на Паркинсон, вече не може да ходи, но е съхранил гласа си, разкри за в. "Сън" съпругата му Шарън Озбърн.

Тя каза също, че легендарната група ще изнесе първия си концерт от 20 години в оригиналния си състав на 5 юли. Според Шарън Озбърн изпълнението ще бъде последното за съпруга ѝ.

"Той е много развълнуван, че ще може да се върне на сцената. Болестта на Паркинсон е прогресивно заболяване и състоянието на човек, който страда от нея, не може да бъде стабилизирано. Заболяването засегна различни части на тялото му, включително краката, но гласът му е добър, както винаги", разказа тя.

WATCH: Sharon Osbourne, manager and wife of Ozzy Osbourne, said the planned Black Sabbath reunion will be her husband's final performance https://t.co/RALT8pvx9N pic.twitter.com/5zfuD0p6w9

Самият Ози Озбърн потвърди в интервю за американската радиостанция "Сириъс Екс Ем" (Sirius XM), че сега се придвижва с инвалидна количка, но добави, че не е загубил присъствие на духа.

"Доживях до 2025 г. Не мога да ходя, но знаете ли какво ми хрумна по време на празниците? Колкото и да хленча, все още съм жив. Макар да се оплаквам, че не мога да ходя, когато се замисля, осъзнавам, че много хора не са направили и половината от това, което аз съм постигнал, и вече не са между живите", каза Ози Озбърн.

Прощалният концерт ще бъде на футболния стадион "Вила Парк" в родния град на членовете на групата - Бирмингам, Англия. По думите на Шарън Озбърн къщата, в която е роден и израснал съпругът ѝ, се намира само на километър и половина от стадиона.

На сцената ще излезе класическият състав на "Блек Сабат" - вокалът Ози Озбърн, китаристът Тони Айоми, басистът Гийзър Бътлър и барабанистът Бил Уорд. Очаква се 76-годишният Озбърн да изнесе кратка солова програма, преди да се присъедини към колегите си.

Black Sabbath Announce ‘Back To The Beginning’



Icons of Metal come together to celebrate @OzzyOsbourne’s Final Performance

July 5th at Villa Park



All Profits From The Show Will Be SHARED EQUALLY BETWEEN Cure Parkinson’s, Birmingham Children’s Hospital and Acorn Children’s… pic.twitter.com/Ebu5XCIerL