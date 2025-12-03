Новини
Любопитно »
3 декември 1948 г.: Роден е Ози Озбърн - легендата, която промени рока завинаги

3 Декември, 2025 11:46 416 6

  • ози озбърн-
  • рожден ден-
  • black sabbath

По този повод да си припомним подробности от биографията на музиканта

3 декември 1948 г.: Роден е Ози Озбърн - легендата, която промени рока завинаги - 1
Снимка: БГНЕС
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Днес Ози Озбърн щеше да навърши 77 години. Наричан „Принцът на мрака“, Озбърн остава един от най-разпознаваемите и влиятелни гласове в историята на рока и метъла.

По този повод да си припомним подробности от биографията на музиканта:

Роден в индустриалния Бирмингам, той пораства в работническо семейство и още като тийнейджър открива утеха в музиката. Пробивът идва в края на 60-те години, когато заедно с Тони Айоми, Гийзър Бътлър и Бил Уорд създава групата Black Sabbath. Техният тежък, мрачен звук поставя основите на хеви метъла — жанр, който по-късно ще покори света.

Песни като Paranoid, Iron Man и War Pigs не просто стават хитове — те променят музикалната карта. Озбърн, със своя специфичен вокал и необуздана сценична енергия, се превръща в лицето на тази революция.

След раздялата си с Black Sabbath той доказва, че може да стои на върха и сам. Първите му солови албуми, сред които Blizzard of Ozz и Diary of a Madman, се превръщат в класики. Сътрудничеството му с виртуозния китарист Ранди Роудс поставя нови стандарти в рока — комбинация от тежки рифове, мелодични линии и страховита харизма.

През годините Озбърн създава цяла плеяда емблематични песни: Crazy Train, Mr. Crowley, No More Tears, Mama, I’m Coming Home и много други. Музиката му остава актуална, защото отразява едновременно уязвимост и бунт — емоции, които никога не остаряват.

Ози никога не крие личните си битки — зависимостите, здравословните проблеми, скандалите. Именно това човешко лице го прави още по-близък до феновете. Животът му е пример за това как човек може да пада безброй пъти, но да се връща на сцената отново и отново.

Впоследствие става и телевизионна икона с риалити шоуто „The Osbournes“, което показва странната, хаотична и забавна страна на неговото семейство. Публиката го приема не само като рокзвезда, но и като личност, пълна с противоречия и чар.

На 76-годишна възраст Ози Озбърн, който бе диагностициран с болестта на Паркинсон през 2019 г., почина на 22 юли т.г. от сърдечен удар.

Четири месеца след смъртта му, мъката по загубата на легендарния рок музикант е огромна. Болката на неговото семейство – съпругата му Шарън Озбърн и шестте му деца – Кели, Джак, Ейми, Джесика, Елиът и Луис, е неописуема.

Съпругата на Ози, Шарън, за първи път се появи публично след трагедията. 73-годишната жена присъства на бляскаво събитие в Лондон заедно с дъщеря си Кели, предаде Mirror.


Галавечерта, организирана от дизайнерката Ребека Валанс, показа Шарън в нова светлина – нейната поява е символ на устойчивост, сила и непреходна любов към покойния музикант.

Смъртта на Ози Озбърн остави огромна празнина – не само в семейството, но и в света на музиката.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Абе

    0 2 Отговор
    А Миле Китич кога е роден?

    11:48 03.12.2025

  • 2 Идън

    3 0 Отговор
    Ози винаги е бил необикновен и автентичен. В него нямаше агресия- той беше себе си- до последно... Дори и в най- трудните си моменти той имаше чувство за хумор.От хвърлянето си в леглото- негов навик- той получава усложнения като сепсис и много метал в тялото си.Наричан още Кръстникът и Бащицата на метъла. А точно днес излиза на български език неговата книга- Прощален ритуал- мемоари.Легенда.

    12:03 03.12.2025

  • 3 Червената шапчица

    0 1 Отговор
    Корупционен скандал в ЕС: Федерика Могерини обвинена в измама, расте натискът върху Фон дер Лайен

    12:05 03.12.2025

  • 4 1488

    1 1 Отговор
    да е жив и здрав чичака

    12:07 03.12.2025

  • 5 1488

    1 1 Отговор
    ми той умрял ма

    Коментиран от #6

    12:07 03.12.2025

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.