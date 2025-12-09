Синът на Ози Озбърн, Джак Озбърн, ще става баща за пети път

След мъката по загубата на баща си, Ози Озбърн, за Джак Озбърн има светлина в тунела и надежда за по-добри дни. 40-годишният мъж ще става баща отново, за пети пореден път, пише tialoto.bg.

Малко преди смъртта на легендарния рок музикант, фамилията научава, че към тяхното голямо семейство ще се присъедини още едно малко бебе. По думите на близки до двойката, покрай очакването на бебето, Джак намира сили да премине през мъката малко по-лесно.

Ози си отиде от този свят на 22 юли, малко след като заби за последно с Black Sabbath.

„Той беше толкова много неща за толкова много хора, но аз имах толкова късмет и благословия да бъда част от много малка група, която можеше да го нарича „татко“, написа Джак в публикация в Instagram през август.

Новината за предстоящото бебе Джак е споделил първо с майка си Шарън Озбърн. Според източници, цитирани от Page Six и E!News, именно моментът, в който Джак е разбрал, че очаква петото си дете, му е дал светлина в последните дни около болестта и загубата на Ози Озбърн.

Макар рок легендата да не е успял да посрещне тази новина напълно съзнателно, близките му вярват, че той е почувствал присъствието на този нов живот – символ на силата, която фамилия Озбърн винаги е имала.

Двойката разкри вълнуващата новина пред The Sun в неделя, след като Джак беше изгонен от риалити формата „Аз съм знаменитост“.

„Страхотно е. Супер развълнувани сме. Беше някак планирано, трябва да кажа. Може би беше малко по-рано от очакваното. Но определено е нещо, което искахме да осъществим и някак си се случи, по чудо.“, откровен е Джак.

Джак има дъщеря Мейпъл, на 3 години, от настоящата си съпруга Ари Гиърхарт, както и дъщери Пърл, на 13 години, Анди, на 10 години, и Мини, на 7 години, от бившата си съпруга Лиса Стели.

Двамата са заедно от 2019 г., а връзката си обявиха публично на Американските музикални награди през ноември същата година, няколко месеца след като звездата от „Семейство Озбърн“ финализира развода си с бившата си жена.

„Случи се нещо наистина страхотно. Ожених се за най-невероятната жена, която съм срещал. Всичко е наред.“, така Джак обяви в Instagram новината, че с Ари тайно са се оженили през септември 2023 г..

Джак Озбърн неведнъж е споделял колко силно родителството е променило живота му. След бурната му младост в шоубизнеса, той от години живее по-смислен живот, посветен на децата си и на желанието да бъде стабилен родител.

Затова и новината за още едно дете е част от неговото израстване, продължение на семейната традиция и своеобразен мост между поколенията.

За феновете на Ози Озбърн и всички, които са следили житейския път на семейството през годините, тази новина носи усещане за щастие – раждането на нов живот, който ще носи фамилията Озбърн.

Очаква се следващите месеци Джак Озбърн да остане съсредоточен върху подготовката за посрещането на бебето, докато семейството се опитва да намери баланс между мъката и радостта.