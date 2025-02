76-годишната майка на Илон Мъск дефилира на Седмицата на модата в Ню Йорк (ВИДЕО)

76-годишната майка на основателя на Tesla и SpaceX Илон Мъск – Мей Мъск, доказа, че възрастта не е пречка за успех в модния свят. Тя впечатли зрителите по време на Седмицата на модата в Ню Йорк, закривайки шоуто на китайския моден бранд Juzui, съобщава Page Six.

Мей Мъск излезе на подиума с впечатляващ тоалет – сребриста дълга рокля, съчетана с бяло кожено палто. Ефектният ѝ външен вид беше допълнен от обемна прическа и контрастен грим, които подчертаха излъчването ѝ на истинска модна икона.

Thank you Juzui and the fabulous designer Taoray Wang, for inviting me to close and lead the finale in your @nyfw show again. It was great fun, as always. 💖💖#ItsGreatToBe76 pic.twitter.com/dGgJRO7UzE