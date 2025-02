Кид Рок се ядоса на публиката и слезе от сцената по средата на концерт (ВИДЕО)

Кид Рок определено не се притеснява да изрази явно мнението си – особено когато публиката не реагира според очакванията му.

Изпълнителят на хита „All Summer Long“ се присъедини към Дейвид Брайън, един от основателите на Bon Jovi, на сцената по време на празненството за 63-ия рожден ден на музиканта на 8 февруари в JBJ's Nashville – бар, собственост на Джон Бон Джоуви.

Двамата изпълниха кавър на класиката „Proud Mary“ на Creedence Clearwater Revival в съпровод на жива група. Но точно когато партито трябваше да набере сила, Кид Рок беше видимо недоволен от липсата на ентусиазъм сред присъстващите.

„Ако няма да ръкопляскате, ние няма да пеем,“ предупреди музикантът тълпата, както се вижда в клип, споделен в TikTok на 9 февруари. „Така ще стоят нещата.“

След като опита да поднови изпълнението и дори зададе ритъм, на който публиката да се включи, 54-годишният музикант остана разочарован от слабата реакция на присъстващите. Това доведе до неочакван развой – той внезапно прекъсна песента и напусна сцената.

Kid Rock had a meltdown on stage in Nashville on Saturday night after the audience didn't clap enough and he stormed off stage.



What a total loser. pic.twitter.com/piOIQApnTt