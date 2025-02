Котка живя 7 години на гроба на стопанина си (ВИДЕО)

В руската република Дагестан котка се заселила на гроба на собственика си след погребението му и останала там повече от седем години, съобщава Baza. Собственикът на домашния любимец починал през 2018 г. и оттогава котката се преместила на гробището.

Местна жителка на име Хадиджа каза, че веднъж, след като видяла животното на гроба, го съжалила и го взела у дома. Въпреки това, след като се нахранила, котката се върнала на гробището и останала там. Местните жители започнали да го хранят и му дадоли прякора Хачико, пише dariknews.bg.

Russian volunteers have rescued a ginger cat from Russia's Dagestan that spent almost seven years on the grave of its owner, an old man who died in 2018.



After the man died, the male feline settled on his grave and never left. pic.twitter.com/h5kSBtqxuj