Завръщане към корените: Джордж Клуни живее във ферма и кара трактор

Джордж Клуни отново открива очарованието на земеделския живот. „Израснах в Кентъки и единственото, което исках, беше да избягам от фермата, да се махна от този начин на живот“, споделя актьорът в скорошно интервю за The New York Times.

Десетилетия по-късно обаче неговият основен дом заедно със съпругата му Амал и техните седемгодишни близнаци Ела и Александър се намира в провинцията на Франция. Иронично е, признава Клуни, че „сега отново се връщам към този живот. Карам трактор и върша всичко останало“, добавяйки: „Това е най-добрият шанс за нормален живот.“

