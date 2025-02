Бащата на Линдзи Лоън е арестуван за нападение над бившата си съпруга

Майкъл Лоън, бащата на известната актриса Линдзи Лоън, беше арестуван в Тексас по обвинение в домашно насилие.

Според информация от шерифската служба на окръг Харис (HCSO), 42-годишната Кейт Мейджър – отчуждената съпруга на Лоън – била на медицински преглед в петък, 21 февруари, когато забелязала 64-годишния Майкъл на паркинга на сградата. Обезпокоена, че той я следи, тя подала сигнал на телефон 911.

Мейджър разказала на униформените, че няколко дни по-рано Лоън я е изхвърлил от дома им. Полицай от HCSO е потвърдил, че е забелязал синини по тялото на Мейджър, които могат да бъдат доказателство за насилието.

Lindsay Lohan’s Father, Michael Lohan, Arrested for Assault After Allegedly Flipping Kate Major Out of a Chair https://t.co/gYMBthGaMo