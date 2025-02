Джъстин Бийбър най-накрая даде обяснение за окаяния си вид напоследък

Поп звездата Джъстин Бийбър най-накрая сложи край на спекулациите за вида си, след като феновете му изразиха загриженост за неговото здраве и благополучие.

През последните седмици изпълнителят на хита „Peaches“, който наскоро навърши 30 години, предизвика вълна от коментари в социалните мрежи заради небрежния си външен вид и умореното си лице. Феновете му започнаха да се тревожат още повече, след като в началото на месеца той бе заснет в Ню Йорк, изглеждайки съвсем различно от иконата, която всички познаваха от разцвета на неговата слава. Бийбър изглеждаше изморен и неугледен, докато се разхождаше по улиците на града, което накара почитателите му да споделят тревогите си онлайн.

Няколко дни по-късно изпълнителят се появи на публично място с широки баскетболни шорти, разкопчан жълт суитшърт без тениска отдолу и още един голямо яке върху него. Това се случи, след като преди това бе забелязан да се разхожда само по халат. В друга ситуация той бе засечен в Лос Анджелис, където отиде да подкрепи съпругата си Хейли Бийбър при откриването на нейния поп-ъп магазин за козметика.

