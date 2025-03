Жена, отвлечена като бебе, е открита жива и невредима

Истинско чудо се случи в САЩ – жена, отвлечена още като 23-месечно дете през октомври 1999 г., беше намерена здрава и невредима след близо три десетилетия в неизвестност. Става дума за Андреа Мишел Рейес, чието издирване продължи години наред без успех.

Андреа е била взета от дома си, когато е била едва на 23 месеца, като се твърди, че отвличането е извършено от нейната майка – Роса Тенорио, която не е имала право на основно попечителство. Срещу Тенорио е издадена заповед за арест по обвинение за „задържане на дете в нарушение на режима за попечителство“, но въпреки това двете не са били открити. През 2009 г. е издадена втора заповед за задържане, но и тогава без резултат.

Случаят остава „неразрешен“, докато полицията в Ню Хейвън, Кънектикът, не решава да го отвори отново. Разследващите се насочват към социалните мрежи, издирват свидетели и преглеждат стари записи и интервюта. Именно така успяват да се свържат с жена, която отговаря на профила на изчезналата Андреа.

New developments in a decades-old cold-case out of New Haven tonight.



DNA evidence has confirmed that a woman living in Mexico was kidnapped from new haven in 1999 when she was just 23-months-old.



Here’s what we know about now 27-year-old Andrea Michelle Reyes. pic.twitter.com/1RTqHMuvzz