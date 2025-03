Екипът на фаталния филм "Ръжда" разказва за последните моменти на Халина Хътчинс

След урагана от заглавия, съдебни драми и публикации в социалните мрежи, мнозина знаят как операторката Халина Хътчинс беше убита на снимачната площадка на филма „Ръжда“ през 2021 г. Но нов документален филм, който излезе във вторник, осветлява по-малко познатия аспект на историята ѝ – животът на Халина, спомените на най-близките ѝ колеги и как те продължават напред след трагедията.

В „Last Take: Rust and the Story of Halyna“ екипът на филма разкрива детайли за притесненията, свързани с безопасността по време на снимките, за последния фатален ден и за това как се справят с емоционалните и професионални последствия след загубата на Хътчинс. Някои споделят, че научили за смъртта на колежката си от новините онлайн, без никакво официално съобщение. Разказите им са завладяващи, но на лично ниво е ясно, че картината на случилото се прави преодоляването на травмата още по-трудно.

„Радвам се, че има различен финал за този проект“, споделя актьорът Джош Хопкинс, визирайки факта, че продукцията бе завършена, след като семейството на Хътчинс постигна споразумение с екипа. „Но този опит няма да приключи никога за никого от нас.“ Актьорът Девон Уъркхайзър описва завръщането на снимачната площадка като „зловещо усещане – все едно си сам сред море от хора. Предполагам, че така работят травмата и скръбта.“

Алек Болдуин и липсващото интервю

Алек Болдуин, който беше обвинен в непредумишлено убийство заради инцидента, но впоследствие делото срещу него беше прекратено още в началния етап, не се появява във филма. Зрителите обаче ще чуят мненията на редица други членове на екипа на „Ръжда“, сред които и специален баща-син тандем по специални ефекти, представени само с малките имена – Роман и Томас. „Това е нещо, което ще остане с теб завинаги“, казва синът, а баща му допълва: „Изминаха почти две години и за първи път говорим за това. За първи път чувам какво мисли синът ми – никога не сме обсъждали темата.“

Фаталният инцидент

Документалният филм се фокусира силно върху факторите, довели до трагедията – от стачката на операторския екип заради проблеми със сигурността до грешките на неопитната оръжейничка Хана Гутиерес Рийд, която през миналата година бе осъдена на 18 месеца затвор.

Гледайки назад, голяма част от интервюираните споделят, че изпитват дълбоки угризения. Актрисата Франсис Фишър си спомня първите си впечатления от Гутиерес Рийд на снимачната площадка и как се е притеснила от начина, по който тя боравела с оръжията. „Тя се държеше небрежно още в първия ден… Иска ми се да бях казала нещо на нея или на (Болдуин). Но не исках да вдигам шум, разбираш ли? А щеше ли моето предупреждение да промени нещо? Това ме измъчва най-много.“

Член на операторския екип, който напуска работа в същия ден, в който е застреляна Хътчинс, не успява да сдържи емоциите си, разказвайки за случилото се по време на репетиция на сцена. „Чух, че мониторът ѝ не работел, затова гледала през стабилизираща камера, за да види кадъра. А си мислех: ‘Ако бях там, щях да преместя монитора далеч от потенциална опасност.’ Винаги съм се грижил тя да е на безопасно разстояние, когато се прицелваше пистолет.“

Във филма участва и асистент-режисьорът Дейв Холс, който се призна за виновен по обвинения, свързани със стрелбата. Именно той подава фаталния реквизитен пистолет на Болдуин. „Бях небрежен при проверката на това оръжие. Можех да направя много по-прецизна инспекция“, казва той със сълзи на очи. „Признах се за виновен… Не направих детайлен преглед. Можех да бъда последната линия на защита.“

В памет на Халина и нейното творчество

Документалният филм е режисиран от приятелката на Хътчинс – Рейчъл Мейсън, а съпругът на операторката, Матю Хътчинс, е изпълнителен продуцент. Режисьорът на „Ръжда“ Джоуел Соуза, който също бе ранен при стрелбата, разказва в документалния филм за усилията да се завърши продукцията, като изразява надежда, че публиката ще може да оцени работата на Халина: „Хората ще я видят на екрана – така, както тя виждаше света. Това е невероятно.“

След премиерата си в Полша миналата година, „Ръжда“ вече привлича нова вълна от внимание и съчувствие, като „Last Take: Rust and the Story of Halyna“ разкрива не само суровите подробности на трагедията, но и спомените, отдаващи почит на едно талантливо име в киноиндустрията.