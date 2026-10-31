Защо жените ненавиждат да чуват „успокой се“

„Успокой се“ звучи кратко, практично и понякога добронамерено. В разгорещен разговор обаче тези думи често се чуват като: „Реакцията ти е проблемът, а не това, което я е предизвикало.“ Именно затова много жени ги приемат не като подкрепа, а като опит да бъдат прекъснати, омаловажени или върнати в ролята на „разумната“, удобна и мълчалива страна.

Това не означава, че всяка жена реагира по един и същи начин, нито че фразата винаги е сексистка. Значението ѝ зависи от ситуацията, тона и отношенията между хората. Но когато е отправена към жена, която говори за несправедливост, гняв или лична граница, тя може да активира по-стар стереотип: жените са „прекалено емоционални“, а следователно и по-малко рационални.

Когато емоцията се превръща в аргумент срещу говорещия

Изследване, публикувано в списание „Психология на жените“, разглежда как определянето на жена като „емоционална“ влияе върху оценката на нейните аргументи. Авторите установяват, че подобен етикет може да намали възприеманата легитимност на казаното, защото насочва вниманието от съдържанието към предполагаемата неспособност на жената да мисли рационално.

Така „успокой се“ не е само молба за по-нисък тон. Понякога то променя темата. Вместо да се обсъжда защо някой е закъснял, нарушил е обещание или е прекрачил граница, разговорът се измества към това дали реакцията е „прекалена“. Жената вече трябва да доказва, че е достатъчно спокойна, за да бъде чута.

Този двоен стандарт се вижда особено ясно при гнева. На жените често се приписва, че са по-емоционални, но когато покажат гняв, той може да бъде представен като доказателство за нестабилност или загуба на контрол. При мъжете същото поведение по-често се тълкува като твърдост или решителност.

Гневът е налице, но не винаги се показва

Проучване на Жолиен ван Брийн и Мануела Барето, публикувано в списание „Емоция“, включва три експериментални изследвания с общо 1741 участници. Резултатите показват, че жените изпитват гняв заради неравенството между половете, но са по-склонни да ограничават изразяването му, когато се опасяват, че ще потвърдят стереотипа за „прекалено емоционалната“ жена.

Това противоречие обяснява защо някои жени ненавиждат да чуват „успокой се“. Те не чуват само инструкция за поведението си. Чуват и познатото послание, че трябва да изразят болката си по начин, който не създава неудобство на околните.

Какво работи по-добре от „успокой се“

Емоционалното обезсилване не е просто неприятно усещане. Изследване върху специална скала за измерване на това преживяване свързва по-силното усещане за обезсилване с по-трудно регулиране на емоциите, психологически дистрес и влошаване на отношенията.

Затова психологът Аби Олтман препоръчва първо да бъде назовано видимото преживяване: „Виждам, че си разстроена или ядосана.“ Според нея това може да помогне на човека да спре и да осмисли случващото се, без да се чувства осъден.

Следващата стъпка не е задължително съгласие с всичко казано. Тя може да бъде въпросът „Какво се случи?“ или „Как мога да помогна?“. Разликата е важна: признаването на емоцията не означава, че всяка реакция е правилна, а че човекът първо е бил чут. И когато жената вече не трябва да доказва, че е достатъчно спокойна, разговорът има по-голям шанс да стигне до същинския проблем.

Източници: health.harvard.edu, time.com, theguardian.com