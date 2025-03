Джеймс Ван Дер Бийк за битката с рака: „Смъртта ме погледна в очите и всичко се промени“

Актьорът Джеймс Ван Дер Бийк, познат на милиони като Досън Льори от "Кръгът на Доусън", преживя година, която промени всичко за него. След като беше диагностициран с трети стадий на рак на дебелото черво, той преминава през интензивно лечение и споделя уроците, които е научил по пътя си.

Навръх 48-ия си рожден ден, Ван Дер Бийк публикува емоционално видео в социалните мрежи, в което разказва как диагнозата го е накарала да преосмисли идентичността си и да открие истинската си стойност.

Видеото, озаглавено „Какво ме научи ракът“, беше качено в Instagram за неговите 1,6 милиона последователи, а в него актьорът споделя:

„Това беше най-трудната година в живота ми. Смъртта ме погледна в очите и всичко се промени.“

Ван Дер Бийк и съпругата му Кимбърли са заедно от 2010 г. и имат шест деца – дъщерите Оливия, Анабел, Емилия и Гуендолин, както и синовете Джошуа и Джеремая.

Актьорът признава, че през годините е търсил своята истинска идентичност.

„Като млад се дефинирах като актьор, но това никога не ме удовлетворяваше напълно. После станах съпруг – и беше по-добре. А след това станах баща – и това беше върхът.“

Но с появата на рака, всички тези роли били отнети.

Диагнозата била открита след колоноскопия през август 2023 г., а той публично разкри заболяването през ноември 2024 г.

Лечението го принудило да се изолира, далеч от съпругата и децата си. В това самотно време той се сблъскал с един болезнен въпрос:

„Ако съм просто един слаб, изтощен мъж, сам в апартамент, борещ се с рак… какво съм аз всъщност?“

Той не можел да бъде подкрепа за съпругата си, нито да се грижи за децата си. Дори не можел да бъде сигурността на семейството, защото не работел.

Докато преминава през „портал на изцелението“ и върви към възстановяване, Ван Дер Бийк сподели, че болестта го е накарала да задълбочи връзката си с Бог.

„Аз съм достоен за Божията любов, просто защото съществувам. И ако съм достоен за Божията любов, не трябва ли и сам да се приемам с любов?“

Актьорът подчерта, че не налага религиозни убеждения на никого, а по-скоро приканва хората да открият своята собствена дефиниция за любов и приемане.

