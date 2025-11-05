Тежки критики за Кока-Кола: Пак е използван изкуствен интелект за коледната реклама (ВИДЕО)

Coca-Cola отново стана обект на недоволство в социалните мрежи, след като потвърди, че коледната ѝ реклама за 2025 г. е създадена с помощта на изкуствен интелект — втората поредна година, в която компанията използва подобна технология за емблематичната си кампания Holidays are Coming.

Компанията си партнира с две студиа, специализирани в генеративен AI, за създаването на два „осъвременени варианта“ на класическата реклама, която по думите на Coca-Cola „надскача границите на техническата прецизност, кинематографичното разказване и качеството на продукцията“.

„Изкуственият интелект е свръхсила в изпълнението и производството – той прави възможно това, което досега беше невъзможно“, коментира Пратик Такар, глобален вицепрезидент и ръководител на отдела по генеративен изкуствен интелект в Coca-Cola.

Реакцията на публиката обаче беше далеч по-малко ентусиазирана. Под видеото в YouTube стотици потребители изразиха недоволство от резултата. „Измина още една година развитие на AI, а изглежда все така зле“, написа един от тях. Друг добави: „Помните ли, когато плащаха на истински аниматори да правят реклами с душа? Сега всичко е бездушен AI.“ Трети се пошегува: „Най-добрата реклама, която някога съм виждал за Pepsi.“

Оригиналната реклама Holidays are Coming (Идват празници) се появява за първи път през 1995 г. и се превръща в един от символите на коледния сезон — червените камиони с емблемата на Coca-Cola, движещи се през заснежен пейзаж, бележат неофициалното начало на празниците.

През 2024 г. компанията направи радикална промяна, като използва изцяло изкуствен интелект за създаването на цялата реклама. Тогава проектът беше остро разкритикуван като „грозен“, „мързелив“ и „без душа“, но въпреки това Coca-Cola е продължила в същата посока и тази година е създала не един, а два AI-варианта на кампанията.

Такар заяви, че екипът е използвал „усъвършенствани генеративни инструменти за пълен контрол върху всеки кинематографичен детайл – от ъглите на камерата до физическия реализъм“, като визуалната работа е била координирана по начин, наподобяващ процеса на филмов режисьор.

Основната реклама показва добре познатия червен камион, преминаващ през заснежен пейзаж и спиращ в град, докато звучи песента Holidays are Coming. Макар музиката да е изпълнена от реални музиканти, мнозина отбелязаха иронията на текста „’Tis the season, it’s always the real thing“ (Това е сезонът, винаги е истински), при положение че самата реклама е създадена от изкуствен интелект. „Да наричат това ‘истинско’ е просто абсурдно“, гласи един от коментарите.

Някои потребители дори заявиха, че ще предпочетат конкурентната марка. „Май Pepsi вече не ми се струва толкова лош избор“, написа един от тях.

Coca-Cola от години експериментира с изкуствен интелект. През май компанията си партнира с Adobe за проекта Fizzion — AI платформа, предназначена да ускорява създаването на брандово съдържание. Такар определи тазгодишната кампания като „следваща стъпка в прилагането на новите технологии за преосмисляне на начина, по който създаваме и разпространяваме съдържание“.

Все още не е ясно колко е струвала продукцията, но анализатори отбелязват, че за Coca-Cola това е пореден опит да позиционира бранда си като технологичен иноватор, въпреки риска от негативен обществен отклик.

Основана през 1886 г. в Джорджия от аптекаря Джон Пембъртън, Coca-Cola остава водеща компания в глобалната безалкохолна индустрия със стойност на американския пазар, оценявана на над 100 милиарда долара. Въпреки критиките към съдържанието на захар и дебатите за здравните ефекти на напитката, марката продължава да диктува стандартите в рекламата — макар че, според все повече потребители, дори класическото ѝ послание за „истинските неща в живота“ вече звучи неочаквано изкуствено.