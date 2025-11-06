Хейли Бийбър разгорещи социалните мрежи с нова провокативна фотосесия (СНИМКИ)

Световноизвестният модел Хейли Бийбър привлече вниманието на феновете си, този път с дръзка рекламна кампания за козметичния си бранд Rhode. Красавицата сподели в Instagram серия снимки, на които позира в черно бельо, удобно излегнала се върху легло. С разпусната коса и без капка грим, Хейли заложи на естествената си визия, подчертавайки посланието за автентична красота и увереност.

Публикацията предизвика бурни реакции сред последователите ѝ, които не спестиха комплиментите си за смелия ѝ избор и неподправен чар. Мнозина отбелязаха, че Хейли умело съчетава професионализма на модел с личния си стил, превръщайки всяка своя поява в истинско събитие.

Само преди дни, съпругата на Джъстин Бийбър дефилира на престижното модно ревю на Saint Laurent по време на Седмицата на модата в Париж, където отново впечатли с изисканата си визия и присъствие на подиума.

Освен с професионалните си успехи, Хейли и Джъстин Бийбър не спират да радват почитателите си и с лични моменти. Наскоро двойката сподели трогателни кадри от фотосесия с едногодишния си син Джак, които бързо обиколиха социалните мрежи и събраха хиляди харесвания.