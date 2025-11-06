Новини
Любопитно »
Хейли Бийбър разгорещи социалните мрежи с нова провокативна фотосесия (СНИМКИ)

Хейли Бийбър разгорещи социалните мрежи с нова провокативна фотосесия (СНИМКИ)

6 Ноември, 2025 20:29 1 122 6

  • хейли бийбър-
  • фотосесия-
  • по бельо

Публикацията предизвика бурни реакции сред последователите ѝ

Хейли Бийбър разгорещи социалните мрежи с нова провокативна фотосесия (СНИМКИ) - 1
Снимка: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Световноизвестният модел Хейли Бийбър привлече вниманието на феновете си, този път с дръзка рекламна кампания за козметичния си бранд Rhode. Красавицата сподели в Instagram серия снимки, на които позира в черно бельо, удобно излегнала се върху легло. С разпусната коса и без капка грим, Хейли заложи на естествената си визия, подчертавайки посланието за автентична красота и увереност.


Публикацията предизвика бурни реакции сред последователите ѝ, които не спестиха комплиментите си за смелия ѝ избор и неподправен чар. Мнозина отбелязаха, че Хейли умело съчетава професионализма на модел с личния си стил, превръщайки всяка своя поява в истинско събитие.

Само преди дни, съпругата на Джъстин Бийбър дефилира на престижното модно ревю на Saint Laurent по време на Седмицата на модата в Париж, където отново впечатли с изисканата си визия и присъствие на подиума.

Освен с професионалните си успехи, Хейли и Джъстин Бийбър не спират да радват почитателите си и с лични моменти. Наскоро двойката сподели трогателни кадри от фотосесия с едногодишния си син Джак, които бързо обиколиха социалните мрежи и събраха хиляди харесвания.



Поставете оценка:
Оценка 2.5 от 2 гласа.
  • 1 ООрана държава

    6 1 Отговор
    Още много трябва да се постарае за да разгорещи някой

    20:31 06.11.2025

  • 2 Помак

    3 0 Отговор
    Ох котио таман ...моя Калибар..сресвам кат даска ...много ми сресва .....ама чужди деца не гледам !

    20:33 06.11.2025

  • 3 Тази

    4 0 Отговор
    Напоследък само се разчепатва! Да не са останали без пари за дрехи? Ще съберем капачки!

    20:33 06.11.2025

  • 4 Дуньо простия

    1 0 Отговор
    Оххх... на чича, калпазанката.

    21:04 06.11.2025

  • 5 Прокопи

    2 0 Отговор
    Каква е тази скумрия?

    21:05 06.11.2025

  • 6 Конски ...

    2 0 Отговор
    Плоска като дъска,нищо особено...
    Западнячките са грозновати,за това тази се мисли за топлоелектрическа.

    21:14 06.11.2025