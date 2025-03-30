Селин Дион празнува 58-ия си рожден ден днес

30 Март, 2025 14:51, обновена 30 Март, 2026 06:38 3 254 16

Легендата на музиката продължава да вдъхновява със сила и талант

Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Днес, 30 март, Селин Дион отбелязва своя 58-и рожден ден. Канадската певица, родена през 1968 година, е не само една от най-големите звезди на поп музиката, но и символ на сила и вдъхновение за милиони хора по света.

През кариерата си тя е спечелила многобройни награди и признания, като хитовете ѝ „My Heart Will Go On“ и „The Power of Love“ остават незабравими за поколения почитатели.

Освен като невероятен талант, Селин е известна със своята сила в личния живот. След смъртта на съпруга си Рене Ангели през 2016 година, тя продължи да се изправя пред трудностите с изключителна устойчивост, като същевременно се посвещава на децата си и на кариерата си.

През последните години, след като ѝ беше поставена диагнозата „синдром на скования човек“, Селин показва на света, че няма нищо, което да я спре. Това състояние, което причинява болезнени мускулни спазми и втвърдяване на мускулите, не я е отказало да се върне на сцената. Тя направи забележително завръщане на Олимпийските игри в Париж през 2024 година, когато изпълни изключително емоционалната песен на Едит Пиаф „L'Hymne à l’amour“, демонстрирайки невероятна сила и воля. Това беше първото ѝ публично изпълнение след диагнозата.

Въпреки здравословните предизвикателства, Селин не спира да се бори и да надминава всяко препятствие с неизчерпаема решителност. Според неотдавнашни слухове, тя може да участва в Евровизия 2025, което би било второ участие за нея в този конкурс, след като през 1998 г. представи Швейцария. Мориц Щадлер, изпълнителен копродуцент на Евровизия 2025, намекна за възможността тя да се върне на сцената, като я нарече „легенда“ и спомена, че планират „невероятни неща“ за предстоящото шоу.


Подобни новини


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

  • 1 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    17 6 Отговор
    сещам се 1 стар виц-защо потънал Титаник-щото му писнало от нея

    14:54 30.03.2025

  • 2 Слави

    17 8 Отговор
    Ужасен баби шкер е станала.

    14:54 30.03.2025

  • 3 Има

    21 5 Отговор
    Толкова красиви жени на 57 ! Тя категорично не е от тях !

    Коментиран от #11

    15:08 30.03.2025

  • 4 Лили Иванова

    12 5 Отговор
    Да не дава Господ да я срещнеш отблизо, че после ще дадеш цялото си имане за пластични операции и подмладяване.

    15:21 30.03.2025

  • 5 Титак

    14 3 Отговор
    На снимката е като на 77......що така???
    А уж имат пари, ходят по салони, разкрасяват се.

    Коментиран от #7, #13

    15:31 30.03.2025

  • 6 Ироничен

    12 2 Отговор
    Боже, тя била по-млада от мен? Трудно ми е да повярвам!

    15:39 30.03.2025

  • 7 На Запад

    7 2 Отговор

    До коментар #5 от "Титак":

    На Запад експлоатацията е жестока!

    15:41 30.03.2025

  • 8 Почитател

    9 7 Отговор
    Освен звезда в музиката , тя е и изключителен човек!

    Коментиран от #15

    15:53 30.03.2025

  • 9 Тирето

    5 9 Отговор
    Божествена!

    17:17 30.03.2025

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Соваж бейби

    9 0 Отговор

    До коментар #3 от "Има":

    Изобщо не е красива, след болестта си не знам дали се излекува или е в ремисия е по зле .Ама е талантлива има хитове които ще останат в музикалната история и някъква харизма излъчване като говори любезна била съм и на концерт как да кажа това с физиономията остава на заден план ,излъчва добрина .Има и грозновати ама зли и те отблъсква по всеки параграф ,външната обвивка не винаги е от значение

    00:36 31.03.2025

  • 12 Много

    8 2 Отговор
    е грозна горката.

    06:55 31.03.2025

  • 13 дядо поп

    2 3 Отговор

    До коментар #5 от "Титак":

    Това е снимката на Кая Калас , след 3 години.

    09:13 31.03.2025

  • 14 ПЕНКО

    0 0 Отговор
    МОЯТА ОБИЧ И ВЪЗХИЩЕНИЕ НЕ МОГАТ ДА И ПОМОГНАТ - НО ДАВАМ И ОТ ГЕНИТЕ СИ !?!?!?!?

    14:03 31.03.2025

  • 15 РЕАЛИСТ

    2 0 Отговор

    До коментар #8 от "Почитател":

    Нищо изключително няма в жена, която тръбеше наляво и надясно, колко обича съпруга си, а след като почина, взе да се хвали, колко хубаво и било с по-млад , красив и строен. Господ я наказа обаче и виж на кво прилича.

    08:27 30.03.2026

  • 16 Отвратителна

    3 0 Отговор
    е. Не я харесвам. Грозна.

    09:03 30.03.2026