Селин Дион празнува 58-ия си рожден ден днес

Днес, 30 март, Селин Дион отбелязва своя 58-и рожден ден. Канадската певица, родена през 1968 година, е не само една от най-големите звезди на поп музиката, но и символ на сила и вдъхновение за милиони хора по света.
През кариерата си тя е спечелила многобройни награди и признания, като хитовете ѝ „My Heart Will Go On“ и „The Power of Love“ остават незабравими за поколения почитатели.
Освен като невероятен талант, Селин е известна със своята сила в личния живот. След смъртта на съпруга си Рене Ангели през 2016 година, тя продължи да се изправя пред трудностите с изключителна устойчивост, като същевременно се посвещава на децата си и на кариерата си.
През последните години, след като ѝ беше поставена диагнозата „синдром на скования човек“, Селин показва на света, че няма нищо, което да я спре. Това състояние, което причинява болезнени мускулни спазми и втвърдяване на мускулите, не я е отказало да се върне на сцената. Тя направи забележително завръщане на Олимпийските игри в Париж през 2024 година, когато изпълни изключително емоционалната песен на Едит Пиаф „L'Hymne à l’amour“, демонстрирайки невероятна сила и воля. Това беше първото ѝ публично изпълнение след диагнозата.
Въпреки здравословните предизвикателства, Селин не спира да се бори и да надминава всяко препятствие с неизчерпаема решителност. Според неотдавнашни слухове, тя може да участва в Евровизия 2025, което би било второ участие за нея в този конкурс, след като през 1998 г. представи Швейцария. Мориц Щадлер, изпълнителен копродуцент на Евровизия 2025, намекна за възможността тя да се върне на сцената, като я нарече „легенда“ и спомена, че планират „невероятни неща“ за предстоящото шоу.
1 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
2 Слави
14:54 30.03.2025
3 Има
Коментиран от #11
15:08 30.03.2025
4 Лили Иванова
15:21 30.03.2025
5 Титак
А уж имат пари, ходят по салони, разкрасяват се.
Коментиран от #7, #13
15:31 30.03.2025
6 Ироничен
15:39 30.03.2025
7 На Запад
До коментар #5 от "Титак":На Запад експлоатацията е жестока!
15:41 30.03.2025
8 Почитател
Коментиран от #15
15:53 30.03.2025
9 Тирето
17:17 30.03.2025
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Соваж бейби
До коментар #3 от "Има":Изобщо не е красива, след болестта си не знам дали се излекува или е в ремисия е по зле .Ама е талантлива има хитове които ще останат в музикалната история и някъква харизма излъчване като говори любезна била съм и на концерт как да кажа това с физиономията остава на заден план ,излъчва добрина .Има и грозновати ама зли и те отблъсква по всеки параграф ,външната обвивка не винаги е от значение
00:36 31.03.2025
12 Много
06:55 31.03.2025
13 дядо поп
До коментар #5 от "Титак":Това е снимката на Кая Калас , след 3 години.
09:13 31.03.2025
14 ПЕНКО
14:03 31.03.2025
15 РЕАЛИСТ
До коментар #8 от "Почитател":Нищо изключително няма в жена, която тръбеше наляво и надясно, колко обича съпруга си, а след като почина, взе да се хвали, колко хубаво и било с по-млад , красив и строен. Господ я наказа обаче и виж на кво прилича.
08:27 30.03.2026
16 Отвратителна
09:03 30.03.2026