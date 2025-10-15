Ким Кардашиян пусна най-шокиращото си бельо до момента: прашки с... изкуствени косми (ВИДЕО)

Ким Кардашиян определено знае как да прикове вниманието и го направи по поразителен начин с последния продукт на своята модна марка Skims — този път с концепция, която мнозина определят като крайна дори за нея.

Във вторник компанията официално обяви навлизането си на пазара на т.нар. меркини (изкуствени перуки за интимната зона) с капсулна колекция, озаглавена „The Ultimate Bush“. Линията включва минималистични прашки, към които са прикрепени синтетични косми в различни текстури и цветове.

Пускането на колекцията бе придружено от промоционално видео, заснето в стилистиката на телевизионно шоу от 70-те години, озаглавено „Does the Carpet Match the Drapes“ (Съвпада ли килима със завесите). В него водещ в костюм подканя публиката да отгатне дали цветът на косата на участничките съвпада с този на „косата долу“. Лозунгът на кампанията гласи: „С нашето смело ново бельо с изкуствен косъм — вашият килим може да бъде във всеки цвят, който пожелаете.“

Клипът предизвика моментна реакция в социалните мрежи. Само час след публикуването му в Instagram под видеото се появиха близо 500 коментара, като преобладаващата част от тях бяха негативни. „Обаждам се на 911“, пише един потребител. Друг коментира: „Току-що проверих календара, за да се уверя, че не е 1 април.“ Сред реакциите личаха и въпроси като „Кой поиска това?“ и „@kimkardashian, добре ли си?“, а един от коментиращите добавя: „Не мога да не го видя и искам възстановяване на сума за нещо, което дори не съм купувал.“

Това не е първият път, в който Кардашиян предизвиква полемика с продуктите на Skims. Макар марката ѝ да се радва на високи продажби и стабилна база от почитатели, някои от кампаниите ѝ предизвикват смесени реакции. Така например колекцията „nipple bra“ от сутиени с очертани форми за зърната, се превърна във вирусен хит, въпреки полярните мнения. Дори моделите стягащи колани за лице, които в началото изглеждаха ексцентрични, бързо намериха своето място в интернет културата.

Още през декември Кардашиян загатна за подобен продукт, публикувайки снимки с бански от изкуствена кожа, напомнящ на стила на меркините. Тогава идеята бе възприета като шега, но новата колекция показва, че звездата действително е решила да я реализира.

Skims не е коментирала дали линията ще бъде пусната в ограничено количество или ще се превърне в постоянна част от каталога на марката. Проверка в сайта им показва, че прашките струват по 35 долара за модел.