Ким Кардашиян пусна най-шокиращото си бельо до момента: прашки с... изкуствени косми (ВИДЕО)

15 Октомври, 2025 13:58 1 969 15

Новата линия на бранда на Ким Кардашиян - Skims, озадачи и шокира мрежата

Ким Кардашиян определено знае как да прикове вниманието и го направи по поразителен начин с последния продукт на своята модна марка Skims — този път с концепция, която мнозина определят като крайна дори за нея.

Във вторник компанията официално обяви навлизането си на пазара на т.нар. меркини (изкуствени перуки за интимната зона) с капсулна колекция, озаглавена „The Ultimate Bush“. Линията включва минималистични прашки, към които са прикрепени синтетични косми в различни текстури и цветове.

Пускането на колекцията бе придружено от промоционално видео, заснето в стилистиката на телевизионно шоу от 70-те години, озаглавено „Does the Carpet Match the Drapes“ (Съвпада ли килима със завесите). В него водещ в костюм подканя публиката да отгатне дали цветът на косата на участничките съвпада с този на „косата долу“. Лозунгът на кампанията гласи: „С нашето смело ново бельо с изкуствен косъм — вашият килим може да бъде във всеки цвят, който пожелаете.“

Клипът предизвика моментна реакция в социалните мрежи. Само час след публикуването му в Instagram под видеото се появиха близо 500 коментара, като преобладаващата част от тях бяха негативни. „Обаждам се на 911“, пише един потребител. Друг коментира: „Току-що проверих календара, за да се уверя, че не е 1 април.“ Сред реакциите личаха и въпроси като „Кой поиска това?“ и „@kimkardashian, добре ли си?“, а един от коментиращите добавя: „Не мога да не го видя и искам възстановяване на сума за нещо, което дори не съм купувал.“

Това не е първият път, в който Кардашиян предизвиква полемика с продуктите на Skims. Макар марката ѝ да се радва на високи продажби и стабилна база от почитатели, някои от кампаниите ѝ предизвикват смесени реакции. Така например колекцията „nipple bra“ от сутиени с очертани форми за зърната, се превърна във вирусен хит, въпреки полярните мнения. Дори моделите стягащи колани за лице, които в началото изглеждаха ексцентрични, бързо намериха своето място в интернет културата.

Още през декември Кардашиян загатна за подобен продукт, публикувайки снимки с бански от изкуствена кожа, напомнящ на стила на меркините. Тогава идеята бе възприета като шега, но новата колекция показва, че звездата действително е решила да я реализира.

Skims не е коментирала дали линията ще бъде пусната в ограничено количество или ще се превърне в постоянна част от каталога на марката. Проверка в сайта им показва, че прашките струват по 35 долара за модел.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    15 0 Отговор
    Баба Гицка:
    -Мър Божкее, едно време с нашти гащи
    на Кольо камиона бършех,
    а сегашните с гащите си
    очилата си не могат да избършат!

    14:02 15.10.2025

  • 2 ООрана държава

    16 0 Отговор
    От нейната лична ливада са космарлаците

    14:07 15.10.2025

  • 3 Ким кардашан

    4 0 Отговор
    Може само в Гъ.....@ много съм космясала ...... затуй останал някои косъм тук там по бельото !!!!

    14:10 15.10.2025

  • 4 Факти за тая Ууурва

    10 0 Отговор
    Не пишете повече !!!!!

    14:12 15.10.2025

  • 5 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    9 2 Отговор
    Само от космарлъците да не се подаде ..инструмента на макроница.

    14:12 15.10.2025

  • 6 Израел Шалом

    1 3 Отговор
    Камерунец властва над кахърите , камерунец плющи Елизабет Цветанова , а стария кахър Ели развява камерунското знаме от войнството 🤭🤭🤭🤭🤣

    14:15 15.10.2025

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Герги

    4 0 Отговор
    А на копърка ударва ли наоколо?

    14:17 15.10.2025

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Пич

    2 0 Отговор
    Аре успех ! Ако и потръгне аз ще пусна модел слипове с изкуствен фалос ! И скрита помпичка за надуване , та да обърква жените !

    14:42 15.10.2025

  • 12 Сатана Z

    3 1 Отговор
    Едно време мъжете в България се заканваха на жените,че ще им набият “вълната” на вътре.Днес няма вълна,дори и мъжете се бръснат като охлюви и едва ли са виждали срамни косми освен на картинка..Кардашян поне ги образова доколкото е възможно

    14:51 15.10.2025

  • 13 Доктора

    2 0 Отговор
    Това не е хигиенично!

    14:59 15.10.2025

  • 14 консерва

    0 0 Отговор
    Не бих купил такива простотии на жена ми! Бельо с косми..... Все едно да направят циципас с чистачки за автомобилни стъкла. Тъпи истории!

    15:21 15.10.2025

  • 15 Присмехулник

    0 0 Отговор
    Като я набарах за косметата, ток ме удари.

    15:21 15.10.2025