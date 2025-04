Какво всъщност мислят мъжете за хиалурона в устните

Мъжете намират женските устни с естествени размери за най-привлекателни, докато жените са по-силно привлечени от по-плътни и оформени устни. Това показва ново проучване на Университета в Сидни, публикувано в научното списание Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences, пише DailyMail.

Екипът от австралийски учени включил в изследването 32 студенти — 16 мъже и 16 жени — които оценявали компютърно генерирани изображения на човешки лица с различни размери на устните. За всеки модел били създадени по седем варианта – от много тънки до силно уголемени устни, като общо били представени 168 изображения. Всеки участник оценявал атрактивността на лицата няколко пъти в произволен ред.

Първоначалните резултати показали, че както мъжете, така и жените предпочитат по-тънки устни при мъжките лица. При женските лица обаче се появили ключови различия: докато мъжете харесвали естествения размер на устните (в стила на Ема Уотсън или Натали Портман), жените предпочитали по-плътни устни, напомнящи тези на Кайли Дженър или Анджелина Джоли.

„С други думи, нашите данни сочат, че скъпите козметични процедури за уголемяване на устните може би не се харесват толкова на мъжете, колкото мнозина предполагат“, обобщават изследователите.

