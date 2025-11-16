Сексолог: Не целувайте детето по устните, след като стане на 6

Психологът-сексолог Алина Михайлова коментира проблемно ли е да се целуват деца по устните.
Тя заяви, че целуването по устните е допустимо само за малки деца, по-специално за бебета и деца в предучилищна възраст. Освен това, това трябва да се прави само ако те не се чувстват смутени или не се отдръпват. Ако реакцията на детето към тази форма на обич е негативна, психологът посъветва да се премине към по-неутрални изрази на обич: прегръдки, целувки по челото или целувки по бузите.
Според специалиста, целуването по устните определено не е подходящо за деца над шест години. В по-напреднала възраст подобни изрази на обич започват да придобиват социални, полови и сексуални конотации. Особено важно е да спрете да правите това против волята на детето или в присъствието на други, тъй като уважението към телесните граници е най-важният урок, който то научава от родителите си“, подчерта тя.
1 Абе
Коментиран от #9
10:25 16.11.2025
2 Деца не се целуват по устните
Коментиран от #5, #8
10:55 16.11.2025
4 тъй де
Коментиран от #6
11:17 16.11.2025
5 тъй де
До коментар #2 от "Деца не се целуват по устните":Ааа иди и на някой плаж и веднага, ще разбереш, кои са българи и румънци, пълен потрес!
11:19 16.11.2025
6 тъй де
До коментар #4 от "тъй де":тебе та е цалувал дядя вова.по другите усни
11:22 16.11.2025
7 абе,
11:27 16.11.2025
8 ......па
До коментар #2 от "Деца не се целуват по устните":Това са чалга поколенията в пълния си ,,блясък,,
11:28 16.11.2025
9 ВЕЛИНСКИ
До коментар #1 от "Абе":ШИШЕТО С РАКИЯТА.....
11:33 16.11.2025