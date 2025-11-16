Сексолог: Не целувайте детето по устните, след като стане на 6

Психологът-сексолог Алина Михайлова коментира проблемно ли е да се целуват деца по устните.

Тя заяви, че целуването по устните е допустимо само за малки деца, по-специално за бебета и деца в предучилищна възраст. Освен това, това трябва да се прави само ако те не се чувстват смутени или не се отдръпват. Ако реакцията на детето към тази форма на обич е негативна, психологът посъветва да се премине към по-неутрални изрази на обич: прегръдки, целувки по челото или целувки по бузите.

Според специалиста, целуването по устните определено не е подходящо за деца над шест години. В по-напреднала възраст подобни изрази на обич започват да придобиват социални, полови и сексуални конотации. Особено важно е да спрете да правите това против волята на детето или в присъствието на други, тъй като уважението към телесните граници е най-важният урок, който то научава от родителите си“, подчерта тя.