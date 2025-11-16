Новини
Сексолог: Не целувайте детето по устните, след като стане на 6

16 Ноември, 2025 10:17, обновена 16 Ноември, 2025 10:19 1 232 9

В по-напреднала възраст подобни изрази на обич започват да придобиват социални, полови и сексуални конотации

Сексолог: Не целувайте детето по устните, след като стане на 6 - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Психологът-сексолог Алина Михайлова коментира проблемно ли е да се целуват деца по устните.

Тя заяви, че целуването по устните е допустимо само за малки деца, по-специално за бебета и деца в предучилищна възраст. Освен това, това трябва да се прави само ако те не се чувстват смутени или не се отдръпват. Ако реакцията на детето към тази форма на обич е негативна, психологът посъветва да се премине към по-неутрални изрази на обич: прегръдки, целувки по челото или целувки по бузите.

Според специалиста, целуването по устните определено не е подходящо за деца над шест години. В по-напреднала възраст подобни изрази на обич започват да придобиват социални, полови и сексуални конотации. Особено важно е да спрете да правите това против волята на детето или в присъствието на други, тъй като уважението към телесните граници е най-важният урок, който то научава от родителите си“, подчерта тя.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Абе

    11 5 Отговор
    Целувайте се където си искате, а аз ще дремна малко, защото цяла нощ съм целувал където трябва.

    Коментиран от #9

    10:25 16.11.2025

  • 2 Деца не се целуват по устните

    14 4 Отговор
    Българските деца са жестоко разглезени. Държат се много лошо по магазините а родителите им абсолютно нищо не им казват като че другите хора са длъжни да ги търпят да крещят и да се гонят все едно са с дифицити с каквито явно са. То още при влизането в магазин трябва да им се каже какво не трябва да правят но нито родителите нито бабите и дядовците не им казват това точно обратното. Даже имам чувството че ги приучават да тормозят хората. Същото правят и циганите и ромите.

    Коментиран от #5, #8

    10:55 16.11.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 тъй де

    4 2 Отговор
    Не, че после, ще стане, като Макарон и ще тича подир бабички😉

    Коментиран от #6

    11:17 16.11.2025

  • 5 тъй де

    3 1 Отговор

    До коментар #2 от "Деца не се целуват по устните":

    Ааа иди и на някой плаж и веднага, ще разбереш, кои са българи и румънци, пълен потрес!

    11:19 16.11.2025

  • 6 тъй де

    1 2 Отговор

    До коментар #4 от "тъй де":

    тебе та е цалувал дядя вова.по другите усни

    11:22 16.11.2025

  • 7 абе,

    5 2 Отговор
    целуването по устните от възрастен към дете първо е нехигиенично.Много е гнусно когато майки намацотили се с какви ли не багрила целуват нежната детска кожа и им прехвърлят хиляди химикали или бащи с мистаци и бради в които се крият кой знае какви неща.Или пушачите смърдящи на пепелник.

    11:27 16.11.2025

  • 8 ......па

    3 1 Отговор

    До коментар #2 от "Деца не се целуват по устните":

    Това са чалга поколенията в пълния си ,,блясък,,

    11:28 16.11.2025

  • 9 ВЕЛИНСКИ

    1 1 Отговор

    До коментар #1 от "Абе":

    ШИШЕТО С РАКИЯТА.....

    11:33 16.11.2025