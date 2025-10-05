Новини
Бенковски е първият сигурен участник в следващия сезон на “Игри на волята”

Бенковски е първият сигурен участник в следващия сезон на “Игри на волята”

5 Октомври, 2025 09:49 632 1

През изминалата вечер се проведе първата кастинг битка, за която на Арената се завърна противоречивия Симеон Кралев

Бенковски е първият сигурен участник в следващия сезон на “Игри на волята” - 1
Снимка: NOVA
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Любителят на силни усещания Николай Бенковски е първият сигурен участник в осмия сезон на приключението “Игри на волята”. Той победи поляризиращия бивш участник от шести сезон Симеон Кралев в първата кастинг битка за влизане в следващия сезон на шоуто.

Съревнованието противопостави двамата претенденти в тежък двубой с множество трудни за изпълнение препятствия. Ветеранът Кралев натрупа ранна преднина, която се стопи заради проблеми във финалния елемент. Новобранецът Бенковски се възползва от забавянето на опонента си и грабна победата. Племето на Завоевателите бе избрало именно него за свой победител, което им донесе предимство в следващата битка за територия.

Бенковски е първият сигурен участник в следващия сезон на “Игри на волята”

Бедстващите обитатели на Блатото Йоана, Радостина и Недялко приветстваха пратените в изгнание вчера Карина и Сапунджиева. Двете новодошли ще могат да извоюват мястото си във Войната на племената обратно след броени дни, когато ще се проведе и следващата индивидуална битка на Победителите.

Най-екстремното риалити продължава и през следващата седмица с нови драматични обрати, зрелищни битки и спиращи дъха моменти


Оценка 3 от 2 гласа.
Оценка 3 от 2 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Зайо Байо

    1 0 Отговор
    Уникални простотии ! Опростачване на хората.

    09:53 05.10.2025