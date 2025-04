Колин Фарел взе тежко решение за сина, който е със синдром на Ангелман

В едно откровено и дълбоко емоционално интервю, носителят на „Златен глобус“ Колин Фарел разкрива най-трудното решение в живота си — да настани 21-годишния си син Джеймс, който живее с рядкото генетично заболяване синдром на Ангелман, в медицински център за специализирани дългосрочни грижи.

Актьорът, познат с превъплъщенията си в „Баншите от Инишерин“ и „Пингвинът“, говори пред списание Candis, цитирано от The Independent, подчертавайки, че решението не е водено от отчаяние или дистанция, а от дълбока любов, отговорност и страх от неизвестното.

„Трудно е. Някои родители казват: ‘Аз искам сам да се грижа за детето си,’ и ги разбирам напълно. Но моят най-голям ужас е: ами ако утре получа инфаркт, а майка му — катастрофира? Тогава какво ще стане с Джеймс?“, споделя Фарел.

Синдромът на Ангелман е рядко, нелечимо заболяване, засягащо между 1 на 12 000 до 20 000 души. Проявява се със сериозни затруднения в развитието, липса или силно ограничена реч, двигателни нарушения и чести гърчове. Повечето пациенти се нуждаят от грижа през целия си живот.

Заедно с бившата си партньорка, моделът Ким Бордънейв, с която съвместно отглеждат Джеймс, Фарел години наред се е борил да осигури пълноценен живот за сина си. Днес двамата търсят дългосрочна институция, в която Джеймс не просто да бъде обгрижван, а да се чувства свързан, щастлив и независим в рамките на възможното.

„Искаме място, където да има пълноценен живот, да се чувства част от нещо, да е обичан и спокоен“, казва актьорът.

Това не е „сбогом“, а по-скоро „ново начало“ — преход към стабилност, в което са включени редовни посещения и съвместни преживявания. Родителите остават неотлъчна част от живота на Джеймс.

Колин Фарел никога не е избягвал темата за състоянието на сина си. Напротив, в последните години използва своята световна популярност, за да говори открито и отговорно. През август 2024 г. той създаде фондация на името на Джеймс, чиято мисия е да подпомага хора с неврогенетични заболявания и да насърчава добротата и разбирането в обществото.

