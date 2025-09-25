Мила Роберт с шокираща изповед: Запалила цигара на 7 години

Мила Роберт шокира феновете си с признание – първата си цигара запалила едва на 7 години. Певицата разкри в подкаст, че тогава откраднала фас от баба си и се почувствала „най-голямата работа“.
„Майка ми пушеше, приятелите ѝ също. Виждах я рядко, по два пъти в месеца, и за мен това беше най-якото място на света. Миризмата на цигари ме кефеше, защото я свързвах с нея“, връща се назад Мила.
Дръпнала си за пръв път от цигара в село Зимевица, край Своге – на камък, за който семейството ѝ твърди, че някога е криел самия Васил Левски. „Седнах там, запалих цигарата и си казах: аз съм свободна, аз съм яка“, разказва певицата, цитирана от Марица.
След този „ритуал“ започнало и тайното крадене на цигари. Истински пушач обаче става едва на 16 години. Днес Мила твърди, че миризмата на цигари вече я отвращава, но афинитетът към тютюна така и не я напуска напълно.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Ааа
14:02 25.09.2025
2 Факти
Пълни глупости.
14:04 25.09.2025
3 Данко Харсъзина
14:08 25.09.2025
4 Данко Харсъзина
14:09 25.09.2025
5 Един
Няма ли качествени хора, за които да напишете нещо позитивно? Качествени хора, които са постигнали нещо?
Тази бездарна никаквица преживява от сканадал на скандал, за да се завърти името и в медиите.
14:10 25.09.2025
6 Боздуган
14:17 25.09.2025
7 Горката
14:23 25.09.2025
8 Карлос Друсар
14:38 25.09.2025