Мила Роберт с шокираща изповед: Запалила цигара на 7 години

Мила Роберт шокира феновете си с признание – първата си цигара запалила едва на 7 години. Певицата разкри в подкаст, че тогава откраднала фас от баба си и се почувствала „най-голямата работа“.

„Майка ми пушеше, приятелите ѝ също. Виждах я рядко, по два пъти в месеца, и за мен това беше най-якото място на света. Миризмата на цигари ме кефеше, защото я свързвах с нея“, връща се назад Мила.

Дръпнала си за пръв път от цигара в село Зимевица, край Своге – на камък, за който семейството ѝ твърди, че някога е криел самия Васил Левски. „Седнах там, запалих цигарата и си казах: аз съм свободна, аз съм яка“, разказва певицата, цитирана от Марица.

След този „ритуал“ започнало и тайното крадене на цигари. Истински пушач обаче става едва на 16 години. Днес Мила твърди, че миризмата на цигари вече я отвращава, но афинитетът към тютюна така и не я напуска напълно.