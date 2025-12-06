„Еуфория“ се завръща: Ясна е премиерната дата на трети сезон

След като прикова вниманието на милиони зрители по света с провокативния си поглед към живота на група тийнейджъри, потънали в свят на наркотици, секс, престъпления и предателства, „Еуфория“ се утвърди не само като един от най-гледаните сериали в HBO Max, но и като истински попкултурен феномен. Поредицата даде и силен тласък на кариерите на редица млади актьори, предава Lifestyle.bg.

След двата изключително успешни сезона се появиха слухове, че продукцията може да не получи продължение. Тези спекулации обаче бяха официално опровергани преди няколко месеца, когато бе потвърден трети сезон. Вече е ясна и датата, на която зрителите ще могат да го гледат.

Новите епизоди ще се появят в платформата на HBO Max през април, повече от четири години след финала на втори сезон. В ролите си отново ще видим Зендая, Хънтър Шейфър, Ерик Дейн, Джейкъб Елорди, Сидни Суийни и Колман Доминго. Към тях се присъединяват отново и Алекса Деми, Мод Апатоу, Марта Кели, Клоуи Чери, Доминик Файк и още познати лица.

Повече подробности за сюжета разкри самият създател на сериала Сам Левинсън по време на събитие на HBO Max в Лондон. Той даде насоки за развитието на основните персонажи в новия сезон.

По думите му сюжетът ще проследи усилията на Ру (Зендая) да намери начин да изплати дълга си към Лори (Марта Кели). В същото време Каси (Сидни Суийни) вече живее в предградията с Нейт (Джейкъб Елорди), двамата са сгодени, но тя развива сериозна зависимост към социалните мрежи.

„Убеден съм, че това е най-силният ни сезон до момента. Да, Каси и Нейт наистина ще се оженят – потвърждавам го. И мога да обещая, че това ще бъде незабравима нощ“, заявява Левинсън.

Създателят разкри още, че Джулс (Хънтър Шейфър) ще учи в художествено училище, като същевременно ще бъде изключително напрегната за бъдещото си професионално развитие. Мади (Алекса Деми) пък ще работи като асистент на мениджър в холивудска агенция за таланти, но ще има и свои „странични занимания“.

От представянето става ясно и каква ще бъде ролята на Шарън Стоун в сериала. Тя ще се въплъти в образ на шоурънър, а асистентка на нейния персонаж ще бъде Лекси (Мод Апатоу).

Сред новите имена в актьорския състав, освен Шарън Стоун, влизат още Росалия, Триша Пайтас, Наташа Лион, Даниел Дедуайлър, Илай Рот и Маршон Линч.