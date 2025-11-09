Новини
Незабравима вечер с впечатляваща сценография, лични емоции и силен майчин момент, който разчувства хиляди

„Еуфория“: Галена покори София с първия грандиозен концерт-спектакъл в кариерата си - 1
Снимкa: Instagram
Българската публика стана свидетел на невиждан досега музикален спектакъл. Попфолк дивата Галена представи своя първи грандиозен самостоятелен концерт-спектакъл - „Еуфория“ - в София, предава Ladyzone.bg.

С впечатляваща сценография, над 40 танцьори, избрани чрез специален кастинг, и режисура под ръководството на Рафи Бохосян, Галена поднесе на феновете си шоу от световна класа. Но зад блестящите визии, хитове и светлини, вечерта носеше и най-личния момент на певицата – история, която трогна цялата зала.

„Еуфория“ е първият самостоятелен спектакъл на попфолк изпълнител в най-голямата зала в България, поставяйки нови стандарти за шоубизнеса у нас. На сцената Галена не беше сама – тя представи емоционален дует със своя по-малък син Алекс, чиято мечта се сбъдна пред хиляди зрители, въпреки неочаквания инцидент часове по-рано.


Майчински кошмар преди голямата сцена
Въпреки мащабната подготовка и огромното вълнение около историческото събитие, Галена преживява истински майчински кошмар малко преди концерта. По време на репетиция малкият Александър пада на сцената и чупи един от предните си зъби.

Певицата избра да не скрива тревогата си. Тя излезе пред феновете с усмивка и сила, споделяйки какво се е случило, и показа невероятна комбинация от майчина отдаденост и професионализъм.

Кулминацията дойде, когато Алекс се появи до нея на сцената – усмихнат, смел и готов да изпее мечтата си пред хиляди хора.

Дни преди концерта и веднага след него социалните мрежи бяха залети от коментари и спекулации. Част от потребителите твърдяха, че стилът на спектакъла и някои от сценичните визии на Галена - особено един от костюмите - напомнят за шоута на Дженифър Лопес.

Въпреки тези слухове, родната публика стана свидетел на мащабен спектакъл, който безспорно остава в историята на българската музика. Галена и екипът ѝ доказаха, че могат да създадат шоу, близко до световните образци.

Сред хилядите зрители се откроиха и редица известни личности - Есил Дюран, DARA, Преслава, Глория, Атанас Колев и много други.



