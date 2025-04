Режисьорът Педро Алмодовар нарече Тръмп "катастрофа" (ВИДЕО)

Испанският режисьор Педро Алмодовар не премълча политическата си позиция при получаването на престижната награда „Чаплин“ от Film at Lincoln Center в Ню Йорк. На церемонията в Alice Tully Hall той използва речта си, за да осъди остро бившия президент на САЩ Доналд Тръмп, определяйки го като „най-голямата грешка на нашето време“.

„Съмнявах се дали е уместно да дойда в държава, управлявана от нарцистичен лидер, който не уважава човешките права“, заяви Алмодовар. „Г-н Тръмп, надявам се да ме чуете: ще влезете в историята като катастрофа за човечеството.“

Педро Алмодовар припомни собственото си израстване по време на диктатурата на Франко в Испания и подчерта ролята на киното като средство за свобода и бягство от потисничеството. Той не спести критики и към политиките на Тръмп спрямо транс общността, предупреждавайки за заплахите над правата на малцинствата.

По време на събитието, което отбеляза 50-ото връчване на наградата „Чаплин“, в залата присъстваха редица звезди като Дуа Липа, Джон Туртуро, Джон Уотърс и Михаил Баришников. Всички те отдадоха почит към Алмодовар като новатор и глас на свободното изразяване в киното.

Pedro Almodóvar s’adresse à Donald Trump :



« Mr. Trump, I’m talking to you, and I hope that you hear what I’m going to say to you. You will go down in history as the greatest mistake of our time. »pic.twitter.com/5Iew4wj3gR