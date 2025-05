Майкъл Болтън с откровен разказ за битката си с рака: Да се предам не е опция

Легендарният изпълнител на балади Майкъл Болтън разкри тежките последици от лечението на мозъчен тумор, които са засегнали краткотрайната му памет, речта и подвижността му. В откровено интервю за списание People 72-годишният носител на „Грами“ споделя как се справя с диагнозата глиобластом – една от най-агресивните форми на мозъчен рак.

„През последната година открих в себе си ресурси и сила, за които дори не си подозирал, че притежавам“, споделя Болтън. „Да се предам не е опция. Това е дуел. И така разбираш от какво си направен.“

Изпълнителят на „To Love Somebody“ вярва, че споделянето на личната му история може да вдъхнови и подкрепи хора, изправени пред подобни здравословни предизвикателства.

„Самият факт, че знаеш, че не си сам в това, вече означава много. Понякога това знание дава сили.“

Въпреки тежката диагноза, Болтън съзнателно е избрал да не иска прогноза от своите лекари. Вместо това се фокусира върху живота – ежедневна медитация, тренировки с личен инструктор, уроци по пеене и гласова терапия, както и любимия си голф.

