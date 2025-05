Създание от морските дълбини държи тайната на безсмъртието

Морските анемонии от вида Nematostella vectensis се превърнаха във фокус на научния интерес, след като изследователи откриха в тях клетки, които могат да дадат отговор на един от най-старите въпроси в биологията – как да се забави или дори обърне процесът на стареене. Проучване, публикувано в Science Advances, идентифицира за първи път кандидати за мултипотентни стволови клетки в тези морски създания — откритие, което може да се окаже повратна точка в разбирането на биологичното „безсмъртие“.

Човешкото тяло разполага с известен регенеративен капацитет – раните зарастват, костите се срастват, черният дроб може да се възстанови след увреждане. Но това бледнее в сравнение с възможностите на Nematostella vectensis – малък коралов полип, обитаващ соленоводни крайбрежия по източното и западното крайбрежие на САЩ и части от Великобритания. Тези животни имат способността да възстановяват цялото си тяло от части – без признаци на дегенерация или стареене.

Използвайки напреднали техники за секвениране на РНК на отделни клетки, изследователите са открили уникален клетъчен популационен тип, способен да се диференцира в различни специализирани тъкани – включително нервни и жлезисти клетки. Това откритие предполага наличието на мултипотентни стволови клетки, които осигуряват постоянна регенерация и обновяване на организма.

Интересното е, че тези клетки остават трудни за откриване поради изключително малкия си размер и липсата на специфични маркери – проблем, който е възпрепятствал научната общност в продължение на десетилетия.

Изследователите идентифицират и генетични елементи, участващи в процеси, които при хората са свързани със създаването на зародишни и соматични клетки. Сред тях – древен протеин с ключова роля в развитието на стволовите линии, който според анализа е еволюционно стабилен от преди около 600 милиона години.

Nematostella vectensis, feeding on a cloud of brine shrimp larvae. Captured by iPhone in the lab, replays at 8X speed. pic.twitter.com/ygh9MPrjgc