Енрике Иглесиас стана на 51 г.: Поглед към живота и кариерата на латинската поп икона

Днес, 8 май 2026 г., световноизвестният певец Енрике Иглесиас навършва 51 години. Син на легендарния Хулио Иглесиас и филипинската журналистка Исабел Прейслер, Енрике израства в сянката на славата, но успява да изгради собствена кариера и идентичност.

Началото: Пътят към независимостта

След отвличането на дядо му през 1981 г., семейството решава да изпрати Енрике и братята му в Маями по съображения за сигурност. Там, под грижите на своята бавачка Елвира Оливарес, той започва да развива музикалния си талант. С нейна помощ записва първите си демо записи, използвайки псевдонима Енрике Мартинес, за да избегне асоциации с известния си баща. През 1995 г. подписва договор с мексиканския лейбъл Fonovisa и издава дебютния си албум, който му носи първата награда "Грами" за най-добър латино изпълнител.

Звезда на световната сцена

През годините Енрике Иглесиас се утвърждава като една от най-големите звезди на поп и латино музиката. С хитове като "Bailamos", "Hero", "Escape" и "Duele el Corazón", той печели сърцата на милиони фенове по света. През 2020 г. е обявен за най-великия латино артист в историята според Billboard. Също така, той държи рекорда за най-много номер едно песни в класацията Hot Latin Songs на Billboard.

Личен живот далеч от светлината на прожекторите

Въпреки световната си слава, Енрике предпочита да пази личния си живот в тайна. От 2001 г. е във връзка с бившата руска тенисистка Анна Курникова, с която имат три деца. Двойката живее в Маями и рядко се появява публично, предпочитайки уединението и спокойствието на семейния живот.

Енрике Иглесиас отново е сред най-коментираните музикални изпълнители през 2026 г. След серия успешни концерти и активност в социалните мрежи, певецът подготвя ново световно турне, което вече предизвиква огромен интерес сред феновете. На официалния му сайт бяха публикувани дати за концерти в Полша и Казахстан, а се очаква скоро да бъдат обявени и още европейски участия.

През последните месеци Иглесиас привлече вниманието и с емоционалните си концерти. Видео от негово участие, на което кани фенка на сцената и я целува пред публиката, стана хит в социалните мрежи и предизвика бурни реакции сред почитателите му.

Освен с музиката си, изпълнителят често попада в новините и заради семейството си. Наскоро той сподели кадри с дъщеря си Мери, която впечатли феновете с артистичния си талант и силната прилика с майка си, бившата тенисистка Анна Курникова.

Българските фенове също продължават да помнят грандиозния концерт на Иглесиас в София през 2025 г., когато над 30 хиляди души пяха заедно с него на стадион „Васил Левски“. Тогава звездата завърши шоуто, загърнат в българския флаг, с обещанието: „See you soon“.

С 50 години зад гърба си, Енрике Иглесиас продължава да бъде вдъхновение за милиони фенове по света. Неговата музика, харизма и отдаденост към изкуството го правят една от най-обичаните фигури в съвременната музикална индустрия.