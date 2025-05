Дейвид Хаселхоф притесни феновете си - появи се в инвалидна количка (СНИМКИ)

Звездата от „Спасители на плажа“ Дейвид Хаселхоф разкри, че му предстои операция на коляното, след като бе заснет в инвалидна количка на летището в Лос Анджелис.

На 72 години, актьорът все още е разпознаваем и обичан от милиони, но последните му публични изяви показват, че здравето му вече не е това, което беше. В понеделник Хаселхоф бе видян да куца, придружаван от съпругата си Хейли Робъртс. Към случайно попаднал на място папарак той се обърна с думите: „Следващата седмица ми предстои операция на коляното. Имам силни болки.“

Въпреки дискомфорта, Хаселхоф запази доброто си настроение, докато бе транспортиран с инвалидна количка. Бе облечен небрежно – в раирана синьо-бяла риза, черна тениска и черен панталон, и се опитваше да не привлича внимание, криейки се под черна бейзболна шапка. 45-годишната му съпруга бе заложила на съчетание от синя риза, кафяв панталон, плетен пуловер и слънчеви очила.

